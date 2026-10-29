Τα ABB Open Days ξεκινούν από την Κρήτη

Η ABB εγκαινιάζει στην Κρήτη τον νέο κύκλο των ABB Open Days, μίας σειράς εκδηλώσεων που θα ταξιδέψουν σε όλη την Ελλάδα, φέρνοντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και λύσεις στους τομείς του εξηλεκτρισμού, της ενεργειακής διαχείρισης και του αυτοματισμού.

Με επίκεντρο τη γνώση, την καινοτομία και την άμεση επαφή με την αγορά, τα ABB Open Days δημιουργούν ένα δυναμικό περιβάλλον ενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας για ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μηχανικούς, μελετητές, κατασκευαστές, συνεργάτες, ξενοδόχους και τελικούς πελάτες.

Η Κρήτη αποτελεί τον πρώτο σταθμό της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία του νησιού και τη δυναμική του αναπτυσσόμενου τεχνικού και ενεργειακού οικοσυστήματος. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων της ABB, να ενημερωθούν για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και να συνομιλήσουν με εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας.

Οι δύο πρώτοι σταθμοί των Open Days:

Samaria Hotel, Χανιά – Δευτέρα 9 και Τρίτη 10 Νοεμβρίου, 11:00-20:00

Atlantis Hotel, Ηράκλειο – Πέμπτη 12 και Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, 11:00-20:00

Μέσα από ειδικά διαμορφωμένους εκθεσιακούς χώρους θα αναδειχθούν λύσεις που απαντούν στις σύγχρονες απαιτήσεις των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των έξυπνων κτιρίων και των ενεργειακά αποδοτικών υποδομών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε τεχνολογίες που συμβάλλουν στην ψηφιοποίηση, την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Από τους διακόπτες φωτισμού και τα έξυπνα σπίτια, έως τον κτιριακό αυτοματισμό, τη διανομή ενέργειας και τις βιομηχανικές εφαρμογές, τα ABB Open Days παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογιών που συνδέει την καινοτομία με την καθημερινή πράξη.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ABB Open Days, θα πραγματοποιηθούν εξειδικευμένες παρουσιάσεις. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για νέες εφαρμογές, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να λάβουν πρακτικές γνώσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν άμεσα στα έργα και τις εγκαταστάσεις τους.

Επισκεφθείτε τη σελίδα: ABB Open Days και δηλώστε συμμετοχή σήμερα, επιλέγοντας τις παρουσιάσεις που σας ενδιαφέρουν.

Τα ABB Open Days αποτελούν μια πρωτοβουλία που ενισχύει τη συνεργασία με την τεχνική κοινότητα σε κάθε περιοχή της χώρας, προσφέροντας ουσιαστική ενημέρωση για τις τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου και αναδεικνύοντας στην πράξη τις δυνατότητες των σύγχρονων λύσεων της ABB. Με αφετηρία την Κρήτη, η ABB συνεχίζει να επενδύει στη διάχυση της γνώσης και στη διαμόρφωση ισχυρών σχέσεων με τους επαγγελματίες της αγοράς και τους τελικούς πελάτες στηρίζοντας ενεργά την ενεργειακή μετάβαση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα.

Η είσοδος στα Open Days είναι ελεύθερη.

Για τις παράλληλες παρουσιάσεις απαιτείται προεγγραφή.

Mάθετε περισσότερα: ABB Open Days