Κωτσόβολος: ενισχύει το K2B με νέο B2B portal και ολοκληρωμένες λύσεις για επιχειρήσεις

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Μέσα από το Κ2Β Business empowerment by Kotsovolos, η Κωτσόβολος ενισχύει στρατηγικά την παρουσία της στην αγορά των B2B λύσεων, παρουσιάζοντας το νέο Β2Β portal b2b.kotsovolos.gr και μία αναβαθμισμένη πρόταση υπηρεσιών για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Με πανελλαδική παρουσία, εξειδικευμένη ομάδα K2B και πρόσβαση σε χιλιάδες προϊόντα και brands, η εταιρεία αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα επαγγελματικών λύσεων που συνδυάζει φυσικό δίκτυο, ψηφιακές δυνατότητες και προσωποποιημένη υποστήριξη.

Ενισχυμένη παρουσία στην αγορά B2B λύσεων

Η πρόταση του K2B αξιοποιεί τη δύναμη και την εμπειρία της Κωτσόβολος, ώστε κάθε επιχείρηση, παντού, όπου κι αν βρίσκεται, να έχει εύκολη και άμεση πρόσβαση σε ένα εκτεταμένο δίκτυο εξυπηρέτησης, με 135 σημεία πώλησης και 15 K2B Spots σε περισσότερες από 60 πόλεις. Παράλληλα, η εξειδικευμένη ομάδα K2B βρίσκεται δίπλα στους επαγγελματίες για τον σωστό σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων, ενώ οι δυνατότητες παράδοσης και παραλαβής προσαρμόζονται στις επιχειρησιακές ανάγκες κάθε πελάτη, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτερη εξυπηρέτηση.

Λύσεις στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων

Το K2B απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, εταιρικούς πελάτες, καλύπτοντας ανάγκες που εκτείνονται από τον καθημερινό τεχνολογικό εξοπλισμό γραφείου έως πιο εξειδικευμένες λύσεις για hospitality, retail, construction, digital signage και επαγγελματικά projects.

Νέο ψηφιακό portal για ολοκληρωμένη B2B εξυπηρέτηση

Στο πλαίσιο αυτής της αναβαθμισμένης B2B εμπειρίας, η Κωτσόβολος παρουσιάζει το νέο b2b.kotsovolos.gr, ένα ψηφιακό portal σχεδιασμένο για να λειτουργεί ως σύμμαχος στην καθημερινή λειτουργία και ανάπτυξη κάθε επιχείρησης. Μέσα από το νέο B2B portal, οι επαγγελματίες έχουν πρόσβαση σε ειδικές τιμές, προσωποποιημένες προτάσεις, λύσεις και εργαλεία που διευκολύνουν τη διαχείριση επαναλαμβανόμενων προμηθειών, οργανώνοντας πιο αποτελεσματικά τις επαγγελματικές τους ανάγκες.

Παράλληλα, το b2b.kotsovolos.gr ενισχύει ένα σύγχρονο μοντέλο εξυπηρέτησης που συνδυάζει την ευκολία του digital self-service με την ανθρώπινη υποστήριξη της εξειδικευμένης ομάδας K2B, δημιουργώντας μία πιο ολοκληρωμένη εμπειρία επαγγελματικών αγορών για τις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Στρατηγική ανάπτυξη πέρα από το παραδοσιακό retail

Η νέα εποχή του K2B έρχεται να ενισχύσει μια ήδη διευρυμένη και ενεργή παρουσία της Κωτσόβολος στην αγορά των B2B λύσεων. Μέσα από έργα και συνεργασίες σε διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους, το K2B καλύπτει ήδη στην πράξη ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών αναγκών, από τον καθημερινό επαγγελματικό εξοπλισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων και λύσεις επίπλων κουζίνας & δωματίων και ενέργειας & εξοικονόμησης για τον Οικοδομικό κλάδο έως πιο σύνθετες εφαρμογές ψηφιακής σήμανσης σε επιχειρήσεις retail και hospitality, .

Η ενίσχυση του K2B εντάσσεται στη συνολική στρατηγική ανάπτυξης της Κωτσόβολος, με στόχο τη διεύρυνση της παρουσίας της πέρα από το παραδοσιακό retail, επενδύοντας σε υπηρεσίες και λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για επιχειρήσεις.