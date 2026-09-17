Η Schneider Electric επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο AI-Ready υποδομών της με προκατασκευασμένες μονάδες ισχύος νέας γενιάς

Η Schneider Electric, παγκόσμιος ηγέτης στην ενεργειακή τεχνολογία, ανακοίνωσε μια νέα σειρά τυποποιημένων Prefabricated Power Modules και Power Skids, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της σε AI-ready υποδομές, με κλιμακούμενες λύσεις ηλεκτρικής ισχύος υψηλής πυκνότητας, σχεδιασμένες για hyperscale, neocloud και colocation περιβάλλοντα data centers.

Βασισμένες στην πλέον σύγχρονη τεχνολογία UPS Galaxy VXL (GVXL) της Schneider Electric, οι νέες λύσεις παρέχουν ισχύ έως και 2,5 MW ανά μονάδα, αποτελώντας τη μεγαλύτερη προκατασκευασμένη λύση ισχύος σε ένα μόνο container που έχει διαθέσει μέχρι σήμερα στην αγορά η Schneider Electric.

Σχεδιασμένες ως κλιμακούμενα «power blocks» και βασισμένες στα πιο πρόσφατα σχέδια αναφοράς της Schneider Electric σε συνεργασία με τη NVIDIA, τα οποία περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη διαχείριση ισχύος και ελέγχους liquid cooling για την πλατφόρμα GB300 NVL72, οι λύσεις επιτρέπουν στους πελάτες να αναπτύσσουν γρήγορα AI-ready υποδομές ισχύος, υποστηρίζοντας υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων (HPC), AI clusters εκπαίδευσης και workloads υψηλών απαιτήσεων σε GPU.

Το νέο χαρτοφυλάκιο διατίθεται βάσει τυποποιημένων σχεδίων αναφοράς, τα οποία περιλαμβάνουν εξειδικευμένα Power Modules και Power Skids σε διαμορφώσεις 2 MW, 2,25 MW και 2,5 MW, προσφέροντας μεγαλύτερη ταχύτητα, προβλεψιμότητα και δυνατότητα κλιμάκωσης για την ανάπτυξη AI-ready data centers.

Επιτάχυνση της ανάπτυξης AI υποδομών

Καθώς τα AI workloads αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς, οι διαχειριστές data centers βρίσκονται υπό ολοένα μεγαλύτερη πίεση να αναπτύξουν υποδομές υψηλής πυκνότητας ταχύτερα και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Οι παραδοσιακές, εξατομικευμένες προκατασκευασμένες λύσεις ισχύος μπορεί συχνά να απαιτούν χρόνους παράδοσης 12 έως 14 μηνών, δημιουργώντας σημαντικές προκλήσεις για hyperscale, AI και cloud παρόχους που επιδιώκουν να αυξήσουν γρήγορα τη διαθέσιμη δυναμικότητά τους.

Η νέα τυποποιημένη προσέγγιση της Schneider Electric στις προκατασκευασμένες υποδομές ισχύος έρχεται να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση, απλοποιώντας τις διαδικασίες καθορισμού προδιαγραφών, σχεδιασμού και υποβολής προσφορών και επιτρέποντας την κατασκευή προκατασκευασμένων υποδομών ισχύος σε διάστημα μόλις έξι μηνών.

Μέσω της αξιοποίησης προ-σχεδιασμένων λύσεων και τυποποιημένων κωδικών προϊόντων (SKUs), σε συνδυασμό με βελτιστοποιημένες διαδικασίες παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας, οι νέες λύσεις συμβάλλουν στην ταχύτερη διάθεση στην αγορά, τη μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και τη μείωση της πολυπλοκότητας κατά την ανάπτυξη έργων cloud και AI υποδομών.

