Frontier AI: η Commvault προτείνει ένα νέο μοντέλο κυβερνοανθεκτικότητας για τις επιχειρήσεις

Η Commvault, ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της ενοποιημένης κυβερνοανθεκτικότητας, καλεί τους οργανισμούς να ενισχύσουν τις υποδομές τους, καθώς το Frontier AI αναδιαμορφώνει το τοπίο της κυβερνοασφάλειας μέσω της υιοθέτησης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου τεσσάρων βημάτων για την προστασία κρίσιμων λειτουργιών και δεδομένων.

Η νέα γενιά προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αναδιαμορφώνει το τοπίο της κυβερνοασφάλειας, επιταχύνοντας τον εντοπισμό ευπαθειών και την ανάπτυξη επιθέσεων που εκμεταλλεύονται κενά ασφαλείας. Ως αποτέλεσμα, το χρονικό περιθώριο που διαθέτουν οι οργανισμοί για να εντοπίσουν, να αποκαταστήσουν και να ανακάμψουν από περιστατικά ασφαλείας συρρικνώνεται δραστικά, καθιστώντας την ανθεκτικότητα όχι απλώς μια στρατηγική ανάκαμψης, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας.

Σύμφωνα με την Commvault, οι οργανισμοί θα πρέπει αρχικά να αξιολογήσουν κατά πόσο οι υφιστάμενες δυνατότητες ανάκτησης μπορούν να ανταποκριθούν στους ολοένα ταχύτερους κύκλους εντοπισμού και εκμετάλλευσης ευπαθειών. Η αξιολόγηση αυτή δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στην ύπαρξη αντιγράφων ασφαλείας, αλλά να εξετάζει κατά πόσο τα κρίσιμα συστήματα μπορούν να αποκατασταθούν με ασφάλεια, αν τα περιβάλλοντα ανάκτησης παραμένουν απομονωμένα από τυχόν παραβιασμένα παραγωγικά συστήματα κι αν τα σχέδια ανάκτησης καλύπτουν όλες τις κρίσιμες επιχειρησιακές εξαρτήσεις. Παράλληλα, η διατήρηση αμετάβλητων (immutable) και απομονωμένων αντιγράφων ασφαλείας, ανεξάρτητων από τα παραγωγικά περιβάλλοντα, αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για την ασφαλή ανάκτηση δεδομένων και συστημάτων έπειτα από κυβερνοεπιθέσεις ή άλλα σοβαρά περιστατικά. Η εταιρεία υπογραμμίζει επίσης, τη σημασία του εντοπισμού και της προτεραιοποίησης των συστημάτων που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της βασικής επιχειρησιακής λειτουργίας, όπως οι πλατφόρμες διαχείρισης ταυτοτήτων, τα συστήματα τιμολόγησης, οι λειτουργικές βάσεις δεδομένων και οι κρίσιμες υπηρεσίες cloud, καθώς και τον καθορισμό της σειράς με την οποία θα πρέπει να αποκατασταθούν.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στις επιχειρησιακές διαδικασίες, οι οργανισμοί καλούνται να αξιολογήσουν και νέες τεχνολογικές εξαρτήσεις, όπως οι αγωγοί δεδομένων (data pipelines), τα αποθετήρια μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (AI model repositories), οι διανυσματικές βάσεις δεδομένων (vector databases) και οι αυτόνομες ροές εργασίας που βασίζονται σε AI agents (agentic workflows).

Η Commvault τονίζει ότι τα σχέδια ανάκτησης δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίζονται ως τυπικές διαδικασίες που ενεργοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις κρίσης. Αντίθετα, απαιτείται μια δυναμική προσέγγιση που βασίζεται στην αυτοματοποίηση της ανθεκτικότητας, στη συνεχή παρακολούθηση και ανίχνευση απειλών, στις τακτικές δοκιμές των διαδικασιών ανάκτησης και στη χρήση απομονωμένων περιβαλλόντων ελέγχου για την επαλήθευση της αποτελεσματικότητάς τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προωθεί το μοντέλο Resilience Operations (ResOps), το οποίο προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη συνεχή αξιολόγηση της ετοιμότητας των οργανισμών, την ασφαλή αποκατάσταση κρίσιμων συστημάτων και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας. Όπως επισημαίνει η Commvault, σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει διαρκώς τις εξελίξεις κι αναδιαμορφώνει το τοπίο της κυβερνοασφάλειας, η ανθεκτικότητα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής λειτουργίας κάθε οργανισμού.

Στο πλαίσιο της συζήτησης γύρω από την προστασία των σύγχρονων υποδομών AI, η Commvault συμμετέχει στο φετινό Data & AI Conference, στις 21 Σεπτεμβρίου, στο Telekom Academy Auditorium, με την ομιλία «Five Lessons From Protecting AI Stacks».

Ο Robert Fowler, Senior Product Manager, Cyber Resilience for AI and Analytics Platform της Commvault, θα ανέβει στη σκηνή στις 10:40–10:50, παρουσιάζοντας πέντε βασικά διδάγματα από την προστασία των AI stacks. Καθώς οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από τα εταιρικά δεδομένα και τις πλατφόρμες analytics, η ανθεκτικότητα των δεδομένων και των υποδομών που τις υποστηρίζουν αποκτά κρίσιμη σημασία. Η ομιλία θα εστιάσει στους τρόπους με τους οποίους οι οργανισμοί μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικότερα τα δεδομένα και τις υποδομές που βρίσκονται πίσω από τις AI πρωτοβουλίες τους.