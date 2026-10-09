Δωρεάν Robux: τι ισχύει στην πραγματικότητα και τι είναι απάτη

Αν εσείς ή η οικογένειά σας χρησιμοποιείτε τη διαδικτυακή πλατφόρμα gaming και κοινωνικής δικτύωσης Roblox, πιθανότατα έχετε μπει στον πειρασμό να αναζητήσετε τρόπους για να αποκτήσετε δωρεάν το εικονικό νόμισμα Robux. Άλλωστε, τα Robux εξασφαλίζουν πρόσβαση σε περισσότερες εμπειρίες και αντικείμενα μέσα στην πλατφόρμα. Ιδιαίτερα οι νεότεροι παίκτες μπορεί να θέλουν περισσότερα Robux, λόγω του φόβου μήπως χάσουν κάτι που κάνουν ή έχουν οι υπόλοιποι ή γιατί θέλουν να ανεβάσουν το «status» τους στο διαδίκτυο, δηλαδή τη θέση και την εικόνα τους μέσα στην κοινότητα.

Υπάρχει, όμως, διαφορά ανάμεσα στο να πάρεις κάτι εντελώς δωρεάν και στο να το κερδίσεις ή να το αποκτήσεις νόμιμα.

Αξίζει, ωστόσο, να ξεχωρίσουμε το «δωρεάν» από το «όσα κερδίζονται με τίμιο τρόπο». Σε άρθρο της ESET, της παγκόσμιας εταιρείας κυβερνοασφάλειας, στην πλατφόρμα της WeLiveSecurity, ο Phil Muncaster αναφέρει ότι υπάρχουν επίσημα προγράμματα της Roblox ή αξιόπιστων συνεργατών, όπως η Microsoft, όπου συμπληρώνετε μικρές αποστολές ή απαντάτε σε ερωτηματολόγια και παίρνετε σε αντάλλαγμα δωροκάρτα Roblox. Όποιος πάλι προτιμά να αγοράσει, μαθαίνει ότι η Roblox δίνει 25% περισσότερα Robux στις νόμιμες αγορές μέσω διαδικτύου, από υπολογιστή ή με δωροκάρτα.

Όπως προσθέτει ο Muncaster, υπάρχουν και τρόποι να αξιοποιήσετε το περιεχόμενό σας στη Roblox για να αποκτήσετε έσοδα. Αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν συνδρομές, χρέωση τελών πρόσβασης, προσφορά αντικειμένων ή δυνατοτήτων που οι χρήστες μπορούν να αγοράσουν, καθώς και προσφορά ιδιωτικών διακομιστών (private servers). Επιπλέον, μπορείτε να πουλάτε μοντέλα και πρόσθετα (plugins) σε άλλους δημιουργούς μέσω του Creator Store. Θα μπορούσατε ακόμη να πουλάτε αντικείμενα avatar στο Marketplace και να λαμβάνετε μερίδιο από τα έσοδα.

Ωστόσο, πρόκειται για ευκαιρίες που απαιτούν προσπάθεια και μπορεί να είναι πιο δύσκολα προσβάσιμες απ’ όσο φαίνονται. Με άλλα λόγια, δεν παίρνετε πραγματικά κάτι δωρεάν. Άλλωστε, η ίδια η Roblox είναι ξεκάθαρη: «Δεν υπάρχουν δωρεάν Robux ή προσφορές συνδρομής, κόλπα ή κωδικοί».

Αυτό που υπάρχει, δυστυχώς, είναι πολλοί απατεώνες που επιδιώκουν να σας εξαπατήσουν και να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία και διαπιστευτήρια, υποσχόμενοι δωρεάν Robux, αναφέρει ο Phil Muncaster στο άρθρο της ESET.

Απάτες με Robux που πρέπει να προσέχετε

Κυκλοφορούν τόσες παραλλαγές απάτης όσοι και οι νόμιμοι τρόποι απόκτησης Robux. Ακολουθούν μερικές από τις πιο συνηθισμένες:

«Δωρεάν» γεννήτριες (generators) Robux που ζητούν το όνομα χρήστη στη Roblox και ενδέχεται να απαιτούν να συμπληρώσετε έρευνες ή να εγκαταστήσετε λογισμικό. Περιττό να πούμε ότι οι απατεώνες μπορεί να χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη ως μέρος μιας προσπάθειας παραβίασης του λογαριασμού σας. Οι έρευνες ενδέχεται να έχουν σχεδιαστεί για να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα (PII) χωρίς να το αντιλαμβάνεστε, ενώ το λογισμικό μπορεί να περιέχει κακόβουλο κώδικα. Η Roblox αποτελεί δημοφιλή πλατφόρμα για κυβερνοεγκληματίες που επιδιώκουν να διαδώσουν κακόβουλο λογισμικό (malware).

