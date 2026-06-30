Aboutnet: απορρόφηση της digi-ma και έναρξη λειτουργίας νέων γραφείων στη Χαλκίδα

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Η Aboutnet, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο του digital marketing και του web development στην Ελλάδα, ανακοινώνει την απορρόφηση του πελατολογίου και των στελεχών της εταιρείας digi-ma (digi-ma.gr), καθώς και την έναρξη λειτουργίας νέων γραφείων στη Χαλκίδα.

Η στρατηγική αυτή κίνηση αποτελεί μέρος του ευρύτερου πλάνου ανάπτυξης της Aboutnet, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της σε όλη την ελληνική επικράτεια και τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.

Η digi-ma διαθέτει σημαντική εξειδίκευση στο social media management και στο content creation, με ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στον κλάδο της εστίασης, εξυπηρετώντας επιχειρήσεις που απαιτούν δημιουργικές και αποδοτικές ψηφιακές λύσεις. Η ενσωμάτωση των στελεχών της digi-ma στο δυναμικό της Aboutnet ενισχύει σημαντικά την τεχνογνωσία της εταιρείας στους τομείς του περιεχομένου και της στρατηγικής παρουσίας στα social media, προσφέροντας ακόμη πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες της.

Παράλληλα, με το άνοιγμα των νέων γραφείων στη Χαλκίδα, η Aboutnet επεκτείνει περαιτέρω το δίκτυό της, ενισχύοντας την άμεση εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη περιοχή.

Πλέον, η Aboutnet διαθέτει γραφεία, εκτός από την Αθήνα, σε πέντε ακόμη πόλεις της Ελλάδας: Ηράκλειο Κρήτης, Γρεβενά, Κοζάνη, Πάτρα και Χαλκίδα, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών που καλύπτει κάθε ανάγκη ψηφιακής παρουσίας και ανάπτυξης.

Με περισσότερα και ιδιαίτερα έμπειρα στελέχη, διευρυμένη γκάμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει web design & development, digital marketing, SEO με εγγύηση αποτελεσμάτων, PPC campaigns, social media management, content creation και καινοτόμες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και με ένα σημαντικά αυξημένο πελατολόγιο, η Aboutnet συνεχίζει να εδραιώνει τη θέση της ως ένας από τους ισχυρότερους και πιο αξιόπιστους συνεργάτες για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Η νέα αυτή εξέλιξη σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή πορεία της Aboutnet, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της δέσμευση για συνεχή εξέλιξη, επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που δημιουργούν πραγματική αξία για τους πελάτες της.