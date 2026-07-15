Η Bolt λανσάρει λύσεις μετακινήσεων για επιχειρήσεις στην ελληνική αγορά

Η Bolt, η κορυφαία ευρωπαϊκή πλατφόρμα αστικής κινητικότητας, ενσωματώνει την κινητικότητα για επιχειρήσεις σε μια ολοκληρωμένη all-in-one πλατφόρμα, εισάγοντας την υπηρεσία Bolt for Business στην Ελλάδα. Η νέα υπηρεσία θα καταστήσει τις μετακινήσεις για επαγγελματικό σκοπό πιο εύκολες στη διαχείριση για τις επιχειρήσεις και πιο άνετες και ευέλικτες για τους εργαζομένους.

Το Bolt for Business υποστηρίζει οργανισμούς κάθε μεγέθους, από ελεύθερους επαγγελματίες έως εταιρείες με περισσότερους από 1.000 εργαζομένους, καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε εταιρικές μετακινήσεις μέσω των υπηρεσιών της Bolt.

Επιπλέον, η υπηρεσία ανταποκρίνεται στα σύγχρονα, ευέλικτα μοντέλα εργασίας, δίνοντας στους εργαζομένους τη δυνατότητα να προγραμματίζουν ασφαλείς διαδρομές τόσο εκ των προτέρων όσο και on-demand. Παράλληλα, οι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να επιλέγουν κάθε φορά τη λύση που τους εξυπηρετεί καλύτερα, μέσα από μια ευρεία γκάμα οχημάτων.

Συνολικά, το Bolt for Business, διασφαλίζει μια άνετη και αξιόπιστη εμπειρία μετακίνησης, επιτρέποντας στις ομάδες να παραμένουν προσηλωμένες στην εργασία τους. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν χρήση της εφαρμογής που είναι ήδη εγκατεστημένη στα κινητά τους, ενώ όσοι δεν διαθέτουν την εφαρμογή, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τις λεπτομέρειες της διαδρομής μέσω SMS, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη πρόσβαση στην υπηρεσία. Η Bolt επενδύει σταθερά στην καινοτομία, ενσωματώνοντας στο Bolt for Business προηγμένες λειτουργίες, όπως η παρακολούθηση των διαδρομών σε πραγματικό χρόνο και η αναλυτική αναφορά δεδομένων.

Μέσω του Business Account, οι εταιρικοί πελάτες έχουν πλήρη έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι μετακινούνται για επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορούν να ορίζουν όρια δαπανών και προϋποθέσεις μετακίνησης, με τις πληρωμές γίνονται απευθείας από την εταιρία. Η λύση αυτή είναι ιδανική , για παράδειγμα, για εταιρείες με ομάδες πωλήσεων ή συμβούλους που πραγματοποιούν συχνές εξωτερικές συναντήσεις. Πιο συγκεκριμένα, το Work Profile συνδυάζει την ευκολία στη χρήση της Bolt, με το πρόσθετο πλεονέκτημα των προσυμπληρωμένων αποδείξεων. Έτσι, οι εργαζόμενοι που δεν διαθέτουν εταιρικό πρόγραμμα επαγγελματικών μετακινήσεων μπορούν να το χρησιμοποιούν για την αποζημίωση των εξόδων τους. Τέλος, το Ride Booker δίνει στις εταιρείες τη δυνατότητα να κλείνουν και να προγραμματίζουν διαδρομές για εργαζομένους, συνεργάτες και επισκέπτες που δεν έχουν ενταχθεί στο Business Account τους.

Ο Sérgio Patrício, Regional Sales Manager της Bolt for Business, δήλωσε: «Με το λανσάρισμα του Bolt for Business στην Ελλάδα, στόχος μας είναι να διευκολύνουμε τις εταιρείες και τους εργαζομένους τους στη χρήση της εφαρμογής Bolt για εταιρικές μετακινήσεις. Φιλοδοξούμε να διαμορφώσουμε ένα μέλλον όπου η εταιρική κινητικότητα θα είναι πιο σύγχρονη και απρόσκοπτη. Προσφέροντας ένα εύρος επιλογών κοινόχρηστης κινητικότητας, δίνουμε στις επιχειρήσεις τη

δυνατότητα να λαμβάνουν πιο έξυπνες αποφάσεις μετακίνησης, συμβάλλοντας στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στην αναβάθμιση των σύγχρονων πόλεων για όλους. Ανυπομονούμε να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, προσφέροντάς τους μια καλύτερη εμπειρία εξυπηρέτησης και ευέλικτες λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των επαγγελματικών τους μετακινήσεων».