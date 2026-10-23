Data Center Forum: το GRDCA ζητά ενιαίο μηχανισμό σχεδιασμού και αδειοδότησης

Στο πλαίσιο του Data Center Forum, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης ανέδειξαν τις προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς των data centers στην Ελλάδα, καθώς και τις βασικές προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των ευκαιριών που διαμορφώνονται: ένα σαφές και προβλέψιμο θεσμικό πλαίσιο, παράλληλες διαδικασίες αδειοδότησης και επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Με δικό του πάνελ συμμετείχε το Greek Data Center Association (GRDCA) στο Data Center Forum, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2026 στο Divani Caravel, σε διοργάνωση της Cleon Conferences & Communications. Στη συζήτηση μίλησαν ο Σάκης Αμαξόπουλος, Board Co-Ordinator του GRDCA και Senior Business Development Manager στην Digital Realty Greece, ο Νικόλαος Κωνσταντινίδης, Vice-President του GRDCA και Country Director Greece της Data4 Group, ο Θανάσης Τσικόγιας, εκπρόσωπος Επιτροπής του GRDCA και Senior Data Center Solutions Architect της Schneider Electric και η Ρέββα Γώνη, GRDCA member.

Την αρχή έκανε ο Θανάσης Τσικόγιας, Senior Data Center Solutions Architect στη Schneider Electric, με την παρουσίαση «The AI Era Power Challenge: Unlocking Data Center Growth at Scale». Στην ομιλία του, ανέδειξε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης για τα σύγχρονα data centers, εστιάζοντας στις αυξημένες απαιτήσεις ισχύος, την επεκτασιμότητα, την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των υποδομών. Παράλληλα, παρουσίασε προσεγγίσεις και λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα data centers να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της AI και να υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πορεία της ελληνικής αγοράς data centers, στις προοπτικές ανάπτυξής της και στις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να ενισχύσει τη θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη των ψηφιακών υποδομών.

Μια αγορά που αυξάνεται

Ο κ. Αμαξόπουλος υπενθύμισε ότι η ισχύς των data centers που λειτουργούν σήμερα στη χώρα φτάνει περίπου τα 35 MW, αισθητά υψηλότερη από το επίπεδο του 2023. Οι εταιρείες του κλάδου εκτιμούν ότι η αγορά μπορεί να φτάσει τα 150 με 200 MW μέσα στην επόμενη πενταετία, χωρίς να υπολογίζεται το AI Factory της ΔΕΗ, το οποίο αποτελεί ξεχωριστό έργο. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα δεν θα συγκριθεί ποτέ με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές, μπορεί όμως να περάσει από την τρίτη στη δεύτερη κατηγορία. Η προοπτική αυτή στηρίζεται στη θέση της χώρας: ένας πάροχος που εγκαθίσταται εδώ μπορεί να εξυπηρετήσει δυνητικά 400 εκατομμύρια ανθρώπους στα Βαλκάνια, στην Τουρκία, στην Αίγυπτο και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα που διέρχονται από τα υποθαλάσσια καλώδια θα αποθηκεύονται και θα επεξεργάζονται στην Ελλάδα και δεν θα περνούν απλώς από αυτήν.

Η ανάπτυξη θα ακολουθήσει την ισχύ, τα δίκτυα και τη ζήτηση

Σύμφωνα με την κ. Ρέββα, η Αττική παραμένει ο κύριος κόμβος για τα data centers, συγκεντρώνοντας παρόχους υπηρεσιών νέφους και υποδομές διασύνδεσης. Η Κρήτη αναδεικνύεται σε διεθνή πύλη χάρη στα υποθαλάσσια καλώδια, ενώ η Δυτική Μακεδονία παρουσιάζει προοπτικές ανάπτυξης λόγω των ενεργειακών κόμβων, της διαθέσιμης γης και της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, η Θεσσαλονίκη εξυπηρετεί την περιφερειακή ζήτηση και ενισχύει τη διασύνδεση με τα πανεπιστήμια και τα Βαλκάνια. Όπως τόνισε, η χωροθέτηση κάθε κέντρου δεδομένων εξαρτάται από τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Ένα data center που υποστηρίζει εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτεί μεγάλη διαθέσιμη ηλεκτρική ισχύ, ενώ ένας πάροχος υπηρεσιών νέφους χρειάζεται άμεση πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Ο χρόνος, και όχι το κόστος, είναι η μεγάλη ανησυχία των επενδυτών

Κοινή θέση των ομιλητών ήταν ότι ο κλάδος δεν ζητά χαλαρότερους κανόνες, αλλά ένα σαφές και προβλέψιμο πλαίσιο αδειοδότησης, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και καλύτερο συντονισμό των διαδικασιών. Η δυνατότητα παράλληλης εξέτασης των αδειών και ο κεντρικός συντονισμός των επενδύσεων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επιτάχυνση των έργων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση προτείνει τη δημιουργία ενός ενιαίου εθνικού μηχανισμού που θα συνδέει τον σχεδιασμό με την αδειοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα ισχύος, τα δίκτυα, τη χωροταξία και τους υδάτινους πόρους.

Ταλέντο και βιωσιμότητα: οι δύο όροι της ανάπτυξης

Η ανάπτυξη των data centers στην Ελλάδα προϋποθέτει την ύπαρξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Σε αυτή την κατεύθυνση, το GRDCA συνεργάζεται με την ακαδημαϊκή κοινότητα για τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα ενισχύσουν τις δεξιότητες μηχανικών και τεχνικών, καλύπτοντας τις αυξανόμενες ανάγκες του κλάδου.

Παράλληλα, η βιωσιμότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα. Η μέτρηση και η διαφάνεια στην ενεργειακή κατανάλωση, η αξιοποίηση πράσινης ενέργειας και η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής διαχείρισης και της ψύξης μπορούν να συμβάλουν σε πιο αποδοτική λειτουργία των data centers. Επιπλέον, με το κατάλληλο πλαίσιο, τα data centers μπορούν να αξιοποιούν πράσινη ενέργεια που σήμερα περικόπτεται.

Η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η υπεύθυνη αξιοποίηση της ενέργειας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.