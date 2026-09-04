White House Arcade: ο Trump κηρύσσει «game over» στην πολιτική ορθότητα!

Ο Donald Trump, τόσο στη δραστηριότητα του ως γερουσιαστής, όσο και ως πρόεδρος των ΗΠΑ, έχει αποδείξει ότι παραμένει στην ουσία… αναντάμ παπαντάμ επιχειρηματίας, μετατρέποντας συχνά το marketing σε εργαλείο πολιτικής.

Αυτή τη φορά, το target group του, αποτελούν οι retro fans και οι gamers, κατά βάση ρεπουμπλικανικής ιδεολογίας εννοείται. Στην επίσημη σελίδα του Λευκού Οίκου, δηλαδή ένα θεσμικό μέσο, αφού φέρει την κρατική κατάληξη domain «.gov», ο Trump έδωσε την εντολή για την ανάπτυξη και δημοσίευση του Arcade.

Αυτό στεγάζει μία σειρά ρετρό web παιχνιδιών, αλλά με κάποιες σημαντικές παραλλαγές, που προωθούν τη δική του ιδεολογία και πολιτική κατεύθυνση. Κάποια από αυτά είναι «ακίνδυνα», καλώντας τον παίκτη να παραδώσει νομοσχέδια με έναν αετό, να απομακρύνει ανθυγιεινές τροφές από την καφετέρια του σχολείου, ή να βοηθήσει στην αποταμίευση.

Κάποια άλλα όμως έχουν ξεκάθαρα ρατσιστικό χαρακτήρα, καθώς προτρέπουν τον παίκτη να διαφυλάξει τα σύνορα από λαθρομετανάστες, έχοντας φροντίσει να τους απεικονίσει δεόντως με… όλα τα χρώματα της ανθρώπινης παλέτας. Σε μία περίπτωση τους εμφανίζει ως εξωγήινους, ενώ τους αναφέρει ακόμα και ως «ορδές»!

Το κερασάκι σε αυτή τη δύσπεπτη τούρτα είναι πως η συγκεκριμένη σελίδα υπόσχεται ότι σύντομα θα φιλοξενήσει περισσότερα παιχνίδια ιδίας φιλοσοφίας! Το πρόβλημα εντείνεται από το γεγονός ότι το εν λόγω περιεχόμενο προσφέρεται μέσω του κατ’ εξοχήν κρατικού φορέα της Αμερικής.

Αυτό σημαίνει ότι τα μικρά παιδιά όχι μόνο έχουν αφιλτράριστη πρόσβαση σε αυτά, αλλά τους δημιουργείται και η εντύπωση ότι οι απόψεις που προωθούνται εκεί, είναι σωστές και έμπιστες, απλά και μόνο επειδή τις εκφράζει ο πρόεδρος. Κάπου εδώ θα ήταν καλή στιγμή να επέμβει το Κογκρέσο, καθώς το όλο σκηνικό δεν είναι τόσο «χαλαρό» όσο θέλει να δείχνει, και ανοίγει την πόρτα για την αποποινικοποίηση ακραίων απόψεων και πολιτικής.