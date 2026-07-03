Νέα ιστοσελίδα – νέα σελίδα για την RDC Informatics

Η RDC Informatics Α.Ε. παρουσιάζει το νέο της δικτυακό τόπο, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στη συνολική ανανέωση της εταιρικής της ταυτότητας και στην αποτύπωση της νέας εποχής στην οποία εισέρχεται.

Η νέα ψηφιακή παρουσία της εταιρείας δεν αποτελεί απλώς μία αισθητική ανανέωση. Εκφράζει τον εντατικό ψηφιακό μετασχηματισμό της RDC Informatics, το όραμά της για το μέλλον, τη σαφή αποστολή της και τις αξίες που καθοδηγούν καθημερινά τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται, εργάζεται και στέκεται δίπλα στους πελάτες και τους συνεργάτες της. Η νέα ιστοσελίδα αναδεικνύει αυτή την πολυδιάστατη δραστηριότητα με έναν ολοκληρωμένο, σύγχρονο και ουσιαστικό τρόπο, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα τις λύσεις, τις υπηρεσίες, την εμπειρία και τη φιλοσοφία της RDC Informatics.

Σε ένα περιβάλλον που αλλάζει συνεχώς, η RDC Informatics επιλέγει να αντιμετωπίζει την αλλαγή όχι ως απειλή, αλλά ως αφετηρία εξέλιξης. Το μότο της, “Embrace the Change”, εκφράζει ακριβώς αυτή τη στάση: την αποδοχή και αξιοποίηση της αλλαγής, τη συμβολή στη διαχείριση του ρίσκου που φέρνουν οι νέες προκλήσεις και την υποστήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών στην αξιοποίηση των ευκαιριών που αναδύονται μέσα από την τεχνολογική επανάσταση που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη.

Με 25+ χρόνια εμπειρίας στον χώρο της τεχνολογίας, η RDC Informatics εξελίσσεται σε έναν ολοκληρωμένο, AI-enabled τεχνολογικό συνεργάτη, έτοιμο να υποστηρίξει επιχειρήσεις και οργανισμούς στις σύγχρονες ανάγκες ψηφιακού μετασχηματισμού. Από τις επιχειρησιακές εφαρμογές, τα ERP και CRM συστήματα, μέχρι τις λύσεις eLearning, τις Web και Mobile εφαρμογές, το Digital Marketing και τα ερευνητικά έργα καινοτομίας, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στη γνώση, στην τεχνολογία και στους ανθρώπους της.