Η Ελλάδα στο European Cyber Security Challenge 2026

Η Ελλάδα συνεχίζει την παρουσία της στον κορυφαίο ευρωπαϊκό διαγωνισμό κυβερνοασφάλειας European Cyber Security Challenge 2026 (ECSC 2026), με τη συγκρότηση της νέας Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας, η οποία θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον φετινό ευρωπαϊκό τελικό.

Ο φετινός διαγωνισμός European Cyber Security Challenge 2026 θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως 16 Οκτωβρίου 2026 στο Bochum της Γερμανίας, συγκεντρώνοντας τις καλύτερες εθνικές ομάδες κυβερνοασφάλειας από την Ευρώπη. Ο θεσμός αποτελεί πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας (ENISA) και έχει ως στόχο την ανάδειξη νέων ταλέντων, την ανάπτυξη προηγμένων δεξιοτήτων και τη σύνδεση της νέας γενιάς ειδικών κυβερνοασφάλειας με τη διεθνή κοινότητα και τη βιομηχανία.

Η επίσημη παρουσίαση της Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας 2026 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του Cipher X, μιας σημαντικής διοργάνωσης, αφιερωμένης στην κυβερνοασφάλεια, την τεχνολογία και την καινοτομία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα μέλη της ομάδας και η διαδικασία επιλογής τους, καθώς και η αποστολή της ελληνικής συμμετοχής στον φετινό ευρωπαϊκό τελικό του ECSC 2026.

Η ελληνική συμμετοχή στο European Cyber Security Challenge τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ την οργάνωση, τον συντονισμό και την προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας έχει αναλάβει το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Χρήστο Ξενάκη.

Η επιλογή των μελών της Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας 2026 πραγματοποιήθηκε μέσα από μια πολυεπίπεδη διαδικασία αξιολόγησης, η οποία περιελάμβανε διαδοχικά στάδια τεχνικών δοκιμασιών, αξιολόγησης γνώσεων και πρακτικής εξάσκησης. Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν απαιτητικές προκλήσεις κυβερνοασφάλειας, ενώ η τελική φάση επιλογής πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του φετινού Bootcamp προετοιμασίας της Εθνικής Ομάδας, όπου οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε έναν ειδικά σχεδιασμένο τοπικό διαγωνισμό Capture The Flag (Local CTF).

Η συμμετοχή στο European Cyber Security Challenge αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για νέους επιστήμονες και επαγγελματίες να αναπτύξουν τις τεχνικές τους δεξιότητες, να συνεργαστούν με κορυφαίους ειδικούς του χώρου και να συμμετέχουν σε μια διεθνή κοινότητα νέων ταλέντων κυβερνοασφάλειας.

Η Εθνική Ομάδα Κυβερνοασφάλειας στηρίζεται ενεργά από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, το Ελληνικό Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας και ένα σύνολο χορηγών: Diamond χορηγό αποτελεί η Ubitech, Platinum χορηγός είναι η Kaizen Gaming, Gold χορηγοί είναι η Accenture, η Neurosoft, η Oracle, η Uni Systems και η ΔΕΗ (PPC), ενώ Silver χορηγοί είναι η COSMOTE, η Cosmos Business Systems και η Hack The Box. Basic χορηγός είναι η Cromar.

Η υποστήριξη των χορηγών αποτελεί βασικό παράγοντα για την υλοποίηση του προγράμματος επιλογής, εκπαίδευσης και προετοιμασίας της ομάδας, προσφέροντας στους νέους διαγωνιζόμενους τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να αναπτύξουν τις τεχνικές τους δεξιότητες και να εκπροσωπήσουν επάξια τη χώρα μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε μια εποχή όπου οι κυβερνοαπειλές αυξάνονται συνεχώς και η ανάγκη για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική, δράσεις όπως το European Cyber Security Challenge συμβάλλουν ουσιαστικά στην εκπαίδευση και ανάδειξη της επόμενης γενιάς ειδικών κυβερνοασφάλειας, οι οποίοι θα αποτελέσουν βασικό παράγοντα προστασίας της ψηφιακής κοινωνίας.