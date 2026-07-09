Η αξιόπιστη ενημέρωση ζητούμενο για τους Έλληνες

H Focus Bari πραγματοποίησε νέα πανελλαδική έρευνα για λογαριασμό της Ένωσης Δημοσιογράφων και Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου, αναδεικνύοντας τον ουσιαστικό ρόλο των εξειδικευμένων και περιφερειακών εντύπων σε μια εποχή υπερπληροφόρησης και αυξημένης ανάγκης για έγκυρη πληροφόρηση. Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης ΜΕDIA & MAGAZINE DAYS 2026, που πραγματιοποιήθηκε στις 3-5 Ιουνίου στο εμβληματικό Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων, με την συμμετοχή σημαντικών θεσμικών εκπροσώπων και φορέων του χώρου ενημέρωσης.

Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έκανε η ιδρύτρια της Focus Bari και Resilience Expert, Ξένια Κούρτογλου, η οποία τόνισε :

Yπερπληροφόρηση και δυσπιστία διαμορφώνουν το νέο τοπίο:

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων (80%), εμφανίζεται «πνιγμένη» από τον όγκο ειδήσεων και πληροφοριών που λαμβάνουν, ενώ 9 στους 10 δηλώνουν επιφυλακτικοί, για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα περιεχομένου που καταναλώνουν.

Ισχυρή σχέση με Ειδικό Τύπο:

78% των πολιτών έρχεται σε επαφή με έντυπα ειδικού περιεχομένου, ενώ περισσότεροι από 2 στους 3 αναγνώστες (68%), δηλώνουν ότι βρίσκουν σε αυτά χρήσιμο, αποκλειστικό και ουσιαστικό περιεχόμενο που δεν συναντούν αλλού.

Ο Ειδικός Τύπος ως σημείο αναφοράς για επαγγελματίες και απαιτητικά κοινά:

65% των επαγγελματιών θεωρεί τα εξειδικευμένα έντυπα, αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης για τον κλάδο του, ενώ 54% των αναγνωστών τα αξιοποιεί ως πρακτικό εργαλείο για την εργασία, τη γνώση και τα προσωπικά του ενδιαφέροντα.



