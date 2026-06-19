Σε δημόσια διαβούλευση η έκθεση ψηφιακής προσβασιμότητας σε ιστοτόπους και εφαρμογές του Δημοσίου για φορητές συσκευές

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Σε δημόσια διαβούλευση θέτει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης την Έκθεση Παρακολούθησης της Ψηφιακής Προσβασιμότητας Ιστοτόπων και Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές όλων των Δημόσιων Φορέων και Οργανισμών στην Ελλάδα. Πρόκειται για την 5η περίοδο παρακολούθησης (1 Ιανουαρίου 2025 – 22 Δεκεμβρίου 2025).

Στη διαβούλευση καλούνται να συμμετάσχουν εμπλεκόμενοι φορείς, επιστημονικές κοινότητες, οργανώσεις και ομοσπονδίες ατόμων με αναπηρία, ο ιδιωτικός τομέας και όλοι οι πολίτες, προκειμένου να καταθέσουν απόψεις, παρατηρήσεις και προτάσεις, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στη διαμόρφωση ενός συμπεριληπτικού και ισότιμα προσβάσιμου ψηφιακού περιβάλλοντος για όλους, με ιδιαίτερη μέριμνα τα άτομα με αναπηρία και τις ευάλωτες ομάδες.

Η Έκθεση Παρακολούθησης Ψηφιακής Προσβασιμότητας αποτελεί βασικό εργαλείο αποτύπωσης και αξιολόγησης του επιπέδου συμμόρφωσης των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, με τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με τον ν. 4727/2020.

Η Έκθεση αποτυπώνει τα αποτελέσματα από την παρακολούθηση 446 ψηφιακών υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων ιστοτόπων, εφαρμογών για φορητές συσκευές και αρχείων PDF, σύμφωνα με το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 v3.2.1 και τις αρχές του WCAG 2.1 επιπέδου Α και ΑΑ, που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Παρουσιάζονται αναλυτικά τα βασικά ευρήματα, οι τομείς στους οποίους εντοπίζονται οι σημαντικότερες αποκλίσεις, καθώς και οι προτεινόμενες κατευθύνσεις βελτίωσης για την ενίσχυση της ψηφιακής προσβασιμότητας.

Η διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής της (16 Ιουνίου 2026). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα σχόλια τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.