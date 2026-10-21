Ο Όμιλος Cosmos στο NVIDIA GTC 2026

Ο Όμιλος Cosmos, Preferred Partner της NVIDIA, συμμετέχει στο κορυφαίο τεχνολογικό συνέδριο στο Βερολίνο, παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε AI Factories, Agentic AI και Physical AI που διαμορφώνουν το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης και των επιχειρήσεων.

Ο Όμιλος Cosmos, ένας από τους σημαντικότερους παρόχους ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού στην ελληνική αγορά, συμμετέχει στο NVIDIA GTC 2026 στο Βερολίνο, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του προσήλωση στην τεχνολογική καινοτομία και στην ανάπτυξη προηγμένων λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Στο συνέδριο, τον Όμιλο εκπροσωπούν ο Δημήτρης Δάφνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ο Γιάννης Τσακώνης, Διευθυντής Προϊόντων, και ο Φίλιππος Δάφνης, Solution Manager, οι οποίοι παρακολουθούν από κοντά τις σημαντικότερες τεχνολογικές ανακοινώσεις, τις νέες αρχιτεκτονικές και τις επιχειρησιακές εφαρμογές που διαμορφώνουν το μέλλον του Enterprise AI.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως νέα βιομηχανική επανάσταση

Στην κεντρική του ομιλία, ο Jensen Huang, ιδρυτής και CEO της NVIDIA, παρουσίασε το όραμά του για τη μετάβαση από την εποχή του Generative AI σε μια νέα οικονομία, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί βασική παραγωγική υποδομή.

Σύμφωνα με την προσέγγιση που παρουσίασε, οι επιχειρήσεις εισέρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η υπολογιστική ισχύς, τα δεδομένα και τα ευφυή συστήματα συνδυάζονται, δημιουργώντας νέες δυνατότητες παραγωγικότητας, αυτοματοποίησης και ανταγωνιστικότητας.

Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρίσκονται τέσσερις βασικοί τεχνολογικοί άξονες:

AI Factories – Η νέα γενιά υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης

Τα παραδοσιακά Data Centers εξελίσσονται σε AI Factories, ολοκληρωμένες υποδομές παραγωγής ψηφιακής νοημοσύνης. Η νέα αρχιτεκτονική NVIDIA Vera Rubin, οι προηγμένες τεχνολογίες δικτύωσης και οι ενεργειακά αποδοτικές υποδομές δημιουργούν τη βάση για την ανάπτυξη και λειτουργία μεγάλης κλίμακας επιχειρησιακών εφαρμογών AI.

Agentic AI – Από τους ψηφιακούς βοηθούς στους αυτόνομους AI Agents

Η επόμενη γενιά Τεχνητής Νοημοσύνης δεν περιορίζεται πλέον στην παραγωγή περιεχομένου. Οι AI Agents αποκτούν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν και να εκτελούν σύνθετες διαδικασίες, να αξιοποιούν εταιρικά δεδομένα και να συνεργάζονται με επιχειρησιακά συστήματα, με αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας και διακυβέρνησης.

Physical AI & Robotics – Η νοημοσύνη συναντά τον φυσικό κόσμο

Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε ρομποτικά συστήματα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αυτόνομες εφαρμογές, σε συνδυασμό με τεχνολογίες Digital Twins και προηγμένες προσομοιώσεις, ανοίγει νέες προοπτικές στη βιομηχανία, στην υγεία, στις μεταφορές και στις τηλεπικοινωνίες.

Sovereign AI – Έλεγχος, ασφάλεια και αξιοποίηση των εταιρικών δεδομένων

Η ανάπτυξη εξειδικευμένων μοντέλων και ασφαλών υποδομών AI επιτρέπει στους οργανισμούς να αξιοποιούν τη δική τους γνώση, διατηρώντας μεγαλύτερο έλεγχο στα δεδομένα, στις εφαρμογές και στη στρατηγική ψηφιακής αυτονομίας τους.

Η στρατηγική σημασία για τον Όμιλο Cosmos και την ελληνική αγορά

Για τον Όμιλο Cosmos, οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας στους τομείς των AI Infrastructure, Enterprise AI, HPC, Cloud, Data Centers και Intelligent Automation.

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του, την εμπειρία του στην υλοποίηση σύνθετων τεχνολογικών έργων και το διεθνές οικοσύστημα συνεργασιών του, ο Όμιλος ενισχύει τη δυνατότητά του να υποστηρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς στη μετάβασή τους σε ένα νέο λειτουργικό μοντέλο, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται στον πυρήνα των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Η συμμετοχή στο NVIDIA GTC 2026 αποτελεί μέρος αυτής της στρατηγικής, προσφέροντας τη δυνατότητα άμεσης επαφής με τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες πλατφόρμες που διαμορφώνουν το μέλλον του AI.

Η επόμενη ημέρα της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά τον συνολικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Με επίκεντρο την καινοτομία και τις στρατηγικές συνεργασίες του, ο Όμιλος Cosmos συνεχίζει να επενδύει σε προηγμένες τεχνολογίες και λύσεις, συνδέοντας τις διεθνείς εξελίξεις με τις πραγματικές ανάγκες και τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής και κυπριακής αγοράς.