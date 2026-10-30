Η Kyndryl στο GenAI Summit Athens

Η Kyndryl, κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών τεχνολογίας για κρίσιμα επιχειρησιακά συστήματα, θα συμμετάσχει ως Platinum Sponsor στο GenAI Summit Athens, στις 16 Νοεμβρίου, συμβάλλοντας με τη διεθνή και εγχώρια τεχνογνωσία της στον διάλογο γύρω από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε οι οργανισμοί να περάσουν από τον πειραματισμό με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) στην ουσιαστική ενσωμάτωσή της στην καθημερινή επιχειρησιακή λειτουργία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, εξειδικευμένα στελέχη της Kyndryl θα μοιραστούν τις απόψεις και την εμπειρία τους σχετικά με τις οργανωτικές, τεχνολογικές και διοικητικές αλλαγές που απαιτούνται, προκειμένου οι φιλοδοξίες των επιχειρήσεων γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη να μετατραπούν σε μετρήσιμη επιχειρηματική αξία.

Ο Ismail Amla θα πραγματοποιήσει την κεντρική ομιλία με τίτλο «Becoming AI native: why the hard part isn’t the technology, it’s rewiring work» (Η μετάβαση σε ένα μοντέλο λειτουργίας με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη: γιατί η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι η τεχνολογία, αλλά ο επανασχεδιασμός της εργασίας), από τις 11:15 έως τις 11:35, στη σκηνή Faros Stage. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κος. Amla θα αναδείξει γιατί η μετάβαση σε ένα μοντέλο λειτουργίας όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής δραστηριότητας προϋποθέτει τον επαναπροσδιορισμό των ρόλων, των δεξιοτήτων, των διαδικασιών εργασίας, ελέγχων και αιτιολόγησης.

«Η συζήτηση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη μετατοπίζεται με ταχείς ρυθμούς από το τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία στο τι χρειάζεται να αλλάξουν οι επιχειρήσεις για να αξιοποιήσουν ουσιαστικά τις δυνατότητές της», δήλωσε ο Ismail Amla, Senior Vice President, Kyndryl Consult. «Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται στην καθημερινή εργασία, οι οργανισμοί καλούνται να επανεξετάσουν όχι μόνο την τεχνολογία τους, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η εργασία, λαμβάνονται οι αποφάσεις και αξιοποιείται η ανθρώπινη κρίση. Σε αυτές τις αλλαγές θα κριθεί η επόμενη φάση του μετασχηματισμού μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Στις 12:00, στην κεντρική σκηνή (Central Stage), ο Saleh Hamed, Global AI Advisory Lead της Kyndryl, θα συμμετάσχει στη συζήτηση με τίτλο «Agents, governance and who is accountable» (Πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης, διακυβέρνηση και λογοδοσία), μαζί με εκπροσώπους του τραπεζικού και νομικού κλάδου, καθώς και εκπρόσωπους της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις προκλήσεις γύρω από τη διακυβέρνηση και τον έλεγχο που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί κατά την ενσωμάτωση πρακτόρων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI agents) στις επιχειρησιακές τους λειτουργίες.

Στο περίπτερο της Kyndryl οι επισκέπτες και οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν εκπρόσωπους της εταιρείας και να συζητήσουν τις πρακτικές προκλήσεις που συνδέονται με την ευρεία αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, από την ενσωμάτωσή της στις υφιστάμενες τεχνολογικές υποδομές έως τη διακυβέρνηση, τις δεξιότητες και την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

«Για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, η πρόκληση σήμερα είναι να μετατρέψουν τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη σε απτά επιχειρηματικά αποτελέσματα. Αυτό προϋποθέτει τη σύνδεση της καινοτομίας με τις πραγματικές ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι οργανισμοί, από τις υφιστάμενες τεχνολογικές τους υποδομές έως τις δεξιότητες, τη διακυβέρνηση και τον τρόπο εργασίας», δήλωσε ο Απόστολος Λεωνιδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Kyndryl για την Ελλάδα και την Κύπρο. «Στην Kyndryl, βοηθάμε τους οργανισμούς να διαχειριστούν αυτές τις σύνθετες προκλήσεις, συνδυάζοντας την τεχνολογική εξειδίκευση με την πρακτική εμπειρία που απαιτείται για την υπεύθυνη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε μεγάλη κλίμακα και τη δημιουργία διαχρονικής επιχειρηματικής αξίας».

Οι δημοσιογράφοι που θα παρακολουθήσουν το GenAI Summit Athens προσκαλούνται να επισκεφθούν το περίπτερο της Kyndryl και να συνομιλήσουν με τα στελέχη και τους ειδικούς σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, της εταιρείας. Αιτήματα για συνεντεύξεις μπορούν να προγραμματιστούν εκ των προτέρων, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των ομιλητών.