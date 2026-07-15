Η Megasoft στηρίζει την πρόωρη ένταξη στην ηλεκτρονική τιμολόγηση

Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση μπαίνει, πλέον, στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων, δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα στη φορολογική συμμόρφωση, την έκδοση παραστατικών και τη διαβίβαση δεδομένων.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν έγκαιρα στην Ηλεκτρονική Τιμολόγηση μπορούν να αξιοποιήσουν τα φορολογικά κίνητρα πρόωρης ένταξης, εφόσον έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση και έχουν ξεκινήσει τη χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης το αργότερο δύο μήνες πριν την υποχρεωτική εφαρμογή της. Για τις επιχειρήσεις της δεύτερης περιόδου, η καταληκτική ημερομηνία είναι η 03/08/2026.

Τα φορολογικά κίνητρα πρόωρης ένταξης, όπως περιγράφονται από την ΑΑΔΕ, αφορούν την αρχική προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, καθώς και τη δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για τους πρώτους 12 μήνες. Η δαπάνη για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά 100%, ενώ η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση αναγνωρίζεται με προσαύξηση 100%, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Με στόχο να στηρίξει τις επιχειρήσεις που θέλουν να προχωρήσουν άμεσα και οργανωμένα, η Megasoft διαθέτει έως 03/08/2026 ειδική προσφορά για νέες εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνει:

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Δωρεάν παραμετροποίηση Παρόχου

Μέσα από την προσφορά, οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν ολοκληρωμένη λύση για επιχειρησιακή οργάνωση, Ηλεκτρονική Τιμολόγηση μέσω Παρόχου και Ψηφιακά Παραστατικά Διακίνησης, με σημαντικά μειωμένο πραγματικό κόστος.

Η χρονική συγκυρία είναι κρίσιμη. Όσο νωρίτερα προχωρήσει μια επιχείρηση σε επιλογή λύσης και προγραμματισμό υλοποίησης, τόσο μεγαλύτερη είναι η δυνατότητα να ολοκληρωθούν εγκατάσταση, παραμετροποίηση, δήλωση και έναρξη χρήσης εντός της προθεσμίας.

Η ομάδα της Megasoft και το τμήμα Υποστήριξης βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα, ώστε να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν τις ανάγκες τους, να επιλέξουν την κατάλληλη λύση και να προχωρήσουν έγκαιρα στη μετάβαση.