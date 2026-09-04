Συναίνεση του G20 σε αμερικανικό πλαίσιο για πιο ευέλικτους κανόνες ΤΝ

Και τα 20 μέλη του G20 στήριξαν τις Carolina Principles για τις αναδυόμενες τεχνολογίες, ένα αμερικανικό πλαίσιο που δίνει προτεραιότητα σε ευέλικτες πολιτικές για την τεχνητή νοημοσύνη και θα υποβληθεί στους ηγέτες της Ομάδας για τυπική υιοθέτηση αργότερα μέσα στη χρονιά. Η συναίνεση στο διήμερο Innovation Ministerial στο Chapel Hill της Βόρειας Καρολίνας έδωσε στην κυβέρνηση Τραμπ ένα κοινό κείμενο με την Κίνα και τη Ρωσία μεταξύ των υποστηρικτών του.

Το πλαίσιο προτρέπει τα μέλη να διαμορφώνουν κανόνες ανά τομέα, να αποφεύγουν τη δημιουργία νέων ρυθμιστικών οργανισμών και να συνεργάζονται στενότερα με τον ιδιωτικό τομέα κατά την αξιολόγηση τεχνολογιών. Η κοινή δήλωση των υπουργών επιβεβαιώνει ότι οι αναδυόμενες τεχνολογίες μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα, την ευημερία και τις ευκαιρίες, ενώ χαράσσει κοινή κατεύθυνση για την καινοτομία. Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, δήλωσε ότι η εξασφάλιση στήριξης από όλους τους συμμετέχοντες χρειάστηκε «τεράστια δουλειά», καθώς η συνάντηση παγκόσμιων ηγετών συνοδεύεται από πολιτικές τριβές.

Έξι πυλώνες και η αμερικανική προσέγγιση

Η επίσημη δήλωση του G20 διαρθρώνεται σε έξι πυλώνες: πολιτικές υπέρ της καινοτομίας, τεχνολογία για ευκαιρίες και ευημερία, ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων, πολιτικές πνευματικής ιδιοκτησίας για την τεχνητή νοημοσύνη, πρότυπα και τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και βιομηχανική καινοτομία και επενδύσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού. Οι Carolina Principles καλούν τις χώρες να επενδύσουν στη θεμελιώδη έρευνα, να ενισχύσουν τις διαδρομές εμπορικής αξιοποίησης και να διευκολύνουν την αξιόπιστη υιοθέτηση και ανάπτυξη τεχνολογιών.

Ο Λάτνικ χαρακτήρισε τη συναίνεση ιστορική στιγμή ενότητας και υποστήριξε ότι η δήλωση δίνει στους επιχειρηματίες εμπιστοσύνη για επενδύσεις στις ιδέες τους, προωθεί την εγχώρια παραγωγή και στηρίζει πλαίσια πνευματικής ιδιοκτησίας που προστατεύουν την καινοτομία. Ο διευθυντής του Γραφείου Πολιτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κρατσιός, συνέδεσε τις αρχές με ένα αισιόδοξο όραμα, στο οποίο ευέλικτα κανονιστικά πλαίσια ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και τη διεύρυνση των ευκαιριών.

Οι εταιρείες ζητούν κανόνες με βάση την πραγματική βλάβη

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν οι επικεφαλής τεχνολογικών εταιρειών που συμμετείχαν στις συζητήσεις. Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, κάλεσε τις κυβερνήσεις να ρυθμίζουν την «πρακτική και πραγματική βλάβη» αντί για υποθετικούς κινδύνους, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη για ασφαλή ανάπτυξη βαρύνει κυρίως τις εταιρείες που κατασκευάζουν τα συστήματα. Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX, Έλον Μασκ, μίλησαν επίσης στη συνάντηση, με τον Μασκ να υποστηρίζει, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αυξήσει την παγκόσμια οικονομία κατά 20% έως 30%.

Η συζήτηση έγινε σε περίοδο αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια. Η Wall Street Journal ανέφερε ότι προηγήθηκαν επιθέσεις σε οργανισμούς από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI και της Anthropic, ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει τα ισχυρότερα εργαλεία πριν από τη διάθεσή τους και είχε διακόψει προσωρινά τη λειτουργία δύο μοντέλων της Anthropic τον Ιούνιο για λόγους ασφαλείας. Η προσέγγιση του Λευκού Οίκου βασίζεται σε εθελοντικές δοκιμές πριν από την κυκλοφορία, χωρίς υποχρεωτικούς κανόνες.

Επιφυλάξεις από την Ευρώπη και τα επόμενα βήματα

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τεχνολογική κυριαρχία, Χένα Βιρκούνεν, τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης της καινοτομίας, όμως προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέες απειλές. Ανέφερε πρόσφατο κύμα επιθέσεων από ανεξέλεγκτα μοντέλα και έθεσε ως προϋπόθεση τον στενό διεθνή συντονισμό. Ο Άλτμαν και ο συνιδρυτής και πρόεδρος της Google DeepMind, Ντέμις Χασάμπις, έθεσαν επίσης την ανάγκη για διεθνή πρότυπα και εποπτεία απέναντι σε κινδύνους κυβερνοασφάλειας και άλλες πιθανές επιπτώσεις.

Οι υπουργοί συμφώνησαν ακόμη στα AI Prosperity Objectives και στο AI Prosperity Compact, με στόχο την τεχνική κατάρτιση σε επίπεδο G20 και περισσότερες ευκαιρίες συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα. Ο συνιδρυτής της Anthropic, Τομ Μπράουν, ζήτησε απλούστερες διαδικασίες αδειοδότησης για την κατασκευή κέντρων δεδομένων και ο Λάτνικ δήλωσε ότι η εταιρεία έχει αποκαταστήσει τη σχέση της με τον Λευκό Οίκο.