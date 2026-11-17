Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών είναι πιθανό να αυξήσουν τα τιμολόγιά τους για να προστατεύσουν τα περιθώρια κέρδους τους, καθώς το ενεργειακό κόστος παραμένει υψηλό, εκτιμά η IDC. Ο οργανισμός προβλέπει ότι η παγκόσμια δαπάνη για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής τηλεόρασης θα φτάσει τα 1,585 τρισ. δολάρια το 2026, με ονομαστική αύξηση 2,3% σε σχέση με το 2025.

Ο προβλεπόμενος ρυθμός ανόδου είναι κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερος από εκείνον της προηγούμενης εκτίμησης για το ίδιο έτος. Η αναθεώρηση οφείλεται κυρίως στην επιτάχυνση του πληθωρισμού, καθώς οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία αναμένεται να κρατήσουν τις τιμές της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα. Οι ρυθμοί αύξησης της αγοράς υπολείπονταν σταθερά του ετήσιου πληθωρισμού που κατέγραφαν οι επίσημες στατιστικές για τα αντίστοιχα έτη, ένδειξη συρρίκνωσης σε πραγματικούς όρους. Η επίδραση των ανατιμήσεων στα έσοδα αναμένεται να φανεί σταδιακά στο υπόλοιπο του 2026 και στη διάρκεια του 2027, καθώς στις περισσότερες χώρες οι αλλαγές τιμολογίων χρειάζονται ρυθμιστική έγκριση.

Διαφορετικές αντοχές στις αυξήσεις τιμών

Στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, η υψηλότερη αγοραστική δύναμη περιορίζει την πιθανότητα να στραφούν οι συνδρομητές σε φθηνότερα πακέτα ή να διακόψουν υπηρεσίες που θεωρούν μη απαραίτητες. Στην Αφρική και σε τμήματα της Ασίας και του Ειρηνικού, οι αυξήσεις είναι πιθανότερο να οδηγήσουν σε μετακινήσεις προς οικονομικότερα προγράμματα ή παρόχους. Σε αυτές τις αγορές, τα ονομαστικά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν με αισθητά χαμηλότερο ρυθμό από τα τιμολόγια.

Στην έκδοση του Worldwide Semiannual Telecom Services Tracker για το πρώτο εξάμηνο του 2026, η υψηλότερη προβλεπόμενη αύξηση εσόδων για το έτος αφορά την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA), με 2,94%. Ακολουθούν οι αγορές της αμερικανικής ηπείρου με 2,53% και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού με 1,37%. Η Ευρώπη έχει το μεγαλύτερο μερίδιο της δαπάνης στην EMEA, με αποτέλεσμα ο ρυθμός για το σύνολο της περιφέρειας να συγκαλύπτει την ασθενέστερη πορεία που προβλέπεται για την Αφρική.

Άνοδος στη ζήτηση για δεδομένα

Η κινητή τηλεφωνία αναμένεται να παραμείνει ο μεγαλύτερος τομέας της αγοράς. Τα πρόσθετα έσοδα από την αυξανόμενη χρήση δεδομένων και την ανάπτυξη εφαρμογών επικοινωνίας μεταξύ μηχανών (M2M) αναμένεται να υπερκαλύψουν τις απώλειες από τις υπηρεσίες φωνής και μηνυμάτων στην κινητή. Στη σταθερή τηλεφωνία προβλέπεται υποχώρηση της δαπάνης, καθώς η άνοδος των υπηρεσιών φωνής μέσω IP θα καλύψει μόνο μέρος των απωλειών από τις υπηρεσίες παλαιότερης τεχνολογίας TDM. Πτωτική πορεία προβλέπεται και για την παραδοσιακή συνδρομητική τηλεόραση, καθώς κερδίζουν έδαφος οι υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία (VoD) και οι υπηρεσίες OTT.

Η ζήτηση για συνδέσεις μεγαλύτερου εύρους ζώνης αναμένεται να αυξήσει τη δαπάνη για υπηρεσίες σταθερών δεδομένων. Στην άνοδο εκτιμάται ότι θα συμβάλει και η ευρυζωνική πρόσβαση μέσω δορυφόρων χαμηλής τροχιάς (LEO), με περιορισμένη όμως επίδραση. Η συγκεκριμένη αγορά αναμένεται να παραμείνει συγκεντρωμένη σε λίγους παρόχους, μεταξύ των οποίων οι Starlink και Amazon Leo. Οι υπηρεσίες τους θα απευθύνονται κυρίως σε νοικοκυριά αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών, σε πελάτες από τη ναυτιλία και την αεροπορία και σε επιχειρήσεις ή δημόσιους φορείς που χρειάζονται αξιόπιστες εφεδρικές συνδέσεις. Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι έχουν ως επί το πλείστον περιορισμένη συμμετοχή στη συγκεκριμένη αγορά.

Δορυφορική κάλυψη απευθείας στη συσκευή

Μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης βλέπει η IDC στις υπηρεσίες απευθείας σύνδεσης συσκευών με δορυφόρο (direct-to-device ή D2D). Σε αυτές περιλαμβάνονται η απευθείας σύνδεση κινητών τηλεφώνων (direct-to-cell ή D2C) και η δορυφορική συνδεσιμότητα για συσκευές του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT). Οι συνεργασίες με δορυφορικούς παρόχους επιτρέπουν στις εταιρείες κινητής να διαφοροποιούν τις υπηρεσίες τους και να επεκτείνουν την κάλυψη πέρα από τα όρια των επίγειων δικτύων τους, διατηρώντας την άμεση σχέση με τον συνδρομητή.

Ο Kresimir Alic, διευθυντής έρευνας για τις παγκόσμιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στην IDC, εκτιμά ότι όσοι πάροχοι ενσωματώσουν τη δορυφορική κάλυψη στα δίκτυά τους θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσουν τους πελάτες τους, να προστατεύσουν τα έσοδά τους και να συνδέσουν ένα ακόμη δισεκατομμύριο χρήστες.