που ζητούν το όνομα χρήστη στη Roblox και ενδέχεται να απαιτούν να συμπληρώσετε έρευνες ή να εγκαταστήσετε λογισμικό. Περιττό να πούμε ότι οι απατεώνες μπορεί να χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη ως μέρος μιας προσπάθειας παραβίασης του λογαριασμού σας. Οι έρευνες ενδέχεται να έχουν σχεδιαστεί για να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα (PII) χωρίς να το αντιλαμβάνεστε, ενώ το λογισμικό μπορεί να περιέχει κακόβουλο κώδικα. Η Roblox αποτελεί δημοφιλή πλατφόρμα για κυβερνοεγκληματίες που επιδιώκουν να διαδώσουν κακόβουλο λογισμικό (malware). Μπορεί να μεταβείτε σε σελίδες phishing αφού κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο που περιέχεται σε ανεπιθύμητο email ή μήνυμα, ή σε μια κακόβουλη διαφήμιση. Ο σύνδεσμος μπορεί να σας οδηγήσει σε μια ιστοσελίδα που μιμείται τη Roblox και έχει σχεδιαστεί για να υποκλέψει τα διαπιστευτήριά σας.

αφού κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο που περιέχεται σε ανεπιθύμητο email ή μήνυμα, ή σε μια κακόβουλη διαφήμιση. Ο σύνδεσμος μπορεί να σας οδηγήσει σε μια ιστοσελίδα που μιμείται τη Roblox και έχει σχεδιαστεί για να υποκλέψει τα διαπιστευτήριά σας. Ψεύτικοι διαγωνισμοί με δώρα ( giveaways ) μπορεί να εμφανίζονται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το YouTube, το TikTok και το Discord. Ο διαχειριστής (admin) ισχυρίζεται ότι χαρίζει χιλιάδες εικονικά νομίσματα Robux δωρεάν, όμως ο σύνδεσμος που παρέχει μπορεί να οδηγεί σε κακόβουλη ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιείται για τη διάδοση κακόβουλου λογισμικού.

μπορεί να εμφανίζονται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το YouTube, το TikTok και το Discord. Ο διαχειριστής (admin) ισχυρίζεται ότι χαρίζει χιλιάδες εικονικά νομίσματα Robux δωρεάν, όμως ο σύνδεσμος που παρέχει μπορεί να οδηγεί σε κακόβουλη ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιείται για τη διάδοση κακόβουλου λογισμικού. Προσφορές περιορισμένου χρόνου μπορεί να εμφανιστούν ως μηνύματα ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing) ή ως αναρτήσεις και διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα αίσθημα επείγοντος, ώστε να παρασυρθείτε σε μια απερίσκεπτη απόφαση, όπως το να κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα (PII) με αντάλλαγμα ανύπαρκτα «δωρεάν Robux».

μπορεί να εμφανιστούν ως μηνύματα ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing) ή ως αναρτήσεις και διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα αίσθημα επείγοντος, ώστε να παρασυρθείτε σε μια απερίσκεπτη απόφαση, όπως το να κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα (PII) με αντάλλαγμα ανύπαρκτα «δωρεάν Robux». Οι ψεύτικες δωροκάρτες αποτελούν μια ακόμη ευκαιρία για τους απατεώνες να πάρουν από εσάς ό,τι θέλουν. Μπορεί να προσφέρουν ανταλλαγή προσωπικών σας δεδομένων, διαπιστευτηρίων ή ακόμη και μετρητών με κωδικό δωροκάρτας. Ο κωδικός όμως αυτός δεν υπάρχει.

Πως να μείνετε ασφαλής

Οποιαδήποτε ιστοσελίδα απαιτεί διαπιστευτήρια σύνδεσης ή «επαλήθευση» εκτός της επίσημης ιστοσελίδας της Roblox αποτελεί πιθανή απάτη, εκτός αν μπορείτε να επαληθεύσετε ανεξάρτητα ότι πρόκειται για επίσημη σελίδα της Roblox ή εξουσιοδοτημένου συνεργάτη.

Οι νόμιμες προωθητικές ενέργειες δε θα ζητήσουν ποτέ τον κωδικό πρόσβασής σας ή τον κωδικό 2FA. Επίσης, δεν θα χρησιμοποιήσουν προσφορές περιορισμένης διάρκειας ή υπερβολικά καλές για να είναι αληθινές, προκειμένου να σας παρασύρουν. Δεν θα σας προειδοποιήσουν ότι μπορεί να χάσετε τα Robux σας αν δεν ενεργήσετε γρήγορα και δεν θα σας ζητήσουν ποτέ να κατεβάσετε μια «γεννήτρια Robux».

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με οποιαδήποτε ειδική προσφορά που αναφέρει Robux. Μην μοιράζεστε ποτέ τα διαπιστευτήρια σύνδεσής σας ή προσωπικά δεδομένα (PII) με άλλους χρήστες. Μην κάνετε κλικ σε ύποπτους συνδέσμους και μην εισάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε σελίδες που δεν ανήκουν στη Roblox.

