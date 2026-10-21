Η CPI επεκτείνει τη συνεργασία της με την AXIS Communications και στην Κύπρο

Η CPI Α.Ε., στο πλαίσιο της ήδη επιτυχημένης συνεργασίας της με την AXIS Communications στην Ελλάδα, ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της και στην Κύπρο, αναλαμβάνοντας την επίσημη διανομή των λύσεων AXIS στην Κυπριακή αγορά. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη CPI, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική της παρουσία στον τομέα των επαγγελματικών λύσεων ασφάλειας και διευρύνοντας τις δυνατότητες που προσφέρει στους συνεργάτες της σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η AXIS Communications αποτελεί έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές στον χώρο των δικτυακών λύσεων βιντεοεπιτήρησης και ασφαλείας, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο portfolio προϊόντων και λύσεων που περιλαμβάνει network cameras, video management software, video analytics, access control, network audio και προηγμένες τεχνολογίες για σύγχρονες εφαρμογές ασφαλείας.

Ο Άρης Παπαθάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της CPI, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την επέκταση της συνεργασίας μας με την AXIS και στην αγορά της Κύπρου. Η AXIS αποτελεί ένα κορυφαίο brand στον χώρο των λύσεων ασφάλειας, με ιδιαίτερα ισχυρό portfolio, προηγμένη τεχνολογία και έμφαση στην καινοτομία. Για τη CPI, μετά από ήδη 30 χρόνια επιτυχημένης συνεργασίας με τον κορυφαίο οίκο στην συγκεκριμένη αγορά, η επέκταση της συνεργασίας μας στην Κύπρο αποτελεί μια σημαντική στρατηγική εξέλιξη»

Η Agata Majkucińska, Distribution Account Manager, Eastern Europe της AXIS Communications, δήλωσε:

«Η CPI είναι εδώ και πολλά χρόνια αξιόπιστος συνεργάτης της AXIS. Η μεγάλη εμπειρία της, η τεχνογνωσία και η ισχυρή δέσμευσή της απέναντι στους συνεργάτες της έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία μας στην Ελλάδα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που επεκτείνουμε αυτή την επιτυχημένη συνεργασία και στην Κύπρο. Ως επίσημος διανομέας της AXIS στην Κύπρο, η CPI θα βοηθήσει συνεργάτες και τελικούς πελάτες να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε ολόκληρο το portfolio μας, με αξιόπιστη τοπική υποστήριξη και σε βάθος γνώση των λύσεων μας. Για να στηρίξουμε την αυξανόμενη δραστηριότητά μας στην περιοχή, ενισχύσαμε την τοπική μας ομάδα με τον Ιωάννη Χατζή ως Account Manager για Ελλάδα, Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία. Ο Ιωάννης έχει στενή επαφή με τους συνεργάτες μας για να αναπτύξει περαιτέρω το κανάλι και να στηρίξει τη συνεχή εξέλιξή του. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι, συνδυάζοντας τις καινοτόμες λύσεις της AXIS με την τοπική τεχνογνωσία και τη δέσμευση της CPI, μπορούμε να χτίσουμε πάνω στην κοινή μας επιτυχία και να ανοίξουμε νέες ευκαιρίες στην αγορά της Κύπρου.»