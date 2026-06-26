Το 6G στη μάχη της πολιτικής προστασίας: στον Δημόκριτο οι δεύτερες πιλοτικές δοκιμές του ευρωπαϊκού έργου 6G-VERSUS

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Οι τεχνολογίες 6G, η τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και τα αυτόνομα ρομποτικά συστήματα δοκιμάστηκαν εκ νέου στην Ελλάδα, μέσα από τις δεύτερες πιλοτικές δοκιμές του ευρωπαϊκού έργου 6G-VERSUS, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Οι δοκιμές εστίασαν σε ρεαλιστικά σενάρια δασικής πυρκαγιάς, έγκαιρης ανίχνευσης καπνού και υποστήριξης επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, αναδεικνύοντας τον ρόλο των δικτύων επόμενης γενιάς ως κρίσιμης υποδομής για την πολιτική προστασία.

Σε συνέχεια των πρώτων πιλοτικών δοκιμών του ελληνικού use case, οι νέες δοκιμές έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση της B5G/6G Athens Experimentation Platform, της προηγμένης πειραματικής υποδομής που λειτουργεί το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» σε συνεργασία με τον ΟΤΕ. Η πλατφόρμα αποτελεί μία από τις πλέον ολοκληρωμένες ελληνικές υποδομές πειραματισμού σε τεχνολογίες Beyond 5G και 6G, συνδυάζοντας δίκτυα 5G Standalone, υπολογιστικούς πόρους edge και cloud, μηχανισμούς παρακολούθησης και αυτοματοποιημένου πειραματισμού, καθώς και δυνατότητες ενσωμάτωσης κάθετων εφαρμογών σε πραγματικές συνθήκες πεδίου.

Το ελληνικό πιλοτικό του 6G-VERSUS εστιάζει στη συνεργατική ρομποτική για την έγκαιρη ανίχνευση δασικών πυρκαγιών και την υποστήριξη επιχειρήσεων αναζήτησης και διάσωσης. Το σενάριο περιλαμβάνει κάμερες υψηλής ανάλυσης, αξιοποίηση προηγμένων διεπαφών των B5G/6G δικτύων και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στο δίκτυο και στο άκρο του δικτύου, για την ανίχνευση καπνού, καθώς και για τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων στην πληγείσα περιοχή. Παράλληλα, αξιοποιούνται drones για εναέρια επιτήρηση, ρομποτικός σκύλος για κίνηση σε δύσβατες ή επικίνδυνες περιοχές, καθώς και μηχανισμοί επικοινωνίας που μπορούν να διατηρούν τη συνδεσιμότητα ακόμη και σε περιβάλλοντα όπου οι συμβατικές τηλεπικοινωνιακές υποδομές είναι περιορισμένες ή έχουν υποστεί βλάβη. Με τον τρόπο αυτό, το πιλοτικό αναδεικνύει τη χρησιμότητα των μελλοντικών 6G δικτύων, όπου εξειδικευμένες εφαρμογές δικτύου και τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να λειτουργούν δυναμικά κοντά στο πεδίο δράσης, προσφέροντας κρίσιμη πληροφορία σε πραγματικό χρόνο στις ομάδες πρώτης απόκρισης.

Κατά τη διάρκεια των δεύτερων δοκιμών στον «Δημόκριτο», η B5G/6G Athens Experimentation Platform λειτούργησε ως το τεχνολογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο δοκιμάστηκε η διασύνδεση των επιμέρους στοιχείων του σεναρίου: από τη μετάδοση δεδομένων πεδίου σε πραγματικό χρόνο, μέχρι την επεξεργασία τους κοντά στο σημείο συλλογής μέσω edge computing και την επιχειρησιακή απεικόνιση της κατάστασης προς τους χειριστές. Με τον τρόπο αυτό, το πιλοτικό ανέδειξε πώς μία ερευνητική τηλεπικοινωνιακή υποδομή μπορεί να υποστηρίξει εφαρμογές με άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα, όπως η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η ασφάλεια των ομάδων πρώτης απόκρισης και η έγκαιρη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

Το πιλοτικό υλοποιήθηκε με την υποστήριξη των βασικών εταίρων του ελληνικού use case του 6G-VERSUS. Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» συντόνισε τις πιλοτικές δραστηριότητες και, μαζί με τον ΟΤΕ, παρείχαν την από-άκρο-σε-άκρο την πειραματική 5G τηλεπικοινωνιακή υποδομή. Ο ΟΤΕ συνέβαλε επιπλέον με την παροχή φάσματος και την ανάπτυξη λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης για την ανίχνευση καπνού, με στόχο την αξιολόγηση του σεναρίου σε συνθήκες κοντά σε πραγματικές επιχειρήσεις πεδίου. Το ICCS/i-SENSE, ως υπεύθυνος του πιλοτικού σεναρίου, συνέβαλε στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την τεχνική ολοκλήρωση του use case, η INFOLYSiS συμμετείχε στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση τεχνολογικών λύσεων με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής συνέβαλε ως τελικός χρήστης, μεταφέροντας την επιχειρησιακή οπτική των ομάδων πρώτης απόκρισης.