Συζητώντας με τα παιδιά σας για τις απάτες με Robux

Αν είστε γονέας και ανησυχείτε μήπως το παιδί σας πέσει θύμα μιας τέτοιας απάτης, αφιερώστε χρόνο για να συζητήσετε μαζί του τις βασικές σας ανησυχίες. Ο κύριος στόχος είναι να του διδάξετε καλές συνήθειες ασφάλειας στο διαδίκτυο, όπως να μην μοιράζεται κωδικούς πρόσβασης και να μην κάνει κλικ σε ύποπτους συνδέσμους. Είναι επίσης σημαντικό να κατανοήσει ότι δεν υπάρχουν «δωρεάν» Robux και ότι το εικονικό νόμισμα έχει πραγματικό κόστος.

Το παιδί σας θα πρέπει να αισθάνεται άνετα να απευθύνεται πρώτα σε εσάς, ανεξάρτητα από το τι έχει κάνει. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ήρεμες συζητήσεις σχετικά με το γιατί δεν μπορεί να έχει ελεύθερη πρόσβαση στην πιστωτική σας κάρτα και γιατί επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα μόνο όταν το κάνει υπεύθυνα.

Αν πιστεύετε ότι το παιδί σας έχει ήδη πέσει θύμα απάτης: αλλάξτε τα διαπιστευτήριά του (και τυχόν άλλα κοινόχρηστα διαπιστευτήρια), ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) και βεβαιωθείτε ότι το email ανάκτησης δεν έχει αλλάξει. Ελέγξτε τους συνδεδεμένους τρόπους πληρωμής για ύποπτη δραστηριότητα και εξετάστε το ενδεχόμενο να επικοινωνήσετε με την τράπεζά σας ή να ζητήσετε το προσωρινό πάγωμα/μπλοκάρισμά τους. Αν ανησυχείτε για πιθανό κακόβουλο λογισμικό, εκτελέστε σάρωση στη συσκευή του παιδιού με λογισμικό ασφαλείας από αξιόπιστο πάροχο.

Πάνω απ’ όλα, μην κατηγορήσετε το παιδί. Ακούστε το, καθησυχάστε το και συνεργαστείτε μαζί του για να ακολουθήσετε τα παραπάνω βήματα.

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Υπάρχει πραγματική δωρεάν γεννήτρια Robux;

Όχι. Η Roblox δηλώνει ότι δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος απόκτησης δωρεάν Robux μέσω γεννητριών, «κόλπων» ή κωδικών. Οποιασδήποτε ιστοσελίδα υπόσχεται απεριόριστα Robux άμεσα είναι πιθανό να αποτελεί απάτη, με στόχο την υποκλοπή των διαπιστευτηρίων σας, των προσωπικών σας δεδομένων (PII) ή των χρημάτων σας.

Μπορώ να αποκτήσω Robux χωρίς να πληρώσω;

Μπορείτε να κερδίσετε Robux ή δωροκάρτες Roblox μέσω κάποιων επίσημων προωθητικών ενεργειών ή ευκαιριών δημιουργίας εσόδων για δημιουργούς. Ωστόσο, αυτές οι ευκαιρίες δεν αποτελούν «δωρεάν γεννήτριες Robux».

Πώς μπορώ να καταλάβω αν μια προσφορά Robux είναι απάτη;

Αναζητήστε ενδείξεις κινδύνου (red flags), όπως υποσχέσεις για μεγάλες ποσότητες δωρεάν Robux, αίσθημα επείγοντος ή πίεση να ενεργήσετε άμεσα, αιτήματα για τον κωδικό πρόσβασής σας ή τον κωδικό 2FA, ύποπτους συνδέσμους, αιτήματα για τη συμπλήρωση ερευνών, αιτήματα για λήψη ή εγκατάσταση λογισμικού. Αν μια προσφορά φαίνεται υπερβολικά καλή για να είναι αληθινή, ελέγξτε την προσεκτικά μέσω της Roblox ή της επίσημης ιστοσελίδας του συνεργάτη πριν προχωρήσετε.

Τι γίνεται αν το παιδί μου έχει ήδη πέσει θύμα απάτης;

Μην το κατηγορήσετε και προσπαθήστε να παραμείνετε ψύχραιμοι. Αλλάξτε αμέσως τα διαπιστευτήριά του, καθώς και τυχόν άλλα κοινόχρηστα διαπιστευτήρια, και ενεργοποιήστε το 2FA. Βεβαιωθείτε επίσης ότι το email ανάκτησης του λογαριασμού δεν έχει αλλάξει.

Ελέγξτε τους συνδεδεμένους τρόπους πληρωμής για τυχόν ύποπτη δραστηριότητα και, εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με την τράπεζά σας για να εξετάσετε το ενδεχόμενο δέσμευσης ή ακύρωσης συναλλαγών.

Αν ανησυχείτε ότι έχει εγκατασταθεί κακόβουλο λογισμικό, εκτελέστε σάρωση στη συσκευή του παιδιού με λογισμικό ασφαλείας από αξιόπιστο πάροχο.