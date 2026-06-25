HP: ηγέτης στο Gartner Magic Quadrant για εργαλεία διαχείρισης ψηφιακής εμπειρίας εργαζομένων

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Η HP ανακοίνωσε ότι αναγνωρίστηκε ως Ηγέτης στο Magic Quadrant της Gartner 2026 για Εργαλεία Διαχείρισης Ψηφιακής Εμπειρίας Εργαζομένων. Η έκθεση αξιολογεί τους προμηθευτές βάσει της πληρότητας του οράματός τους και της ικανότητάς τους να το υλοποιούν στην εξελισσόμενη αγορά ψηφιακής εμπειρίας εργαζομένων.

Καθώς οι οργανισμοί επανεξετάζουν τη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας σε έναν ολοένα και πιο ασταθή, κατανεμημένο και υψηλού κινδύνου κόσμο, το DEX έχει γίνει συνώνυμο του τρόπου με τον οποίο γίνεται η εργασία. Η παροχή στους εργαζόμενους των εργαλείων, περιβαλλόντων και εμπειριών που τους επιτρέπουν να αποδίδουν το καλύτερό τους αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα για CIOs και ηγέτες IT.

Με αυτόν τον μετασχηματισμό σε εξέλιξη, η HP συνέχισε να αναπτύσσει την πλατφόρμα Workforce Experience Platform (WXP) για να βοηθά τους οργανισμούς να διαχειρίζονται και να βελτιώνουν την ψηφιακή εμπειρία των εργαζομένων σε κλίμακα, μέσω αναλύσεων βασισμένων σε δεδομένα, αυτοματισμού και προληπτικής αποκατάστασης.

«Το DEX εξελίσσεται. Οι CIOs χρειάζονται μια πλατφόρμα που μπορεί να διαχειριστεί την πλήρη εμπειρία εργατικού δυναμικού, όχι μόνο την απόδοση PC», δήλωσε ο Faisal Masud, Division President of Digital Services,της HP Inc. «Το WXP είναι ακριβώς αυτό, παρέχοντας ορατότητα και έλεγχο σε συσκευές και εφαρμογές πολλαπλών προμηθευτών με επιπλέον βάθος στις συσκευές HP. Αυτή η αναγνώριση επικυρώνει τον ρόλο μας στον ορισμό του τι πρέπει να μοιάζει το σύγχρονο DEX. Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε Ηγέτης στο DEX καθώς η κατηγορία εισέρχεται στην επόμενη φάση της.»

Η Οπτική της HP για αυτήν την Αναγνώριση

Η Gartner αξιολογεί τους προμηθευτές σε αυτή την αγορά βάσει της Ικανότητας Εκτέλεσης και της Πληρότητας Οράματος, μιας οπτικής που αξιολογεί όχι μόνο πόσο καλά οι λύσεις ανταποκρίνονται στις σημερινές επιχειρηματικές ανάγκες, αλλά και αν οι προμηθευτές μπορούν να κλιμακωθούν, να εξελιχθούν και να παρέχουν αξία καθώς η ψηφιακή εργασία γίνεται πιο σύνθετη. Η αναγνώριση ως Ηγέτης υπογραμμίζει την ικανότητα της HP να λειτουργεί σε παγκόσμια κλίμακα, να εκτελεί με συνέπεια σε μεγάλα περιβάλλοντα και να επενδύει μακροπρόθεσμα σε μια ταχέως εξελισσόμενη αγορά DEX.

Για τους ηγέτες των τμημάτων πληροφορικής, αυτή η αναγνώριση της WXP της HP έχει σημασία διότι η ψηφιακή εμπειρία εργαζομένων έχει εξελιχθεί από «ευχάριστη προσθήκη» σε στρατηγικό μοχλό για την επίτευξη μετρήσιμων βελτιώσεων στην παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού, στη βελτιστοποίηση κόστους και στην επιχειρησιακή ανθεκτικότητα. Καθώς οι πλατφόρμες συνεργασίας, η υβριδική εργασία και η ποικιλομορφία συσκευών συνεχίζουν να επεκτείνονται, μια ενοποιημένη εικόνα σε όλα τα σημεία επαφής τεχνολογίας εργαζομένων, σε συνδυασμό με αναλύσεις εμπειρίας εργαζομένων, δίνει στο τμήμα IT τη δυνατότητα να προβλέπει, να αυτοματοποιεί και να επιταχύνει εργασίες για να αποτρέπει διαταραχές στην ικανοποίηση εργαζομένων, στην παραγωγικότητα ή στα επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τον Gartner, η WXP παρέχει αυτή την ορατότητα μέσω μιας πλατφόρμας SaaS που φιλοξενείται στο Amazon Web Services, υποστηρίζοντας Windows, macOS, Android, Linux και thin clients, ενώ εισάγει τηλεμετρία από iOS, iPadOS, ChromeOS, εκτυπωτές, τεχνολογία και χώρους συνεργασίας, καθώς και συσκευές IoT μέσω ενσωματώσεων. Εξίσου σημαντικό, η WXP συγκεντρώνει δεδομένα εμπειρίας από τελικά σημεία, εφαρμογές, ενοποιημένες επικοινωνίες, περιβάλλοντα εικονικοποίησης και εκτυπωτές, επιτρέποντας στις ομάδες IT να υπερβούν την κατακερματισμένη παρακολούθηση και να στραφούν προς προληπτική, αυτοματοποιημένη διαχείριση εμπειρίας.

