Η ΕΕΛΛΑΚ προτείνει ανοικτά δεδομένα, ανοικτό λογισμικό και διαφάνεια στο νομοσχέδιο για τις υποδομές gigabit

Η ΕΕΛΛΑΚ υπέβαλε αναλυτικά σχόλια, άρθρο προς άρθρο, στη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1309», που αφορά στην ανάπτυξη υποδομών gigabit.

Τα σχόλια εστιάζουν σε τέσσερις άξονες: ανοικτά δεδομένα, ανοικτό λογισμικό, διαλειτουργικότητα και διαφάνεια. Κατά την ΕΕΛΛΑΚ, η δημόσια χρηματοδότηση των υποδομών πρέπει να αφήνει πίσω της υποδομές, τεχνογνωσία και ψηφιακά αγαθά που μπορεί να αξιοποιεί ολόκληρη η κοινωνία, και όχι μόνο ο ανάδοχος της κάθε σύμβασης.

Η ΕΕΛΛΑΚ ζητά τα δεδομένα που παράγει ο νόμος να διατίθενται σε ανοικτή, μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και το λογισμικό που χρηματοδοτείται δημόσια να δημοσιεύεται με ανοικτή άδεια, ώστε η δημόσια διοίκηση να μη μένει εξαρτημένη από έναν προμηθευτή. Προτείνει επίσης η δυνατότητα διαλειτουργικότητας του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης να γίνει υποχρέωση, με ανοικτά πρότυπα και δημοσίως τεκμηριωμένες διεπαφές προγραμματισμού.

Για τα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών, η ΕΕΛΛΑΚ ζητά να διατηρείται η δημόσια κυριότητα των υποδομών και να ορίζονται ως ελάχιστες απαιτήσεις της επόμενης διακήρυξης οι όροι πρόσβασης, η παράδοση του πηγαίου κώδικα και η δυνατότητα αντικατάστασης του αναδόχου. Ζητά επίσης τη δημοσίευση των εξαιρέσεων και των περιορισμών πρόσβασης, των αποφάσεων της ΕΕΤΤ σε δομημένη μορφή και του καταλόγου κτιρίων του ΕΣΠ ως ανοικτού συνόλου δεδομένων.

Η ΕΕΛΛΑΚ προτείνει και τρία νέα άρθρα: για την ισότιμη πρόσβαση στις δημόσια χρηματοδοτούμενες υποδομές, για τη διαφάνεια των δημοσίων συμβάσεων πληροφοριακών συστημάτων και για ετήσια έκθεση εφαρμογής του νόμου με ανοικτά συγκεντρωτικά στοιχεία. Με την έκθεση αυτή θα μπορεί να εκτιμηθεί αν ο νόμος πράγματι μειώνει το κόστος και τον χρόνο ανάπτυξης των δικτύων.

«Η ψηφιακή υποδομή που χρηματοδοτείται με δημόσιο χρήμα πρέπει να μένει στη διάθεση του δημοσίου και της κοινωνίας. Ζητάμε ο νόμος να το κατοχυρώσει ρητά», δήλωσε ο Γιάννης Σταμέλος, Πρόεδρος της ΕΕΛΛΑΚ και καθηγητής Πληροφορικής στο ΑΠΘ.