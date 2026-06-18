Το πρώτο βραβείο κατέκτησε η φοιτητική ομάδα AEGIS του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στον παγκόσμιο τελικό ICT Competition της Huawei

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Παρουσιάζοντας την καινοτόμα πλατφόρμα διαχείρισης φυσικών καταστροφών που έχει αναπτύξει, η φοιτητική ομάδα AEGIS του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επέστρεψε από την Κίνα έχοντας αποσπάσει το πρώτο βραβείο «First Prize» στον παγκόσμιο τελικό Innovation Track του διαγωνισμού Huawei ICT Competition, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε περισσότερους από 220.000 φοιτητές, από 100 και πλέον χώρες.

Συνδυάζοντας τις γνώσεις τους στην ανάπτυξη λογισμικού, την τεχνητή νοημοσύνη και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, οι τελειόφοιτοι φοιτητές του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Νικόλαος Α. Γεωργιτσογιάννης, Ελευθέριος Παγωνίδης, Βασίλειος Βερύκοκος, υπό την καθοδήγηση της προηγούμενης νικήτριας Θεοδώρας Στάμογλου, υλοποίησαν μια ολοκληρωμένη τεχνολογική λύση, το οικοσύστημα «AEGIS».

Πρόκειται για μια πλατφόρμα διαχείρισης φυσικών καταστροφών που συνδυάζει Προγνωστική Τεχνητή Νοημοσύνη (Predictive AI), αυτόνομους Δρόνους (Drones) και Δίκτυα Εκτός Σύνδεσης (Offline Mesh Networks). Στόχος του συστήματος είναι η υποστήριξη των διασωστών στο πεδίο και η βελτίωση του συντονισμού κατά τις πρώτες κρίσιμες ώρες μιας έκτακτης ανάγκης.

Η ομάδα, η οποία υποστηρίζεται από τη Huawei ICT Academy του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατέκτησε το πρώτο βραβείο έπειτα από πολύμηνη προετοιμασία και πρακτικές δοκιμές στο πεδίο, συμπεριλαμβανομένων πτήσεων δρόνων στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της τελικής αξιολόγησης, η κριτική επιτροπή εστίασε στην αρτιότητα της παρουσίασης, η οποία περιλάμβανε:

Ανάλυση των πραγματικών αναγκών των διασωστών.

Τεκμηριωμένη έρευνα αγοράς.

Την ανάπτυξη του αλγορίθμου «Aegis Algorithm» για την έξυπνη λειτουργία της πλατφόρμας.

Την πρακτική ενσωμάτωση τεχνολογιών της Huawei.

Ζωντανή επίδειξη (video demonstration) της λειτουργίας του συστήματος.

Στο πλαίσιο του τελικού, η AEGIS είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το έργο της σε δικό της περίπτερο επίδειξης (exhibition booth), προσελκύοντας το ενδιαφέρον στελεχών της τεχνολογικής βιομηχανίας και εξασφαλίζοντας επίσημες Επιστολές Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Letters of Interest) για μελλοντικές συνέργειες.

Τη διάκριση χαιρέτισε θερμά εκ μέρους της Huawei, η Pallavi Malhotra, Διευθύντρια του Huawei Talent Alliance (Europe), σημειώνοντας ότι «είμαι εξαιρετικά υπερήφανη για τους φοιτητές της ICT Academy από την Ελλάδα. Η καινοτόμος λύση με τεχνητή νοημοσύνη που ανέπτυξαν, έχει τη δυνατότητα να σώζει ζωές κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών. Υποστηρίζοντας τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε πραγματικό χρόνο και με αξιόπιστες επικοινωνίες, το έργο τους επιλύει σημαντικά προβλήματα διάσωσης. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς τα νέα ταλέντα μπορούν να εφαρμόσουν προηγμένες τεχνολογίες, για να λύσουν προβλήματα της καθημερινότητας, επιτυγχάνοντας θετικό και ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία».

Τη σημασία της ελληνικής διάκρισης υπογράμμισε με επίσημη συγχαρητήρια επιστολή της η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στην Γκουανγκτζού, Τζίνα Ανδρεάδη. Όπως ανέφερε, η τεχνολογία της AEGIS «προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της εφαρμοστικότητας, της επεκτασιμότητας και του κοινωνικού της αντικτύπου». Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι η καινοτομία των φοιτητών «θα βρει σύντομα τον δρόμο της εμπορευματοποίησης και εισαγωγής στην αγορά ως παγκόσμιο δημόσιο αγαθό, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διάσωση ανθρώπινων ζωών».

Το έργο υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του καθηγητή Κωνσταντίνου Ε. Ψάννη, Διευθυντή του Ερευνητικού Εργαστηρίου Mobility2net (με διακρίσεις στο κορυφαίο 1% ερευνητών παγκοσμίως), και του καθηγητή Κωνσταντίνου Φούσκα, Επικεφαλής του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας (TTO) του ΠΑΜΑΚ και υπεύθυνου του UoM Huawei ICT Academy Lab και διευθυντή του εργαστηρίου ISEB Lab. Η γνώση που αναπτύχθηκε στο πανεπιστήμιο αποτέλεσε βασικό πυλώνα για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Καθοριστική ήταν επίσης η συνεργασία και η υποστήριξη της Huawei Ελλάδος καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος που έδωσε και στους φοιτητές τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η Τόνια Πέτροβιτς, Senior Public Relations Manager της Huawei Ελλάδος: «Η διάκριση της ομάδας AEGIS αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τι μπορούν να πετύχουν τα νέα ταλέντα όταν έχουν πρόσβαση στη γνώση, στα κατάλληλα εργαλεία και σε ένα διεθνές περιβάλλον ανάπτυξης. Μέσα από τις Huawei ICT Academies, στόχος μας είναι να στηρίζουμε τη νέα γενιά επιστημόνων και επαγγελματιών ICT, ενισχύοντας τις δεξιότητές τους και δίνοντάς τους ευκαιρίες να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε λύσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την επιτυχία των φοιτητών και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που συνδέουν την ακαδημαϊκή γνώση με τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς».

Με αφορμή το ταξίδι τους στο Σενζέν, τα μέλη της ομάδας AEGIS στέλνουν το δικό τους μήνυμα προς τους συμφοιτητές τους, υπογραμμίζοντας τις ευκαιρίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο: «Μέσα από τα εργαστήρια, τη στήριξη των καθηγητών μας και πρωτοβουλίες όπως η συνεργασία με τη Huawei, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μας παρέχει όλα τα εφόδια για να εξελιχθούμε. Συμμετοχές σε τέτοια εγχειρήματα αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, τη διαχείριση πραγματικών projects και τη δικτύωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλουμε να παροτρύνουμε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια να βγει από τα όρια του αμφιθεάτρου, να πιστέψει στις ιδέες του, να δοκιμάσει τις δυνάμεις του και να μη διστάσει να κυνηγήσει τα όνειρά του, όσο απαιτητική κι αν φαίνεται η διαδρομή».

Για την ομάδα AEGIS, ωστόσο, η παγκόσμια αυτή αναγνώριση αποτελεί μόνο την αρχή. Η δουλειά και η έρευνα συνεχίζονται με αμείωτη προσήλωση, έχοντας ως επόμενο στρατηγικό στόχο την περαιτέρω τεχνολογική εξέλιξη του οικοσυστήματος και την πιλοτική του εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες. Η πορεία τους αποδεικνύει έμπρακτα πώς η ακαδημαϊκή έρευνα μπορεί να μετατραπεί σε λύση με άμεσο και θετικό αντίκτυπο για την κοινωνία.