«Οι σημερινοί διαχειριστές data centers βρίσκονται υπό τεράστια πίεση να αναπτύξουν υποδομές έτοιμες για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης ταχύτερα, αποδοτικότερα και σε μεγαλύτερη κλίμακα», δήλωσε ο Tarunjeet Sarao, SVP Data Center Systems της Schneider Electric. «Μέσω της τυποποίησης των προκατασκευασμένων συστημάτων ισχύος μας και της ενσωμάτωσης της κορυφαίας τεχνολογίας UPS Galaxy VXL, δίνουμε τη δυνατότητα σε hyperscale, neocloud και colocation παρόχους να αναπτύσσουν κλιμακούμενες υποδομές ισχύος υψηλής πυκνότητας μέσα σε λίγους μήνες αντί για χρόνια. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, που βοηθά τους πελάτες μας να δημιουργήσουν την επόμενη γενιά AI factories, AI hubs και ψηφιακών υποδομών μεγάλης κλίμακας».

Υποδομές ισχύος υψηλής πυκνότητας για AI-ready data centers

Σχεδιασμένα ειδικά για AI εφαρμογές και data centers νέας γενιάς, τα νέα Prefabricated Power Modules και Power Skids έχουν αναπτυχθεί ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις πυκνότητας ισχύος που συνδέονται με τα επιταχυνόμενα υπολογιστικά συστήματα και τις AI εφαρμογές μεγάλης κλίμακας.

Τα Prefabricated Power Modules ενσωματώνουν τεχνολογίες της Schneider Electric, όπως τα Galaxy VXL UPS, switchgear, συστήματα ψύξης, τεχνολογία μπαταριών ιόντων λιθίου, busway και συστήματα διανομής ηλεκτρικής ισχύος, μέσα σε ένα ολοκληρωμένο περίβλημα που έχει υποβληθεί σε εργοστασιακές δοκιμές. Τα Power Skids παρέχουν την ίδια βασική ηλεκτρική υποδομή σε ανοικτή, skid-mounted διαμόρφωση, σχεδιασμένη για εγκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους υποδομών («grey space»).

Οι λύσεις μπορούν επίσης να συνδυαστούν με modular IT pods, ώστε να προσφέρουν ολοκληρωμένες πλατφόρμες AI ready υποδομών, ευθυγραμμισμένες με τα σχέδια αναφοράς AI της Schneider Electric και τις αρχιτεκτονικές αναφοράς που βασίζονται σε τεχνολογίες NVIDIA.

Σχεδιασμένες με γνώμονα την κλιμακούμενη ανάπτυξη, πολλαπλές μονάδες μπορούν να εγκαθίστανται ως επαναλαμβανόμενα «power blocks», επιτρέποντας στους πελάτες να κλιμακώνουν τη δυναμικότητα των υποδομών τους σε επίπεδα δεκάδων megawatt σε AI campuses και hyperscale περιβάλλοντα.

Κατασκευή και δοκιμές στη Βαρκελώνη

Η νέα σειρά Prefabricated Power Modules και Power Skids σχεδιάζεται, κατασκευάζεται και δοκιμάζεται στις εγκαταστάσεις της Schneider Electric στο Sant Boi de Llobregat της Βαρκελώνης, οι οποίες επεκτάθηκαν πρόσφατα προκειμένου να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για modular υποδομές data centers.

Το εργοστάσιο και το μεγάλης κλίμακας κέντρο logistics, το οποίο αποτελεί μία από τις βασικές ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ενσωμάτωση του χαρτοφυλακίου EcoStruxure Modular Data Center της Schneider Electric, διαθέτει 5.000 τ.μ. εξειδικευμένου χώρου παραγωγής, ανταποκρινόμενο στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών για ταχύτερη διάθεση στην αγορά, προβλεψιμότητα και ανθεκτικές λύσεις data centers για την AI εποχή.

Με περισσότερα από 15 χρόνια τεχνογνωσίας στις modular υποδομές data centers και τις προκατασκευασμένες υποδομές ισχύος, η Schneider Electric συνεχίζει να διευρύνει το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων για AI-ready data centers, το οποίο καλύπτει την ηλεκτρική ισχύ, την ψύξη, τα racks, το λογισμικό, τις modular υποδομές και τις ολοκληρωμένες αρχιτεκτονικές αναφοράς για AI εφαρμογές.

Οι νέες λύσεις ισχύος είναι άμεσα διαθέσιμες στην Ευρώπη, ενώ αργότερα μέσα στη χρονιά θα διατεθούν στη Βόρεια Αμερική και, στη συνέχεια, σε επιπλέον διεθνείς αγορές και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (APAC). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα.