AROURI: ο AI coach που συνδέει ολόκληρη την ημέρα

Ο Χρήστος Αποστόλου από τη Λάρισα παρουσιάζει το AROURI, μια ελληνική διαδικτυακή πλατφόρμα προσωπικού AI coach που ενώνει 16 τομείς σε μία εφαρμογή. Η πρότασή της δεν περιορίζεται στην καταμέτρηση θερμίδων ή στην αποθήκευση προπονήσεων: συνδέει όσα καταγράφει ο χρήστης με το προφίλ, τον σκοπό και την πραγματική πορεία του, ώστε να οργανώνει την καθημερινότητά του.

Ο αλγόριθμος πίσω από την καθημερινή καθοδήγηση

Ο μηχανισμός εξατομίκευσης του AROURI αξιοποιεί ύπνο, νερό, βήματα, βάρος, διάθεση, γεύματα και άσκηση. Υπολογίζει αυτόματα στόχους θερμίδων, πρωτεΐνης, ενυδάτωσης, κίνησης και ύπνου, σύμφωνα με το προφίλ και τον επιδιωκόμενο σκοπό: απώλεια βάρους, διατήρηση ή μυϊκή μάζα. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να ορίζει μόνος του τους αριθμητικούς στόχους· η πλατφόρμα τους υπολογίζει και τους προσαρμόζει με βάση την πορεία του.

Οι τομείς λειτουργούν συνδεδεμένα. Ο ύπνος, η διάθεση, η ενυδάτωση και το φορτίο διαμορφώνουν τον δείκτη ετοιμότητας, που δείχνει αν η ημέρα ευνοεί έντονη προπόνηση ή αποκατάσταση. Οι δηλωμένες σωματικές ενοχλήσεις περιορίζουν τις επιβαρυντικές ασκήσεις, οι διατροφικοί στόχοι συνδέονται με τα γεύματα και τα επιλεγμένα γεύματα μετατρέπονται σε λίστα αγορών.

Ο συνομιλιακός AI coach προσθέτει εξηγήσεις και προτάσεις στα ελληνικά ή στα αγγλικά, γνωρίζοντας τις καταγραφές και τους στόχους του συγκεκριμένου χρήστη. Συνδυάζει μοντέλο μεγάλης γλώσσας στο cloud με τοπική μηχανή βασισμένη σε πρότυπα απαντήσεων, για βασική καθοδήγηση χωρίς σύνδεση ή όταν το cloud δεν είναι διαθέσιμο. Υποστηρίζει ερωτήσεις για τον προσωπικό στόχο, εναλλακτικές ασκήσεις, προτάσεις γευμάτων και εβδομαδιαία αναφορά.

«Σήμερα»: το επόμενο βήμα, τη σωστή στιγμή

Η κεντρική ενότητα οργανώνει γεύματα, νερό, προπόνηση και ύπνο ανά ώρα, λαμβάνοντας υπόψη το ωράριο εργασίας, ακόμη και τη νυχτερινή βάρδια.

Το «Στάδιο ημέρας» δείχνει τι ακολουθεί και τι χρειάζεται εκείνη τη στιγμή. Το πρόγραμμα μετακινείται με σύρσιμο, οι ενέργειες ολοκληρώνονται με ένα πάτημα και οι υπενθυμίσεις επισημαίνουν όσα λείπουν από τους ημερήσιους στόχους.

Άσκηση με πρόγραμμα, οδηγούς και προσωπικούς περιορισμούς

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα δημιουργείται από τον στόχο, το επίπεδο, τον εξοπλισμό και τις διαθέσιμες ημέρες, διατηρώντας τις επιλεγμένες ημέρες ξεκούρασης. Η βιβλιοθήκη καλύπτει γυμναστήριο, σπίτι, εξωτερικό χώρο, τρέξιμο, yoga και pilates, με πάνω από 2.500 ασκήσεις, με οπτικό οδηγό. Περιλαμβάνει 1.653 αναλυτικές οδηγίες για εκτέλεση, αναπνοή και συνηθισμένα λάθη, χρονόμετρα σετ και διαλειμμάτων, καταγραφή φορτίου και χάρτη μυϊκών ομάδων. Ο «Φρουρός πόνου» αποκλείει ασκήσεις που φορτώνουν σημείο με δηλωμένη ενόχληση πάνω από 2/10.

Διατροφή και γεύματα: από τον στόχο στην κουζίνα

Οι θερμίδες και τα μακροθρεπτικά υπολογίζονται από τις εκτιμώμενες ενεργειακές ανάγκες, τον σκοπό και την πορεία βάρους. Ο χρήστης καταγράφει τρόφιμα και ποσότητες, δηλώνοντας παράλληλα αλλεργίες και προτιμήσεις. Η βιβλιοθήκη των 1.000+ συνταγών και πιάτων διαθέτει στοιχεία ανά μερίδα και φίλτρα χρόνου, θερμίδων, πρωτεΐνης και αλλεργιογόνων. Το «Βρες γεύμα» συνδέεται με το στάδιο της ημέρας, ενώ η εβδομαδιαία οργάνωση, οι εναλλαγές και οι οδηγίες μαγειρέματος με χρονόμετρο ανά βήμα βοηθούν τον χρήστη να περάσει από την επιλογή στην προετοιμασία.

Super market: τα γεύματα γίνονται λίστα αγορών

Η λίστα δημιουργείται από τα γεύματα της εβδομάδας. Για 279 προϊόντα-αναφοράς σε 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, η πλατφόρμα διαθέτει πραγματικές τιμές και ιστορικό μεταβολών, σύγκριση καταγεγραμμένων τιμών και υπολογισμό κόστους λίστας ανά αλυσίδα. Η καταγραφή εξόδων γίνεται με το ποσό της απόδειξης, συνδέοντας τη διατροφική οργάνωση με τον καθημερινό προϋπολογισμό.

Σώμα, ευεξία και «Γιατί δεν;»: κατανόηση της πορείας

Βάρος, περίμετροι, τάση βάρους και ιστορικό ενοχλήσεων συνθέτουν την εικόνα του σώματος. Η ευεξία περιλαμβάνει 50 πρακτικές αναπνοής, ύπνου, διάθεσης και αποκατάστασης, μαζί με σκορ αποκατάστασης που εξηγεί τη συμβολή των καταγραφών.

Το «Γιατί δεν;» αξιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για να εξηγεί σε απλή γλώσσα τη στασιμότητα του βάρους ή την πτώση ετοιμότητας και να προτείνει τι να αλλάξει πρώτα. Στατιστικά, ημερολόγιο, ποσοστά επίτευξης στόχων και εβδομαδιαίες αναφορές, και μέσω email, συμπληρώνουν την εικόνα.

Κοινότητα και άθληση πέρα από την οθόνη

Η συνέπεια υποστηρίζεται από 400 επιτεύγματα, πόντους εμπειρίας, επίπεδα και ζωντανή κατάταξη. Οι «Στιγμές» επιτρέπουν φωτογραφίες διάρκειας 24 ωρών.

Το Story Studio προσφέρει 50 πρότυπα για Instagram και TikTok.

Παράλληλα, ο χάρτης περιλαμβάνει 1.506 γυμναστήρια και αθλητικούς χώρους σε 64 πόλεις και περιοχές, με απόσταση, ωράρια και στοιχεία επικοινωνίας.

Πρόσβαση από κάθε συσκευή, με έλεγχο των καταγραφών

Το AROURI λειτουργεί σε κινητό, tablet και υπολογιστή, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Συνδέεται με Polar, Withings, για δεδομένα ύπνου, βημάτων και βάρους, με προτεραιότητα στη χειροκίνητη καταγραφή.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στο arouri.gr. Προσφέρεται δωρεάν δοκιμή χωρίς κάρτα, ενώ δίνονται επιπλέον προνόμια στα μέλη της πλατφόρμας. Ειδικά προνόμια συστάσεων προβλέπονται για τους πρώτους 500 λογαριασμούς.