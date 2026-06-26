Η EPSILONNET εγκαινίασε το νέο της κτίριο στη Θεσσαλονίκη

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Με συντονιστή της εκδήλωσης τον γνωστό παρουσιαστή Γρηγόρη Αρναούτογλου και σε ιδιαίτερα εορταστικό κλίμα, πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 24 Ιουνίου τα επίσημα εγκαίνια των νέων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων του Ομίλου EPSILONNET στη Θεσσαλονίκη, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου και στην υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδιασμού για τα επόμενα χρόνια. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων, συνεργατών, πελατών και στελεχών του Ομίλου.

Οι νέες εγκαταστάσεις επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής 92 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, συνολικής επιφάνειας 7.300 τ.μ., φιλοξενούν την έδρα και τις διοικητικές υπηρεσίες του Ομίλου, καθώς και σύγχρονες δομές έρευνας και ανάπτυξης. Οι νέοι χώροι έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, των πληροφοριακών συστημάτων, του Fintech, των Analytics, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική της EPSILONNET στην ελληνική και διεθνή αγορά. Επίσης, προβλέπεται να φιλοξενήσουν θερμοκοιτίδες νέων επιστημονικών και επιχειρηματικών ιδεών (start-ups) που σχετίζονται με το ΑΙ και τις νέες τεχνολογίες.

Στην τελετή των εγκαινίων, χαιρετισμό απηύθυναν: ο Συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, κ. Γιάννης Παπαγεωργίου, ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Θάνος Μπέγκας, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, κ. Συμεών Διαμαντίδης, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Βασίλης Καμπάνης, ο Αντιπρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Αβραάμ Πανίδης και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών, κ. Δημήτρης Χριστοφοράκης, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην καθοριστική σημασία της τεχνολογίας και των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας, καθώς και στη διαχρονική συμβολή της EPSILONNET στην ενίσχυση της καινοτομίας και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Στην Ομιλία του, ο Πρόεδρος του Ομίλου EPSILONNET, κ. Ιωάννης Μίχος δήλωσε: «Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τους 1.700 ανθρώπους του Ομίλου, που με πάθος, όραμα και απαιτητική, καθημερινή προσπάθεια δημιουργούν αυτή την επιτυχία της EPSILONNET, τους 250.0000 πελάτες μας που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη και τη στήριξη τους και τους 500 εξειδικευμένους συνεργάτες-αντιπροσώπους μας σε όλη την Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι απλώς η πόλη από την οποία ξεκινήσαμε. Είναι ο τόπος όπου διαμορφώθηκε η φιλοσοφία μας, οι αξίες μας και η πίστη μας ότι η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις, να βελτιώσει την οργάνωση τους και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα τους. Το νέο μας κτίριο είναι ένα σύμβολο αυτής της διαδρομής, αλλά και της επόμενης ημέρας της EPSILONNET: με περισσότερη προσήλωση στην τεχνολογία ,στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στην καινοτομία, με περισσότερη εξωστρέφεια και ακόμη μεγαλύτερη αφοσίωση στους ανθρώπους, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.»

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής εγκαινίων, οι προσκεκλημένοι ξεναγήθηκαν στους χώρους του συγκροτήματος, ενώ ακολούθησε δεξίωση στο roof garden των εγκαταστάσεων.