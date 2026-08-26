Η DOTSOFT αναλαμβάνει την ψηφιακή ανάδειξη του προσκυνηματικού κεφαλαίου της Πιερίας

Η DOTSOFT Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ψηφιακής υποδομής για την ανάδειξη του Προσκυνηματικού Κεφαλαίου της Πιερίας», ενός ολοκληρωμένου έργου που αξιοποιεί σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες για την καταγραφή, τεκμηρίωση, διατήρηση και προβολή της πλούσιας εκκλησιαστικής και προσκυνηματικής κληρονομιάς της περιοχής.

Το έργο συνδυάζει την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού και θρησκευτικού αποθέματος με την ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών και νέων τρόπων διάδρασης με τον επισκέπτη. Στο πλαίσιο της υλοποίησής του προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η καταλογογράφηση και επιστημονική τεκμηρίωση περίπου 100 μονών και ναών και 7.000 ιερών κειμηλίων, η παραγωγή επαγγελματικού φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού, καθώς και η δημιουργία τρισδιάστατων ψηφιακών απεικονίσεων και περιεχομένου 360°.

Κεντρικό στοιχείο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη μιας πολυγλωσσικής διαδικτυακής ψηφιακής πλατφόρμας – Ψηφιακού Μουσείου, μέσω της οποίας το προσκυνηματικό και εκκλησιαστικό απόθεμα της Πιερίας θα παρουσιάζεται με σύγχρονο, οργανωμένο και διαδραστικό τρόπο. Η πλατφόρμα θα πλαισιώνεται από εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (VR), ψηφιακό χάρτη και σύγχρονους μηχανισμούς διαχείρισης και παρουσίασης του ψηφιακού περιεχομένου.

Παράλληλα, θα αναπτυχθεί εφαρμογή για smartphones σε Android και iOS, καθώς και σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας (AR), δημιουργώντας νέες δυνατότητες ψηφιακής ξενάγησης και βιωματικής γνωριμίας με τα μνημεία, τα κειμήλια και την ιστορία της περιοχής.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καθολική προσβασιμότητα. Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία Μουσείου Αφής, την αξιοποίηση τρισδιάστατων αντιγράφων και πλακετών σε κώδικα Braille, καθώς και εφαρμογή καταγραφής των υποδομών προσβασιμότητας. Με τον τρόπο αυτό, το ψηφιακό και φυσικό περιβάλλον ανάδειξης του προσκυνηματικού αποθέματος σχεδιάζεται ώστε να προσφέρει ουσιαστικές δυνατότητες πρόσβασης και συμμετοχής σε όσο το δυνατόν περισσότερους επισκέπτες.

Το φυσικό αντικείμενο συμπληρώνεται από τη δημιουργία πολυχώρου προβολής ψηφιακού υλικού, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού παιχνιδιού, καθώς και από δράσεις εκπαίδευσης του προσωπικού, ώστε οι νέες ψηφιακές υποδομές να αξιοποιούνται αποτελεσματικά και να μπορούν να εμπλουτίζονται και μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Με την υλοποίηση του έργου δημιουργείται ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα για την ανάδειξη του Προσκυνηματικού Κεφαλαίου της Πιερίας, το οποίο συνδέει την τεκμηρίωση και προστασία της εκκλησιαστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία, την εκπαίδευση και την προσβασιμότητα.

Για τη DOTSOFT, η νέα συνεργασία αποτελεί συνέχεια της σημαντικής εμπειρίας που διαθέτει στην υλοποίηση σύνθετων έργων ψηφιακού πολιτισμού, ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης πολιτιστικού αποθέματος, εικονικών μουσείων, εφαρμογών VR/AR και ψηφιακών ξεναγήσεων. Η εταιρεία αξιοποιεί την τεχνογνωσία της για να μετατρέψει το πολιτιστικό και ιστορικό περιεχόμενο σε σύγχρονες ψηφιακές εμπειρίες, με επίκεντρο τον άνθρωπο, την προσβασιμότητα και τη διατήρηση της πολιτιστικής μνήμης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και από εθνικούς πόρους.