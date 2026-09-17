AIforce: η Salesforce φέρνει τη δύναμη της πλατφόρμας της σε οποιαδήποτε διεπαφή AI

Στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου Dreamforce, που πραγματοποιείται και φέτος στο Σαν Φρανσίσκο φέρνοντας στο επίκεντρο τις τελευταίες εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και το μέλλον της επιχειρησιακής τεχνολογίας, η Salesforce παρουσίασε το AIforce, ένα νέο layer ζωντανής διεπαφής. Το AIforce μεταφέρει τις δυνατότητες της Salesforce –δεδομένα, ροές εργασίας, επιχειρηματική λογική, δικαιώματα πρόσβασης και διακυβέρνηση– εκεί όπου εργάζονται οι χρήστες, εξαλείφοντας την ανάγκη πλοήγησης στο παραδοσιακό περιβάλλον της πλατφόρμας. Παράλληλα, το AIforce επιτρέπει τη δημιουργία εξατομικευμένων, δυναμικών interfaces με απλές οδηγίες σε φυσική γλώσσα, αντί για σταθερά dashboards και προκαθορισμένα πεδία.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί μια επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με την τεχνολογία», δήλωσε ο Marc Benioff, Πρόεδρος και CEO της Salesforce. «Συνδυάζουμε την ευφυΐα των μοντέλων με όλο το context που έχουν δημιουργήσει οι πελάτες μέσα στην πλατφόρμα, ώστε να δημιουργήσουμε ένα έξυπνο και δυναμικό σύστημα, με δυνατότητες σύνθεσης, ασφαλή διακυβέρνηση και μηδενική διακράτηση δεδομένων (Zero Data Retention). Το AIforce έχει σχεδιαστεί για να συνεργάζεται με τα βασικά συστήματα που ήδη λειτουργούν στις επιχειρήσεις».

Ένα νέο επίπεδο στο Agentic Enterprise

Το AIforce προσθέτει ένα κομβικό layer στην αρχιτεκτονική Agentic Enterprise της Salesforce, που περιλαμβάνει:

Το Data 360, το οποίο ενοποιεί δεδομένα, metadata και μνήμη, ώστε κάθε AI agent να κατανοεί τον πελάτη και την επιχείρηση.

Το Customer 360, με την επιχειρησιακή λογική, τις διαδικασίες, τα δικαιώματα, και τις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση εργασιών στις πωλήσεις, την εξυπηρέτηση, το μάρκετινγκ, το εμπόριο, κλπ.

Το Agentforce, το ψηφιακό εργατικό δυναμικό με εξειδικευμένους AI agents, και πλέον

Το AIforce, που φέρνει όλα τα παραπάνω σε οποιοδήποτε AI interface.

Το AIforce λανσάρεται με τα Claudeforce, Slackforce και Agentforce Coworker, συνδέοντας τη Salesforce με τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες εργασίας AI.

Claudeforce: Η Salesforce μέσα στο Claude

Το Claudeforce, το οποίο επίσης ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του Dreamforce, έρχεται ως αποτέλεσμα της επέκτασης της συνεργασίας Salesforce – Anthropic. Το Salesforce in Claude διαθέτει 37 προεγκατεστημένες δεξιότητες πωλήσεων που καλύπτουν τα πάντα, από την προσέλκυση υποψήφιων πελατών (prospecting) έως τη διαχείριση του pipeline. Σημειώνεται πως ειδικά για τους developers, το Salesforce Development plug-in για το Claude Code προσφέρει πάνω από 40 επιπλέον δεξιότητες και εργαλεία ανάπτυξης κώδικα. Το Claudeforce έχει ήδη δοκιμαστεί πιλοτικά από εταιρείες όπως οι Deloitte, GitLab και Legora, και είναι πλέον διαθέσιμο σε έκδοση beta σε όλους τους πελάτες.

Slackforce: Η επιχειρησιακή ευφυΐα της Salesforce μέσα στο Slack

Το Slackforce φέρνει δεδομένα και επιχειρησιακό context απευθείας στις συνομιλίες και τις ροές εργασίας του Slack. Μέσω των Slackforce Surfaces, οι χρήστες συνδυάζουν live δεδομένα από Salesforce, Slack και άλλα εργαλεία δημιουργώντας μια διαδραστική διεπαφή, στην οποία ολόκληρη η ομάδα μπορεί να εφαρμόζει φίλτρα, να εξερευνά, να σχολιάζει και να αναλαμβάνει δράση σε πραγματικό χρόνο. Το Slackbot, ένας έτοιμος προς χρήση ψηφιακός βοηθός, αξιοποιεί πλέον τόσο το conversational context του Slack όσο και τα δεδομένα της Salesforce για να εκτελεί σύνθετες ενέργειες, ενώ ένα νέο χαρακτηριστικό, το Slack CRM επιτρέπει τη δημιουργία accounts και την ενημέρωση αρχείων μέσα από απλά prompts, χωρίς ξεχωριστό CRM εργαλείο.

Agentforce Coworker: Ένας AI συνεργάτης μέσα στη Salesforce

Το Agentforce Coworker λειτουργεί ως AI συνεργάτης μέσα στο περιβάλλον Lightning της Salesforce. Μπορεί να αξιοποιεί πληροφορίες από accounts, δραστηριότητες και ιστορικό, να αναδεικνύει insights και να αναλαμβάνει ενέργειες μέσα στο περιβάλλον όπου ήδη εργάζονται εκατομμύρια χρήστες της Salesforce. Καθώς λειτουργεί εντός της πλατφόρμας, ακολουθεί τα υπάρχοντα δικαιώματα πρόσβασης και τους επιχειρησιακούς κανόνες κάθε οργανισμού. Μπορεί επίσης να αξιοποιεί εξειδικευμένους Agentforce agents που μια επιχείρηση έχει ήδη δημιουργήσει και θέσει σε λειτουργία. Το Agentforce Coworker είναι άμεσα διαθέσιμο στους πελάτες της Salesforce και μπορεί να ενεργοποιηθεί με το πάτημα ενός κουμπιού – χωρίς μεταφορά δεδομένων ή τη δημιουργία νέου μοντέλου δικαιωμάτων. 100.000 χρήστες ενεργοποίησαν το Coworker μέσα στις πρώτες 35 ημέρες από την κυκλοφορία του.