ΣΕΤΠΕ: 50 εκατ. € για AI στις ΜμΕ, 1.000 θέσεις τεχνολογίας και νέοι κανόνες για τα δημόσια ψηφιακά έργα

Έξι προτάσεις, με σαφείς στόχους, προσδιορισμένα χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα, για την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων παραγωγής λογισμικού και την περαιτέρω ανάπτυξη του τεχνολογικού οικοσυστήματος της Βόρειας Ελλάδας, έθεσε υπόψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΤΠΕ).

Ο πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΤΠΕ, Αναστάσιος Μάνος, συμμετείχε την Πέμπτη 27 Αυγούστου, στις συναντήσεις του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιμελητηρίων, ενόψει της 90ής Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, και παρέδωσε στον κ. Μητσοτάκη υπόμνημα με τις θέσεις και τις προτάσεις του θεσμικού φορέα που εκπροσωπεί.

Ο ΣΕΤΠΕ επιλέγει να μετατοπίσει το βάρος από τη γενική ανάγκη υποστήριξης της τεχνολογίας σε έξι κομβικές προτάσεις – τρεις εθνικής εμβέλειας και τρεις για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα – την ώρα που η ενδυνάμωση της παραγωγικότητας, η ενίσχυση των επενδύσεων και η διαχείριση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου κεφαλαίου αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις για την οικονομία και τον κλάδο της πληροφορικής.

Στο επίκεντρο των προτάσεων βρίσκεται ο σχεδιασμός του «Digital & AI Upgrade 2.0», ενός νέου προγράμματος συγχρηματοδότησης για την ουσιαστική αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, data analytics, cloud, κυβερνοασφάλειας, αυτοματοποίησης και παραγωγικού λογισμικού από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο ΣΕΤΠΕ προτείνει την ένταξη του εν λόγω προγράμματος στο νέο ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 50 εκατ. €, ποσοστό ενίσχυσης 50%–60% και στόχο να ωφεληθούν περισσότερες από 5.000 ΜμΕ. Η αξιολόγηση δεν θα περιορίζεται στην αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού ή αδειών, αλλά θα περιλαμβάνει έλεγχο της πραγματικής λειτουργίας της ψηφιακής λύσης και της επίδρασής της στην παραγωγικότητα κάθε επιχείρησης. Σύμφωνα με την πρόταση, ο ΣΕΤΠΕ ζητεί την προκήρυξη του προγράμματος εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027.

Παράλληλα, ο ΣΕΤΠΕ επαναφέρει με σαφέστερο τρόπο το πάγιο αίτημα για την αναγνώριση του ανθρώπινου κεφαλαίου ως επένδυσης στις επιχειρήσεις παραγωγής λογισμικού. Έτσι, προτείνει την προσαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου, ώστε μέρος της μισθολογικής δαπάνης που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών προϊόντων, την κυβερνοασφάλεια, το cloud και τη διεθνή εμπορική κλιμάκωση, να μπορεί να εντάσσεται στις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες. Όπως επισημαίνεται στο υπόμνημα, στις εταιρίες λογισμικού η κύρια παραγωγική επένδυση δεν είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός, αλλά η ομάδα μηχανικών και ανάπτυξης προϊόντων.

Στο πεδίο των δημόσιων ψηφιακών έργων, ο ΣΕΤΠΕ εισηγείται τη διαμόρφωση νέου πλαισίου, βάσει του οποίου θα διευκολύνεται η συμμετοχή εξειδικευμένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα περιορίζεται η υπερσυγκέντρωση έργων και θα ενσωματώνεται εξαρχής το κόστος συντήρησης και λειτουργίας τους. Μεταξύ άλλων, προτείνονται ο λειτουργικός διαχωρισμός των έργων σε μικρότερα τμήματα, τα ανοικτά πρότυπα και APIs, η πρόβλεψη συντήρησης για τρία έως πέντε έτη και η σταδιακή αξιοποίηση των εργαλείων innovation procurement και PCP/PPI.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται φέτος στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, με τρεις αυτοτελείς προτάσεις του ΣΕΤΠΕ.

