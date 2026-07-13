Η AWS λανσάρει δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα AI για προγραμματιστές στην ΚΑ Ευρώπη

Οι προγραμματιστές στην Ελλάδα και σε ακόμη 17 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση για τρεις μήνες σε premium εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), τη μηχανική μάθηση (Machine Learning) και τη δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη (Generative AI), καθώς και στη συνέχεια να αποκτήσουν την επίσημη πιστοποίηση της AWS με προνομιακή τιμή.

Η Amazon Web Services (AWS) εγκαινιάζει το AWS AI Get Certified Challenge για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ένα πρόγραμμα που προσφέρει στους προγραμματιστές δωρεάν τρίμηνη πρόσβαση σε premium, επιμελημένες εκπαιδευτικές διαδρομές (learning paths) για την Τεχνητή Νοημοσύνη και το cloud μέσω του AWS Skill Builder, της επίσημης εκπαιδευτικής πλατφόρμας της εταιρείας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν συνεδρίες ερωτήσεων και απαντήσεων (Q&A) για τις πιστοποιήσεις, με τη συμμετοχή AWS Solutions Architects και των τοπικών κοινοτήτων AWS User Group, να ολοκληρώσουν εκπαιδευτικά ορόσημα, συμπεριλαμβανομένων δοκιμασιών αξιολόγησης (pre-tests) και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αποδεικνύουν την ετοιμότητά τους, καθώς και να λαμβάνουν συνεχή καθοδήγηση (mentorship) από ειδικούς της AWS καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τα εκπαιδευτικά ορόσημα θα λάβουν κουπόνι έκπτωσης 50% για τη συμμετοχή σε επίσημη εξέταση πιστοποίησης AI της AWS.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει το ολοένα αυξανόμενο έλλειμμα δεξιοτήτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη μελέτη «Unlocking Greece’s AI Potential», που εκπονήθηκε από τη Strand Partners για λογαριασμό της AWS, η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 55% σε ετήσια βάση, από 22% σε 34%, με περισσότερες από 400.000 ελληνικές επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν πλέον εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, το έλλειμμα ψηφιακών δεξιοτήτων εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο για την ευρύτερη υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς οι επιχειρήσεις αναφέρουν την έλλειψη επαγγελματιών με εξειδίκευση στην AI ως τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν.

Το πρόγραμμα προσφέρει τρεις πιστοποιήσεις: την AWS Certified AI Practitioner σε επίπεδο Foundational, η οποία απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν να κατανοήσουν τις δυνατότητες και τις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης· την AWS Certified Machine Learning Engineer σε επίπεδο Associate, για τεχνικούς επαγγελματίες που είναι έτοιμοι να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν λύσεις μηχανικής μάθησης (Machine Learning)· και την AWS Certified Generative AI Developer σε επίπεδο Professional, η οποία απευθύνεται σε έμπειρους προγραμματιστές που αναπτύσσουν λύσεις δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative AI) για περιβάλλοντα παραγωγικής λειτουργίας (production-grade).

Οι εγγραφές θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 15 Αυγούστου 2026. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκινά στα τέλη Αυγούστου, ενώ οι εξετάσεις πιστοποίησης θα πραγματοποιηθούν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2026.

«Η Ελλάδα διαθέτει περισσότερους από 130.000 προγραμματιστές, ενώ η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης αυξάνεται κατά 55% σε ετήσια βάση. Παρ’ όλα αυτά, οι επιχειρήσεις μάς λένε ότι δυσκολεύονται να βρουν το ανθρώπινο δυναμικό με δεξιότητες στην Τεχνητή Νοημοσύνη που χρειάζονται», δήλωσε ο Θανάσης Πατσακάς, Country Leader για την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Κύπρο στην AWS. «Στόχος μας είναι να άρουμε τα εμπόδια που χωρίζουν τους προγραμματιστές από πιστοποιήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης με διεθνή αναγνώριση. Το πρόγραμμα αυτό τους προσφέρει καθοδήγηση από ειδικούς, ένα δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και μια σαφή πορεία προς την πιστοποίηση, καθώς η κάλυψη του κενού δεξιοτήτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη, το 89% αναφέρει αύξηση των εσόδων του, η οποία ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 18%. Η AWS στηρίζει ενεργά το οικοσύστημα της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας της με το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» για την ανάπτυξη των Meltemi και Llama-KriKri, δύο ανοικτού κώδικα μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (Large Language Models – LLMs) στην ελληνική γλώσσα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί στην υποδομή υψηλών επιδόσεων GPU της AWS.

Η πρωτοβουλία αυτή αντανακλά την πεποίθηση της AWS ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να λειτουργεί σε κάθε γλώσσα και όχι μόνο στα αγγλικά.