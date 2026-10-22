GRECA: Business Continuity για e-shops

Η πρόσφατη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών του Google Cloud στο Λονδίνο ανέδειξε για ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτες μπορούν να γίνουν οι ψηφιακές επιχειρήσεις όταν κρίσιμες λειτουργίες τους εξαρτώνται από τρίτους παρόχους τεχνολογίας.

Για ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, ένα αντίστοιχο περιστατικό μπορεί να σημαίνει αδυναμία ολοκλήρωσης παραγγελιών, προβλήματα στις πληρωμές, απώλεια πωλήσεων και διατάραξη της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Το ερώτημα δεν είναι μόνο πώς θα αντιμετωπίσουμε μια τεχνολογική διακοπή, αλλά πόσο καλά έχουμε προετοιμαστεί πριν συμβεί.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A.) παρουσιάζει έναν πρακτικό οδηγό Business Continuity για e-shops, με στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν την ετοιμότητά τους και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε τεχνολογικές αστοχίες.

Τι πρέπει να εξετάσει κάθε e-shop;

Υποδομές και φιλοξενία: Τι συμβαίνει εάν η πλατφόρμα ή ο πάροχος cloud παρουσιάσει πρόβλημα;

Τι συμβαίνει εάν η πλατφόρμα ή ο πάροχος cloud παρουσιάσει πρόβλημα; Πληρωμές: Υπάρχει εναλλακτική διαδικασία σε περίπτωση διακοπής του βασικού παρόχου;

Υπάρχει εναλλακτική διαδικασία σε περίπτωση διακοπής του βασικού παρόχου; Παραγγελίες και δεδομένα: Υπάρχουν αντίγραφα ασφαλείας και σχέδιο ανάκτησης;

Υπάρχουν αντίγραφα ασφαλείας και σχέδιο ανάκτησης; Επικοινωνία: Πώς ενημερώνονται οι πελάτες σε περίπτωση σοβαρής διακοπής;

Πώς ενημερώνονται οι πελάτες σε περίπτωση σοβαρής διακοπής; Επιχειρησιακή συνέχεια: Υπάρχουν σαφείς διαδικασίες και υπεύθυνοι για τη διαχείριση ενός περιστατικού;

Η επιχειρησιακή συνέχεια δεν αφορά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι απαραίτητη για κάθε e-shop, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Διαβάστε τον πρακτικό οδηγό του GR.EC.A. και αξιολογήστε την ετοιμότητα της επιχείρησής σας.