Τι Διαφοροποιεί την Πλατφόρμα Εμπειρίας Εργατικού Δυναμικού της HP

Η WXP είναι σχεδιασμένη για να βοηθά τους ηγέτες IT να μεταβούν από την παραδοσιακή, αντιδραστική διαχείριση συσκευών σε μια ολιστική στρατηγική εμπειρίας εργατικού δυναμικού, με ενοποιημένη ορατότητα και έλεγχο σε εμπειρίες υπολογιστικής, εκτύπωσης και συνεργασίας εργαζομένων. Βασικές περιπτώσεις χρήσης περιλαμβάνουν:

Βελτιστοποίηση Κόστους: Η Gartner την αναγνώρισε ως την υψηλότερα βαθμολογημένη περίπτωση χρήσης της HP, επικαλούμενος εις βάθος τηλεμετρία σε επίπεδο υλικού και μοντελοποίηση Smart PC Refresh για την επέκταση του κύκλου ζωής συσκευών και τη μείωση κόστους.

Η Gartner την αναγνώρισε ως την υψηλότερα βαθμολογημένη περίπτωση χρήσης της HP, επικαλούμενος εις βάθος τηλεμετρία σε επίπεδο υλικού και μοντελοποίηση Smart PC Refresh για την επέκταση του κύκλου ζωής συσκευών και τη μείωση κόστους. Εμπειρία Ενοποιημένων Επικοινωνιών: Ευρεία, API-driven παρακολούθηση σε κύριες πλατφόρμες συνεργασίας για πιο αξιόπιστες εμπειρίες συσκέψεων και συνεργασίας.

Ευρεία, API-driven παρακολούθηση σε κύριες πλατφόρμες συνεργασίας για πιο αξιόπιστες εμπειρίες συσκέψεων και συνεργασίας. Ενσωμάτωση Εκτύπωσης: Η WXP φέρνει μοναδικά μαζί αξιοποιήσιμες αναλύσεις για την εμπειρία και απόδοση εκτυπωτών σε μία ενιαία λύση.

Η WXP φέρνει μοναδικά μαζί αξιοποιήσιμες αναλύσεις για την εμπειρία και απόδοση εκτυπωτών σε μία ενιαία λύση. Εμπειρία Τελικών Σημείων: Μοναδική διαχείριση σε επίπεδο υλικού για συσκευές HP, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών ενημέρωσης firmware και BIOS.

Μοναδική διαχείριση σε επίπεδο υλικού για συσκευές HP, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών ενημέρωσης firmware και BIOS. Ροές Εργασίας και Αυτοματισμός: Προληπτικές μηχανές αποκατάστασης και ενορχήστρωση ροών εργασίας low-code για αυτόματη ανίχνευση και επίλυση αστάθειας συσκευών.

Προληπτικές μηχανές αποκατάστασης και ενορχήστρωση ροών εργασίας low-code για αυτόματη ανίχνευση και επίλυση αστάθειας συσκευών. Βιομηχανικές Συνεργασίες: Βαθιές βιομηχανικές συνεργασίες που διευκολύνουν τη στρατηγική ανάπτυξη των δυνατοτήτων WXP σε ευθυγράμμιση με τις τελευταίες τεχνολογίες εμπειρίας εργαζομένων.

Η HP παρέδωσε 12 σημαντικές ενημερώσεις WXP το 2025, πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς, αντανακλώντας έναν ταχύ ρυθμό καινοτομίας καθώς η πλατφόρμα συνεχίζει να ωριμάζει.

Η Οπτική της HP για την Αγορά DEX

Από την οπτική της HP, η αγορά DEX εξελίσσεται πέρα από την αντιδραστική αντιμετώπιση προβλημάτων προς μια προληπτική, AI-υποστηριζόμενη διαχείριση εμπειρίας. Οι ηγέτες IT καλούνται όλο και περισσότερο να παρέχουν μετρήσιμα αποτελέσματα: λιγότερες διαταραχές, ταχύτερους χρόνους επίλυσης, χαμηλότερο κόστος και καλύτερη ικανοποίηση εργαζομένων. Η HP πιστεύει ότι το μέλλον του DEX βρίσκεται στον συνδυασμό:

Βαθιάς νοημοσύνης συσκευών και υλικού

Ορατότητας εμπειρίας σε διαφορετικές πλατφόρμες

AI-driven, προβλεπτικών αναλύσεων τόσο για την απόδοση της τεχνολογίας όσο και για το αίσθημα των εργαζομένων

Αυτοματισμού που επιλύει προβλήματα πριν επηρεαστούν οι εργαζόμενοι

Η WXP σχεδιάστηκε με αυτό το όραμα. Η αναγνώριση της Gartner ενισχύει αυτή την κατεύθυνση.