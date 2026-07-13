Η Apple μηνύει την OpenAI για φερόμενη υπεξαίρεση εμπορικών μυστικών

Η Apple κατέθεσε αγωγή κατά της OpenAI, της io Products και δύο πρώην εργαζομένων της, υποστηρίζοντας ότι εμπιστευτικές πληροφορίες για το hardware της μεταφέρθηκαν στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη δικών της συσκευών. Η αγωγή κατονομάζει τον επικεφαλής hardware της OpenAI, Tang Tan, και τον Chang Liu, μέλος του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας.

Η υπόθεση φέρνει σε δικαστική σύγκρουση δύο εταιρείες που είχαν συνάψει το 2024 συμφωνία για την ενσωμάτωση του ChatGPT στη Siri. Η Apple υποστηρίζει ότι η φερόμενη λήψη των πληροφοριών συνδέεται με τα σχέδια για hardware της OpenAI, της οποίας το πρώτο προϊόν συσκευής αναμένεται το επόμενο έτος.

Κατηγορίες για αρχεία και δίκτυο προμηθευτών

Στην αγωγή της, η Apple αναφέρει ότι ο Liu απέκτησε πρόσβαση σε συστήματά της μετά την αποχώρησή του και κατέβασε δεκάδες εμπιστευτικά αρχεία σχετικά με hardware. Τα αρχεία περιλάμβαναν, κατά την εταιρεία, πληροφορίες για ακυκλοφόρητα προϊόντα, τεχνικές προδιαγραφές, παρουσιάσεις μηχανικής και δεδομένα έργων.

Η Apple υποστηρίζει επίσης ότι ο Liu καθοδήγησε πρώην συνάδελφό του σχετικά με την αντιγραφή εμπιστευτικών αρχείων και τη χρήση του Line Messenger για επικοινωνία. Η εταιρεία αναφέρει πως ο Liu φέρεται να προέτρεψε τη συγκεκριμένη εργαζόμενη να αποφύγει προβλήματα με την ομάδα ασφαλείας της Apple πριν από την ένταξή της στην OpenAI.

Η φερόμενη εμπλοκή των δύο εργαζομένων

Η αγωγή αποδίδει στον Tan τη μεθοδική χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών της Apple προς όφελος της OpenAI. Η Apple υποστηρίζει ότι ο Tan απέστειλε στον εαυτό του πληροφορίες για προμηθευτές της πριν αποχωρήσει από την εταιρεία και ότι ζήτησε εμπιστευτικά στοιχεία κατά τη διαδικασία προσλήψεων εργαζομένων της Apple.

Σύμφωνα με την Apple, η OpenAI φέρεται επίσης να ζήτησε από υποψηφίους να φέρουν σε συνεντεύξεις «CAD/design artifacts» και πρωτότυπα για παρουσίαση στην ομάδα της. Η εταιρεία χαρακτηρίζει τις ενέργειες αυτές ως συστηματική προσπάθεια απόκτησης εμπορικών μυστικών, ισχυρισμό που η OpenAI απορρίπτει.

Η απάντηση και το εταιρικό πλαίσιο

Εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε στο The Verge ότι η εταιρεία δεν ενδιαφέρεται για τα εμπορικά μυστικά άλλων επιχειρήσεων και παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη τεχνολογίας. Ο Tan και ο Liu δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλιο, σύμφωνα με τη δημοσίευση.

Η Apple υποστηρίζει ακόμη ότι η OpenAI προσέγγισε το δίκτυο συνεργατών και την αλυσίδα εφοδιασμού της, περιλαμβανομένου συνεργάτη που εργάζεται σε τεχνικές βιομηχανικού σχεδιασμού και μεταλλικής κατεργασίας. Η εταιρεία αναφέρει ότι περισσότεροι από 400 πρώην εργαζόμενοί της απασχολούνται σήμερα στην OpenAI.

Ο Tan εργάστηκε επί 24 χρόνια στην Apple και είχε φθάσει σε ανώτερη θέση στην ομάδα σχεδιασμού προϊόντων. Στη συνέχεια εντάχθηκε στην io Products, την εταιρεία συσκευών AI του Jony Ive, η οποία εξαγοράστηκε από την OpenAI το 2025. Ο Ive δεν κατονομάζεται στην αγωγή.

Η Apple αναφέρει ότι επικοινώνησε με την OpenAI τον Φεβρουάριο για να θέσει τις ανησυχίες της και να ζητήσει ενημέρωση για τις σχετικές ενέργειες διερεύνησης. Κατά την αγωγή, η OpenAI δεν απάντησε. Η εταιρεία ζητεί δικαστική προστασία για την εργασία και την πνευματική ιδιοκτησία των ομάδων της.