Πάνω από 58.000 phishing emails μεταμφιεσμένα σε φωνητικά μηνύματα

Νέα έρευνα της Check Point Research, φέρνει στο φως μια ιδιαίτερα εξελιγμένη εκστρατεία ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing) που αξιοποιεί ψεύτικες ειδοποιήσεις φωνητικών μηνυμάτων με στόχο την υποκλοπή εταιρικών διαπιστευτηρίων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ερευνητών, περισσότερα από 58.000 κακόβουλα emails διακινήθηκαν μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες, στοχεύοντας πάνω από 7.800 οργανισμούς παγκοσμίως. Τα μηνύματα εμφανίζονται ως εσωτερικές ειδοποιήσεις και μιμούνται το εταιρικό domain του παραλήπτη, ενισχύοντας σημαντικά την αξιοπιστία τους και αυξάνοντας τις πιθανότητες εξαπάτησης.

Αυτό που καθιστά την επίθεση ιδιαίτερα αποτελεσματική είναι η απλότητά της. Αντί για σύνθετο κακόβουλο λογισμικό, οι δράστες χρησιμοποιούν ένα αρχείο SVG που εμφανίζεται ως ηχογράφηση τηλεφωνικής κλήσης. Με το άνοιγμά του, ο χρήστης ανακατευθύνεται αυτόματα σε μια ψεύτικη σελίδα σύνδεσης που έχει σχεδιαστεί για να αποσπάσει τα στοιχεία πρόσβασής του.

Πέρα από τη συγκεκριμένη καμπάνια, η έρευνα αναδεικνύει μια ευρύτερη και ιδιαίτερα επίκαιρη τάση: καθώς λύσεις τεχνητής νοημοσύνης αναλαμβάνουν όλο και περισσότερο τη διαχείριση emails, ειδοποιήσεων και συνημμένων αρχείων, οι κυβερνοεγκληματίες προσαρμόζουν ανάλογα τις μεθόδους τους, εκμεταλλευόμενοι διαδικασίες που θεωρούνται καθημερινές, αξιόπιστες και συχνά αυτοματοποιημένες.