Η πρώτη αφορά τη δημιουργία του «Thessaloniki Tech Export Hub», δηλαδή ενός μόνιμου μηχανισμού εξωστρέφειας για εταιρίες παραγωγής λογισμικού και ψηφιακών υπηρεσιών, με προσανατολισμό στις αγορές των Βαλκανίων, της Κεντρικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με το υπόμνημα, το οικοσύστημα της Κεντρικής Μακεδονίας έχει διευρυνθεί από 21 εταιρίες και 220 εργαζομένους το 2016 σε τουλάχιστον 66 εταιρίες και περισσότερους από 2.400 εργαζομένους σήμερα. Στόχος της ανάπτυξης του hub είναι η υποστήριξη 100 επιχειρήσεων και η σύναψη 30 νέων διεθνών συμβάσεων ή συνεργασιών σε διάστημα δύο ετών.

Η δεύτερη πρόταση αφορά τον σχεδιασμό του «Digital Talent North», ενός διετούς πιλοτικού προγράμματος 1.000 αμειβόμενων θέσεων εισόδου στην τεχνολογία για αποφοίτους και εργαζομένους που επανειδικεύονται στους τομείς του software, των data/AI, της κυβερνοασφάλειας, του cloud και του QA. Ο σχεδιασμός προτείνεται να γίνει από κοινού με επιχειρήσεις, το ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το ΔΙΠΑΕ και ερευνητικούς φορείς, με στόχο τουλάχιστον το 70% των συμμετεχόντων να παραμένει σε θέση τεχνολογίας έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Η τρίτη περιφερειακή πρόταση είναι η ανάδειξη της Κεντρικής Μακεδονίας σε πρώτη ελληνική «Innovation Procurement Region», ώστε δημόσιοι φορείς, δήμοι και νοσοκομεία να μπορούν να δοκιμάζουν λύσεις νέας τεχνολογίας σε μικρότερη κλίμακα πριν από μεγάλους διαγωνισμούς. Ο ΣΕΤΠΕ προτείνει τη δημιουργία πιλοτικού ταμείου ύψους περίπου 15 εκατ. € για 20–30 τεχνολογικές προκλήσεις σε διάφορους τομείς, όπως οι έξυπνες πόλεις, η υγεία, η ενέργεια, τα logistics, η πολιτική προστασία και η διοικητική αυτοματοποίηση.

Παράλληλα, στο υπόμνημά του ο ΣΕΤΠΕ επισημαίνει ότι παραμένουν επίκαιρα αιτήματα που είχαν τεθεί ήδη από το 2025 υπόψη του πρωθυπουργού. Μεταξύ αυτών είναι η θεσμοθέτηση tech visa, η δημιουργία κυβερνητικού dashboard ενεργών ψηφιακών έργων, η ενίσχυση των R&D Labs, η πιστοποίηση του ελληνικού λογισμικού προς τους φορείς του Δημοσίου και η καθιέρωση μόνιμου θεσμικού διαλόγου της κυβέρνησης με τους παραγωγικούς φορείς τεχνολογίας.

Κεντρικός πυλώνας

«Για τον κλάδο της τεχνολογίας δεν απαιτούνται πλέον γενικές διακηρύξεις υποστήριξης, αλλά σαφείς αποφάσεις με μετρήσιμο αποτέλεσμα, που κινητοποιούν επενδύσεις, ενισχύουν τις εξαγωγές και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης. Με τις προτάσεις που καταθέσαμε θέλουμε να μεταβούμε από τη διαπίστωση των προβλημάτων σε στοχευμένες παρεμβάσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό πεδίο. Ο ΣΕΤΠΕ είναι έτοιμος να συνεργαστεί με την κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις παραγωγής λογισμικού να αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας», δήλωσε μετά τη συνάντηση ο πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΤΠΕ, Αναστάσιος Μάνος.