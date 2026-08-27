Η ΕΕΤΤ στη 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) συμμετέχει στη 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιείται από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου 2026 και προσκαλεί το κοινό να γνωρίσει από κοντά το πολύπλευρο έργο και τις δράσεις της. Η Αρχή θα υποδεχθεί τους επισκέπτες στο Περίπτερο 12 για να τους ενημερώσει, μεταξύ άλλων, για τις ψηφιακές της υπηρεσίες, όπως την νέα εφαρμογή σύγκρισης τιμών τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών προϊόντων «EETT 360o, την πλατφόρμα μέτρησης ποιότητας ευρυζωνικών συνδέσεων «ΥΠΕΡΙΩΝ», την ενημερωτική πύλη κατασκευών κεραιών «keraies.eett.gr» και τον Κόμβο Επικοινωνίας για Αντι-ανταγωνιστικές Πρακτικές.

Επίσης οι επισκέπτες της ΔΕΘ θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν, μέσα από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, τα πλέον σύγχρονα εργαλεία και τις υποδομές που έχει αναπτύξει η ΕΕΤΤ για την εποπτεία φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, όπως τα συστήματα «ΑΙΘΡΑ» και «ΗΩΣ». Παράλληλα, θα μπορούν να συμμετέχουν σε ψυχαγωγικά διαδραστικά παιχνίδια και διαγωνισμούς, έτσι ώστε να μάθουν τα δικαιώματά τους και λάβουν χρήσιμες συμβουλές, όσον αφορά τη βέλτιστη και ασφαλή χρήση τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Ο Αντιπρόεδρος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕΤΤ, κ. Άκης Μαρκάτος, δήλωσε: «Στη 90η ΔΕΘ φέρνουμε το έργο και τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΕΕΤΤ πιο κοντά στους πολίτες. Σταθερή μας επιδίωξη είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης και η διαρκής ενδυνάμωση των χρηστών προκειμένου να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να αξιοποιούν με ασφάλεια τις δυνατότητες του ψηφιακού περιβάλλοντος».