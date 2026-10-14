Ο Όμιλος CSG εισέρχεται στον διαστημικό τομέα μέσω επένδυσης στην MDA Space

Ο Όμιλος CSG, ένας διεθνής βιομηχανικός και αμυντικός όμιλος, ανακοινώνει σήμερα την είσοδό του στον διαστημικό τομέα μέσω της απόκτησης μετοχών, με αποτέλεσμα να κατέχει ποσοστό 9,5% του μετοχικού κεφαλαίου της MDA Space Ltd. («MDA Space») και να καθίσταται, κατά την παρούσα χρονική στιγμή, ο μεγαλύτερος μέτοχός της. Η MDA Space συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες διαστημικές εταιρείες και αποτελεί κορυφαίο παγκόσμιο πάροχο προηγμένων διαστημικών τεχνολογιών και υπηρεσιών. Οι μετοχές της είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια του Τορόντο και της Νέας Υόρκης.

Η άμυνα και το διάστημα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Η ανάπτυξη δυνατοτήτων στον διαστημικό τομέα αποτελεί φυσική επέκταση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων του Ομίλου στους τομείς της άμυνας και της αεροδιαστημικής. Η παγκόσμια διαστημική οικονομία προβλέπεται να τριπλασιαστεί και να φθάσει τα 1,8 τρισ. δολάρια έως το 2035, ενώ οι σχετικές δεσμεύσεις καταδεικνύουν σαφή, πολυετή επιτάχυνση των επενδύσεων σε διαστημικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων περίπου 74 δισ. δολαρίων παγκόσμιων κρατικών δαπανών για τη διαστημική άμυνα το 2025. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος σκοπεύει να αναπτύξει σταδιακά την παρουσία του, μέσω προσεκτικής κατανομής κεφαλαίων, αξιοποιώντας την εσωτερική τεχνογνωσία του, μέσω στρατηγικών συνεργασιών και επιλεγμένων στρατηγικών επενδύσεων.

Ο Όμιλος CSG θεωρεί τη συγκεκριμένη στρατηγική επένδυση στη MDA Space ευκαιρία για τη διερεύνηση πιθανής συνεργασίας μεταξύ των δύο ομίλων με την πάροδο του χρόνου. Μια τέτοια συνεργασία θα μπορούσε να περιλαμβάνει επενδύσεις από κοινού σε εγκαταστάσεις παραγωγής ή συναρμολόγησης στην Ευρώπη, συνεργασία σε στρατηγικές εξαγορές, καθώς και την αξιοποίηση του δικτύου πελατών του Ομίλου CSG προς όφελος της MDA Space, με στόχο τη στήριξη της διεθνούς ανάπτυξής της. Η επένδυση αυτή ακολουθεί μικρότερης κλίμακας επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως και πραγματοποιήθηκαν μέσω του ταμείου Tech Horizons VC στις SatVu στο Ηνωμένο Βασίλειο και Atmos Space Cargo στη Γερμανία. Η συμμετοχή του Ομίλου CSG στη MDA Space έχει αποκτηθεί μέσω ειδικού θυγατρικού σχήματος.

Η επένδυση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη μακροπρόθεσμη στρατηγική του Ομίλου στον διαστημικό τομέα. Ο Όμιλος θεωρεί ότι η MDA Space προσφέρει έναν ιδιαίτερα ελκυστικό συνδυασμό τεχνολογικού βάθους, διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων, εδραιωμένης βιομηχανικής κλίμακας και παρουσίας τόσο στις εμπορικές όσο και στις κρατικές αγορές.

Ο Όμιλος CSG ανακοινώνει επίσης τη συγκρότηση ειδικής ομάδας διαστήματος, η οποία θα αναπτύξει τις μακροπρόθεσμες δραστηριότητές του στον τομέα. Η ομάδα συγκεντρώνει ανώτατη τεχνογνωσία από τους τομείς του διαστήματος και της τεχνολογίας, της άμυνας και της ασφάλειας, όπως επίσης και από την καναδική αγορά αεροδιαστημικής και άμυνας. Αρχικά, θα στελεχωθεί από τις νεοσύστατες θέσεις του Επικεφαλής Στρατηγικής και Τεχνολογίας Διαστήματος, την οποία θα αναλάβει ο Ladislav Stahl, πρώην σύμβουλος του NATO για θέματα διαστήματος, και του Διευθυντή Διαστήματος για την Εταιρική Ανάπτυξη, την οποία θα αναλάβει ο Filip Kocián, έμπειρο στέλεχος επενδύσεων και εταιρικής ανάπτυξης με εξειδίκευση στην παγκόσμια διαστημική βιομηχανία. Στην ομάδα θα ενταχθεί και ο Cameron McKenzie, ανώτατο στέλεχος της καναδικής αεροδιαστημικής και αμυντικής βιομηχανίας, ο οποίος, υπό την ιδιότητα του Ανώτερου Συμβούλου, θα αναλάβει την ευθύνη για τις δραστηριότητες και την επέκταση του Ομίλου CSG στον Καναδά.

Ο Michal Strnad, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου CSG, δήλωσε:

«Η MDA Space είναι μια ιδιαίτερα καταξιωμένη, άρτια διοικούμενη, κερδοφόρα και αναπτυσσόμενη διαστημική εταιρεία, με εξαιρετικές τεχνολογικές δυνατότητες και διαφοροποιημένη παρουσία στους τομείς των δορυφορικών συστημάτων, της ρομποτικής και των διαστημικών επιχειρήσεων, των γεωπληροφοριών και των εφαρμογών που σχετίζονται με την άμυνα.

