Απεβίωσε ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ Δημήτρης Βαρουτάς, σε ηλικία 56 ετών

Απεβίωσε αιφνιδιαστικά ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Δημήτρης Βαρουτάς, σε ηλικία 56 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δημήτρης Βαρουτάς βρισκόταν σε διακοπές στη Μυτιλήνη, όπου υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε.

Είχε αναλάβει την προεδρία της ΕΕΤΤ τον Μάιο του 2026, έχοντας προηγουμένως διατελέσει Αντιπρόεδρος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Επιτροπής από τον Φεβρουάριο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2026.

Από το 2007 έως τον Ιανουάριο του 2016 είχε επίσης διατελέσει Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος και Μέλος της Ολομέλειας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ).

Ο Δημήτρης Βαρουτάς ήταν Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), όπου υπηρετούσε από το 2005. Ανέπτυξε διδακτικό και ερευνητικό έργο στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των ευρυζωνικών δικτύων και της τεχνοοικονομικής αποτίμησης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, ενώ είχε συμβολή και σε μεγάλα ιδρυματικά και εθνικά έργα.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 του απονεμήθηκε Έδρα Jean Monnet με αντικείμενο τις Ευρωπαϊκές Ψηφιακές Πολιτικές.

Το επιστημονικό του έργο περιλάμβανε περισσότερες από 170 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, ενώ συμμετείχε σε επιστημονικές επιτροπές περιοδικών και συνεδρίων. Ήταν επίσης Senior Member του Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Ήταν πτυχιούχος Φυσικής του ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία, καθώς και διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την τεχνοοικονομική αποτίμηση οπτικοηλεκτρονικών συστημάτων από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Σε ανακοίνωσή του, το ΕΚΠΑ εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλειά του. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, ανέφερε ότι «η αιφνίδια απώλεια του Δημήτρη Βαρουτά στερεί από την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΚΠΑ και τη χώρα έναν διακεκριμένο επιστήμονα με σημαντική προσφορά στις τηλεπικοινωνίες και την ψηφιακή πολιτική», εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους οικείους του.