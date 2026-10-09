Ολοκληρώθηκε στο ΙΤΕ το Space-Crete Info Day

Δεκαοκτώ ομιλητές από ερευνητικούς φορείς, ευρωπαϊκούς οργανισμούς και επιχειρήσεις της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Γερμανίας συναντήθηκαν στο Ηράκλειο, με κοινό σημείο αναφοράς το μέλλον της διαστημικής έρευνας και τεχνολογίας.

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο Ηράκλειο, το SPACE-Crete Info Day, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον τομέα του Διαστήματος στην Κρήτη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον νέο Κόμβο Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης του ΙΤΕ και συγκέντρωσε εκπροσώπους της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, κορυφαίων ευρωπαϊκών οργανισμών, της βιομηχανίας και του χρηματοπιστωτικού και επιχειρηματικού οικοσυστήματος, αναδεικνύοντας τη δυναμική του SPACE-Crete ως σημείου διασύνδεσης της Κρήτης με το ευρωπαϊκό οικοσύστημα Διαστήματος.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ, Καθηγητής Βασίλης Χαρμανδάρης και χαιρέτισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής Γεώργιος Κοντάκης. Στη συνέχεια ο Συντονιστής του έργου SPACE-Crete, Καθηγητής Παναγιώτης Τσακαλίδης, παρουσίασε το όραμα, τη δομή και τον οδικό χάρτη της πρωτοβουλίας. Την οπτική του βιομηχανικού εταίρου του έργου παρουσίασε ο Dr. Mathieu Bernou, CTO & Managing Director της OHB-Hellas.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η συμμετοχή των ευρωπαϊκών εταίρων του έργου, της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας της Γαλλίας (CEA) και του Γερμανικού Κέντρου Αεροδιαστημικής (DLR), καθώς και της Motor Oil Hellas, που στηρίζει το έργο ως ιδιώτης χορηγός, και του ESA BIC Greece, του κέντρου επιχειρηματικής επώασης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα. Οι ομιλητές παρουσίασαν διαφορετικές πτυχές του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος Διαστήματος, από τη βιομηχανική και ερευνητική συνεργασία έως την υποστήριξη νέων επιχειρήσεων και καινοτόμων εγχειρημάτων.

Το απογευματινό πρόγραμμα εστίασε σε τρεις κρίσιμους άξονες για το μέλλον του κλάδου: την Παρατήρηση της Γης και την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις Οπτικές και Κβαντικές Τεχνολογίες Ανίχνευσης και Επικοινωνιών, καθώς και τις Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες στον τομέα του Διαστήματος. Στις θεματικές συνεδρίες συμμετείχαν επιστήμονες και στελέχη από το ΙΤΕ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Fraunhofer IOF, το DLR, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, τη Eurobank, την EFA Group και τη Geosystems Hellas, αναδεικνύοντας μέσα από τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις τις δυνατότητες συνεργασίας και ανάπτυξης που δημιουργεί η σύγκλιση της έρευνας, των προηγμένων τεχνολογιών και της επιχειρηματικής καινοτομίας στον χώρο του Διαστήματος.

Παράλληλα, το SPACE-Crete Info Day αποτέλεσε μια ουσιαστική ευκαιρία δικτύωσης και ανταλλαγής ιδεών μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας, της βιομηχανίας και της αγοράς, ενισχύοντας τις προοπτικές για νέες συνεργασίες στον τομέα του Διαστήματος. Για το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ, η διοργάνωση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης του ρόλου της Κρήτης ως κόμβου έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας με ισχυρές ευρωπαϊκές διασυνδέσεις.

Το SPACE-Crete στοχεύει στην ίδρυση του Κέντρου Αριστείας Κρήτης για Αναδυόμενες Διαστημικές Τεχνολογίες (CCEST), ενός κόμβου έρευνας και καινοτομίας με υποδομές ευρωπαϊκών προδιαγραφών για τη συναρμολόγηση και δοκιμή διαστημικών συστημάτων, ο οποίος έως το τέλος του έργου θα απασχολεί περισσότερα από 100 άτομα, μεταξύ των οποίων ερευνητές, μηχανικούς, ειδικούς σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης, καθώς και διοικητικό προσωπικό. Στην κοινοπραξία, με συντονιστή το ΙΤΕ, συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η OHB-Hellas, το CEA και το DLR. Το εξαετές έργο, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 34 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Horizon Europe – Teaming for Excellence, ενώ συμπληρωματική χρηματοδότηση παρέχουν η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, η Περιφέρεια Κρήτης και η Motor Oil Hellas. Στόχος είναι η επιστημονική γνώση και η έρευνα να μετατραπούν σε νέες τεχνολογίες, συνεργασίες και ευκαιρίες, ενισχύοντας την παρουσία της Κρήτης στον ευρωπαϊκό χώρο του Διαστήματος.