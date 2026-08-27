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Πέμπτη, 27 Αυγούστου

Η Ελλάδα 2η στη κινητή καθυστέρηση μεταξύ χωρών με συγκρίσιμο κατά κεφαλήν ΑΕΠ

infocomBy 1 Min Read Μελέτες
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Σύμφωνα με τα δεδομένα του nPerf, η Ελλάδα κατατάσσεται 2η στη καθυστέρηση κινητής μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 2026, μεταξύ των χωρών των οποίων το ΑΕΠ ανά κάτοικο κυμαίνεται μεταξύ 18.001 και 32.000 δολαρίων. Με μέση καθυστέρηση 29,0 ms, ξεπερνά ιδιαίτερα τη Βουλγαρία (34,3 ms) και την Πορτογαλία (34,3 ms). Μια χαμηλότερη καθυστέρηση σημαίνει ταχύτερους χρόνους απόκρισης, απαραίτητους για online παιχνίδια ή βιντεοκλήσεις χωρίς καθυστέρηση.

Μια ισχυρή θέση στη κινητή καθυστέρηση

Η Ελλάδα εμφανίζει μέση καθυστέρηση κινητής 29,0 ms στο δίκτυό της, τοποθετώντας την αμέσως πίσω από τη Σλοβακία (26,5 ms). Αυτός ο μειωμένος χρόνος απόκρισης αποτελεί πλεονέκτημα για χρήσεις που απαιτούν πραγματικό χρόνο, όπως οι βιντεοδιασκέψεις ή το gaming.

Σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών

Οι επιδόσεις ποικίλλουν σημαντικά εντός αυτής της ομάδας. Η Ελλάδα, με 29,0 ms, ξεχωρίζει έναντι της Βουλγαρίας και της Πορτογαλίας, οι οποίες βρίσκονται και οι δύο στα 34,3 ms. Η Πολωνία (35,6 ms) και η Ρουμανία (40,0 ms) κλείνουν την πορεία, καταδεικνύοντας τον αντίκτυπο της καθυστέρησης στην εμπειρία του χρήστη.

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