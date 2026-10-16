Η Active αναλαμβάνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Παλλήνης

Η Active, κορυφαία ελληνική εταιρεία τεχνολογίας και πληροφορικής, αναλαμβάνει την υλοποίηση έργου ψηφιακού μετασχηματισμού για τον Δήμο Παλλήνης, ύψους €755.160, συμβάλλοντας στην τεχνολογική του αναβάθμιση.

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εγκατάσταση σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών και υποδομών, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Δήμου, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων και την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών. Η διάρκεια υλοποίησης του ανέρχεται σε 12 μήνες, ενώ η χρηματοδότησή του εντάσσεται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ειδικότερα, προβλέπεται η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συνόλου τεχνολογικών παρεμβάσεων, που περιλαμβάνει: έξυπνες διαβάσεις πεζών, συστήματα τηλεδιαχείρισης δημοτικού φωτισμού, ψηφιακή διαχείριση του δημοτικού στόλου οχημάτων, συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων, ψηφιοποίηση της διαχείρισης των δημοτικών κοιμητηρίων, εφαρμογή δεικτών smart cities, καθώς και λύσεις κυβερνοασφάλειας και ασφαλούς απομακρυσμένης εργασίας.

Με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά και κορυφαία εξειδίκευση στην υλοποίηση σύνθετων τεχνολογικών λύσεων, η Active συμβάλλει στην ψηφιακή ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του Δημοσίου, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών.