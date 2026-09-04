Η Sleed εντάσσει τα OpenAI Ads στη full-funnel προσέγγισή της

Η Sleed, προσθέτοντας στη full-funnel προσέγγισή της, εντάσσει τα OpenAI Ads (τις διαφημίσεις εντός του ChatGPT) στο portfolio υπηρεσιών της ένα κανάλι που λειτουργεί σε upper-funnel επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα τη στιγμή που ο χρήστης δεν κάνει μια απλή αναζήτηση, αλλά διαμορφώνει μέσα από διάλογο τι πραγματικά χρειάζεται.

Για δύο δεκαετίες, το performance marketing βασίστηκε στην παραδοχή ότι ο καταναλωτής φτάνει στη μηχανή αναζήτησης έχοντας ήδη αποφασίσει τι θέλει. Τα περιβάλλοντα συνομιλίας με AI, όπως το ChatGPT, αλλάζουν αυτή τη λογική: η πρόθεση δεν προϋπάρχει της αναζήτησης, χτίζεται μέσα σε αυτήν και είναι ακριβώς εκεί που τοποθετούνται τώρα τα OpenAI Ads στον σχεδιασμό της Sleed. Το μέσο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο υιοθέτησης και αποτελεί μια ευκαιρία για διαφημιζόμενους να αποκτήσουν παρουσία σε ένα περιβάλλον με σημαντικά χαμηλότερο κορεσμό.

Η επιλογή διαφημίσεων δεν βασίζεται σε λέξεις-κλειδιά, αλλά στο context και το intent της συνομιλίας. Οι διαφημίσεις εμφανίζονται με σαφή διάκριση κάτω από τις απαντήσεις με όνομα διαφημιζόμενου, τίτλο, περιγραφή και creative και δεν προβάλλονται σε χρήστες Plus, Pro ή Business, ούτε σε λογαριασμούς ανηλίκων.

Η ένταξη των OpenAI Ads ενισχύει το full-funnel μείγμα της Sleed, δίπλα σε paid search, social, programmatic και retail media,ώστε η παρουσία ενός brand να παραμένει συνεπής από τη στιγμή που διαμορφώνεται η πρόθεση μέχρι τη στιγμή της απόφασης.

Ο Διονύσης Κατσίμπας, Chief Digital Officer στη Sleed, δήλωσε:

“Ως Sleed επιδιώκουμε να είμαστε εκεί όπου διαμορφώνεται το επόμενο βήμα του digital marketing, που σίγουρα περιλαμβάνει τα LLMs. Τα OpenAI Ads ανοίγουν ένα διαφορετικό πεδίο: τα brands μπορούν να αποκτήσουν παρουσία τη στιγμή που ο χρήστης εκφράζει μια πραγματική ανάγκη, κάνει ερωτήσεις και διαμορφώνει την πρόθεσή του μέσα από τη συζήτηση. Για εμάς, το να δοκιμάζουμε από νωρίς τέτοια κανάλια, να μαθαίνουμε γρήγορα και να μετατρέπουμε αυτή τη γνώση σε αξία για τους πελάτες μας είναι βασικό κομμάτι του τρόπου που δουλεύουμε στη Sleed.”