Οι δυνατότητες και η εμπειρία της MDA Space θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς ο Όμιλος CSG αναπτύσσει τη δική του θέση στον διαστημικό τομέα σε συνεργασία με τη MDA Space. Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση που αντανακλά την πεποίθηση του Ομίλου CSG για την αυξανόμενη σημασία του διαστήματος και για τον ρόλο της MDA Space ως βασικού παράγοντα στον κλάδο. Θέλουμε να αποτελέσουμε μακροπρόθεσμο στρατηγικό μέτοχο και διακρίνουμε σημαντικές δυνατότητες ώστε η MDA Space και ο Όμιλος CSG να αναπτυχθούν παράλληλα. Αναμένουμε ότι οι πελάτες του Ομίλου CSG θα μπορούν να επωφεληθούν από μια πολύ ευρύτερη και πιο ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων, σε μια εποχή κατά την οποία η ασφάλειά μας εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από διαστημικές εφαρμογές.»

Ο Mike Greenley, Διευθύνων Σύμβουλος της MDA Space, δήλωσε:

«Καλωσορίζουμε την επένδυση του Ομίλου CSG στη MDA Space και την ιδιότητά του ως στρατηγικού επενδυτή. Ο Όμιλος CSG είναι ένας κορυφαίος ευρωπαϊκός βιομηχανικός όμιλος, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας αμυντικών επιχειρήσεων. Καθώς χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο επιδιώκουν να αυξήσουν τις εθνικές επενδύσεις τους στην άμυνα και το διάστημα, η διεύρυνση του παγκόσμιου δικτύου επενδυτών της MDA Space αποτελεί στρατηγικό εργαλείο για τη συνεχή ανάπτυξη της δραστηριότητάς μας. Με την προσθήκη του Ομίλου CSG στη μετοχική μας σύνθεση, η MDA Space συνεχίζει να ενισχύει τη βάση επενδυτών και επιχειρηματικών εταίρων της στην Ευρώπη. Προσβλέπουμε σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο CSG και στη συνέχιση της δημιουργίας αξίας για όλους τους μετόχους μας.»

Ο Stanislav Kuba, Διευθυντής Επενδύσεων του Ομίλου CSG, δήλωσε:

«Προσεγγίζουμε το διάστημα με τον ίδιο τρόπο που προσεγγίζουμε όλες τις αποφάσεις επέκτασης και επένδυσης: με μακροπρόθεσμη βιομηχανική προοπτική και αυστηρή χρηματοοικονομική πειθαρχία. Η συγκρότηση της ομάδας και η πραγματοποίηση στρατηγικής επένδυσης σε μια καταξιωμένη εταιρεία του διαστημικού κλάδου μάς εξασφαλίζουν δύο συμπληρωματικά πλεονεκτήματα τεχνογνωσία εντός του Ομίλου CSG και άμεση έκθεση σε ένα από τα πλέον προηγμένα διαστημικά οικοσυστήματα παγκοσμίως.»

Ο Όμιλος CSG συγκροτεί ειδική ομάδα διαστήματος

Παράλληλα με την επένδυσή του στη MDA Space, ο Όμιλος CSG συγκρότησε ειδική ομάδα για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και της τεχνογνωσίας του στον διαστημικό τομέα.

Ladislav Stahl – Επικεφαλής Στρατηγικής και Τεχνολογίας Διαστήματος

Ο Ladislav Stahl είναι ειδικός σε θέματα άμυνας και διαστημικής ασφάλειας, με εκτενή εμπειρία στις διαστημικές πληροφορίες, στις διαστημικές επιχειρήσεις και στην ανάπτυξη εθνικών διαστημικών δυνατοτήτων. Έχει διατελέσει Σύμβουλος Διαστημικών Πληροφοριών και Διαστημικής Ασφάλειας στη Διεύθυνση Πληροφοριών του Αρχηγείου του NATO, ενώ προηγουμένως ήταν επικεφαλής του Δορυφορικού Κέντρου της Τσεχικής Δημοκρατίας. Η τεχνογνωσία του περιλαμβάνει την παρατήρηση της Γης, την επίγνωση του διαστημικού πεδίου, τη διαστημική ασφάλεια και τις απειλές, τις τροχιακές επιχειρήσεις και την ανάπτυξη αναδυόμενων διαστημικών τεχνολογιών.

Filip Kocián – Διευθυντής Διαστήματος, Εταιρική Ανάπτυξη

Ο Filip Kocián είναι στέλεχος επενδύσεων και εταιρικής ανάπτυξης με εξειδίκευση στην παγκόσμια διαστημική βιομηχανία. Έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα συγχωνεύσεων και εξαγορών, χρηματοδότησης, αγορών και στρατηγικής σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του διαστήματος, ενώ προηγουμένως ήταν επενδυτικό στέλεχος στην Expansion Ventures, ένα ευρωπαϊκό ταμείο που επενδύει σε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις των κλάδων του διαστήματος, της αεροδιαστημικής και της άμυνας.Υπήρξε επίσης συνιδρυτής της Golem Ventures Space.

Cameron McKenzie – Ανώτερος Σύμβουλος, Καναδάς

Ο Cameron McKenzie είναι ανώτατο στέλεχος της καναδικής αεροδιαστημικής και αμυντικής βιομηχανίας, με περισσότερες από τρεις δεκαετίες διεθνούς εμπειρίας στον κλάδο. Προηγουμένως διετέλεσε Αντιπρόεδρος Παγκόσμιων Πωλήσεων, Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πελατών στη δραστηριότητα WESCAM της L3Harris Technologies και κατείχε ανώτερες διοικητικές θέσεις στην CAE και την Canadian Commercial Corporation. Θα παρέχει συμβουλές στον Όμιλο CSG για την καναδική αγορά και για την ανάπτυξη των σχέσεών του σε ολόκληρο το οικοσύστημα αεροδιαστημικής, άμυνας και διαστήματος.