Ο Δρ. Χαρίλαος Κουμαράς, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου 6G-VERSUS στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», επικεφαλής της ομάδας FRONT και της B5G/6G Athens Experimentation Platform, δήλωσε: «Οι δεύτερες πιλοτικές δοκιμές του 6G-VERSUS στον «Δημόκριτο» δείχνουν στην πράξη τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ελληνικές ερευνητικές ομάδες, όπως η ερευνητική μας ομάδα FRONT του ΕΚΕΦΕ «Δ», αλλά και οι πειραματικές υποδομές των Ελληνικών ερευνητικών κέντρων στην εξέλιξη των δικτύων 6G. Η B5G/6G Athens Experimentation Platform δεν είναι απλώς ένα τηλεπικοινωνιακό testbed, αλλά πρόκειται για ένα ζωντανό περιβάλλον πειραματισμού, όπου δίκτυα, υπολογιστικοί πόροι, τεχνητή νοημοσύνη και κάθετες εφαρμογές μπορούν να συνδυαστούν για να αντιμετωπίσουν πραγματικές κοινωνικές προκλήσεις. Στο 6G-VERSUS αξιοποιούμε αυτή την υποδομή για να δείξουμε πώς οι τεχνολογίες επόμενης γενιάς μπορούν να υποστηρίξουν πιο έγκαιρη, ασφαλή και αποτελεσματική πολιτική προστασία».

Από την πλευρά του, ο υποψήφιος διδάκτορας της ομάδας FRONT, Γεώργιος Μακρόπουλος, υπογράμμισε: «Η επιτυχία τέτοιων πιλοτικών δοκιμών βασίζεται στην αξιόπιστη ενοποίηση πολλών διαφορετικών τεχνολογιών: δικτύων 5G και Beyond 5G, edge υποδομών, εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, drones και ρομποτικών συστημάτων. Μέσα από τις δοκιμές στον «Δημόκριτο» είχαμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε την απόδοση αυτών των τεχνολογιών σε ένα ρεαλιστικό σενάριο, με στόχο τη μείωση της καθυστέρησης, τη βελτίωση της επιχειρησιακής εικόνας και την υποστήριξη κρίσιμων αποφάσεων στο πεδίο».

Ο επιστημονικός συνεργάτης της ομάδας FRONT, Σπυρίδων Γεωργούλας, σημείωσε: « Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία των δοκιμών είναι η δυνατότητα της πλατφόρμας να φέρνει την υπολογιστική ισχύ κοντά στο πεδίο δράσης. Αυτό επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και τη γρήγορη τροφοδότηση των χειριστών με αξιοποιήσιμη πληροφορία. Παράλληλα, η πλατφόρμα υποστηρίζει τη συλλογή και ενοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων από ετερογενείς πηγές, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και αξιοποίηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης που ενισχύουν τη λήψη αποφάσεων. Σε σενάρια πυρκαγιάς, όπου κάθε λεπτό είναι κρίσιμο, οι δυνατότητες αυτές μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά στην έγκαιρη προειδοποίηση και στον καλύτερο συντονισμό των διαθέσιμων μέσων».

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεργασία με τον Όμιλο ΟΤΕ, ο οποίος συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη και λειτουργία της B5G/6G Athens Experimentation Platform, προσφέροντας πολύτιμη τεχνογνωσία και προηγμένη τηλεπικοινωνιακή υποδομή για την υλοποίηση απαιτητικών πειραματικών σεναρίων.

Ο Δρ. Γιώργος Λυμπερόπουλος, υπεύθυνος R&D του Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε: «Η συνεργασία του ΟΤΕ με το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο πλαίσιο της B5G/6G Athens Experimentation Platform αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς η σύμπραξη ερευνητικών φορέων και τηλεπικοινωνιακών παρόχων μπορεί να επιταχύνει την καινοτομία και να ανοίξει το δρόμο για τα δίκτυα επόμενης γενιάς. Μέσα από το έργο 6G-VERSUS, έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε πρωτοποριακές τεχνολογίες με πραγματικό αντίκτυπο, οι οποίες μπορούν να μετασχηματίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι επικοινωνίες υποστηρίζουν κρίσιμες εφαρμογές, όπως η πολιτική προστασία, η επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και η αποτελεσματική διαχείριση φυσικών καταστροφών. Είναι μια συνεργασία με ουσιαστική προοπτική, που μας φέρνει πιο κοντά στο μέλλον των ευφυών, αξιόπιστων και ανθεκτικών δικτύων».

Το έργο 6G-VERSUS χρηματοδοτείται από το Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Horizon Europe και συγκεντρώνει 34 οργανισμούς από 10 ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις έξι ευρωπαϊκές τοποθεσίες πιλοτικών δοκιμών, μαζί με τη Φινλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Βουλγαρία και τη Γαλλία.

Με τις δεύτερες πιλοτικές δοκιμές στον «Δημόκριτο», το ελληνικό use case του 6G-VERSUS περνά σε ένα πιο ώριμο επίπεδο πειραματικής αξιολόγησης, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως ενεργό κόμβο ανάπτυξης και δοκιμής τεχνολογιών 6G για εφαρμογές υψηλής κοινωνικής αξίας. Η B5G/6G Athens Experimentation Platform επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως εθνική ερευνητική υποδομή αιχμής, ικανή να φέρει τις τεχνολογίες του μέλλοντος πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.