Συνεργασία της TUV NORD Hellas με την AHK Akademie του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

Η TÜV NORD Hellas ανακοινώνει τη νέα της συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και συγκεκριμένα με την AHK Akademie, την εκπαιδευτική υπηρεσία του, με στόχο τη δημιουργία νέων ευκαιριών εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης για στελέχη και επαγγελματίες που επιδιώκουν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η συνεργασία εγκαινιάζεται με δύο εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία εστιάζουν σε κρίσιμες δεξιότητες για τη σύγχρονη επαγγελματική πραγματικότητα: τη διαχείριση της αλλαγής και τη διοίκηση έργων, συνδυάζοντας τεχνικές γνώσεις με την ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, τα πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται είναι:

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η TÜV NORD Hellas αξιοποιεί την εκπαιδευτική της τεχνογνωσία, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και στην υποστήριξη των επιχειρήσεων που επενδύουν στη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Επίσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας, τα μέλη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, καθώς και οι πελάτες της TÜV NORD Hellas, θα έχουν πρόσβαση σε ειδική εκπτωτική πολιτική για τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, διευρύνοντας τις δυνατότητες συμμετοχής σε εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δράσεις.

H κυρία Κονδυλία Κοντογιάννη, Vice President Training της TÜV NORD Hellas δήλωσε σχετικά: «Η διαρκής ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελεί επένδυση για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις. Μέσα από τη συνεργασία μας με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, στόχος μας είναι να προσφέρουμε ουσιαστικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς και ενισχύουν την επαγγελματική εξέλιξη».

Ο Dr. Ilja Nothnagel, Γενικός Διευθυντής και Μέλος Δ.Σ. του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου τόνισε: «Η συνεργασία με την TÜV NORD Hellas ενισχύει τη δέσμευση του Επιμελητηρίου να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις και τα στελέχη τους μέσα από σύγχρονες ευκαιρίες εκπαίδευσης. Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο επενδύει στη γνώση και στις δεξιότητες που ενδυναμώνουν τα στελέχη και συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων».