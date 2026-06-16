Shield AI & EFA GROUP: ανάπτυξη αυτόνομων και κυρίαρχων αμυντικών δυνατοτήτων στην Ελλάδα

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Η Shield AI και ο όμιλος εταιριών EFA GROUP υπέγραψαν σήμερα, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης ΕUROSATORY στο Παρίσι, στρατηγική συμφωνία συνεργασίας με στόχο την ουσιαστική μεταφορά προηγμένης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, ενισχύοντας τις εγχώριες δυνατότητες έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής στον τομέα των αμυντικών συστημάτων.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Shield AI και το EFA GROUP θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση συστημάτων αυτόνομης πλοήγησης με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI pilots) σε μη επανδρωμένα συστήματα, με βασικό υπόβαθρο το λογισμικό αυτόνομης πλοήγησης και λήψης αποφάσεων Hivemind της Shield AI.

Το EFA GROUP θα συμβάλει με την τεχνογνωσία του στα συστήματα και πλατφόρμες, στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στην παροχή επιχειρησιακών λύσεων σε σύνθετα περιβάλλοντα, προκειμένου να προσαρμόσει και να ενσωματώσει το τελικό προϊόν στις ελληνικές απαιτήσεις, εξασφαλίζοντας παράλληλα εθνικό κυριαρχικό έλεγχο και υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

«Η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικής σημασίας χώρα για τη Shield AI, όχι μόνο ως αμυντικός εταίρος, αλλά και ως έθνος με το ανθρώπινο δυναμικό, τη βιομηχανική υποδομή και την επιχειρησιακή κουλτούρα που της επιτρέπουν να συμβάλει στη διαμόρφωση του μέλλοντος των αυτόνομων συστημάτων στην Ευρώπη», δήλωσε ο James Lythgoe, περιφερειακός διευθυντής για την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στη Shield AI. «Μέσω της συνεργασίας μας με το EFA GROUP, επενδύουμε σε έναν αξιόπιστο ελληνικό βιομηχανικό πρωταγωνιστή, ώστε να προσφέρουμε κυρίαρχη επιχειρησιακή αυτονομία με δυνατότητες ΑΙ, να ενισχύσουμε την τεχνολογική αυτοδυναμία της Ελλάδας και να αναδείξουμε τη χώρα σε ηγέτιδα δύναμη στην επιχειρησιακή Τεχνητή Νοημοσύνη, υποστηρίζοντας τόσο τις εθνικές, όσο και τις ευρωπαϊκές ανάγκες ασφάλειας.»

«Η συνεργασία με τη Shield AI ενισχύει τον ρόλο του EFA GROUP ως βασικού εθνικού συντελεστή για την κάλυψη των προηγμένων αμυντικών τεχνολογικών απαιτήσεων της Ελλάδας», δήλωσε ο Δρ. Γρηγόρης Κουτσογιάννης, CEO του EFA GROUP. «Συνδυάζοντας την αποδεδειγμένα αποτελεσματική αρχιτεκτονική αυτονομίας της Shield AI με τη μηχανολογική και τεχνολογική εξειδίκευση του EFA GROUP, η συνεργασία αυτή χαράσσει τον δρόμο για την ανάπτυξη λύσεων νέας γενιάς στη χώρα, όπως προβλέπεται στην Ατζέντα 2030, προς όφελος τόσο της Ελλάδας, όσο και της Ευρώπης.»

«Η συνεργασία μεταξύ της Shield AI και του EFA GROUP αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή μεταφορά τεχνογνωσίας», δήλωσε ο Νίκος Καλογιάννης, CEO της EFA VENTURES (μέλος του EFA GROUP). «Με την ενσωμάτωση του Hivemind στις εθνικές αρχιτεκτονικές μέσω προηγμένης συστημικής ολοκλήρωσης και τεχνογνωσίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το EFA GROUP μετατρέπει την προηγμένη αυτονομία σε κυρίαρχη επιχειρησιακή ικανότητα για την Ελλάδα και σε θεμέλιο για τα μελλοντικά αυτόνομα συστήματα».

Ο αυτόνομος πιλότος Hivemind της Shield AI επιτρέπει στις πλατφόρμες να αντιλαμβάνονται, να αποφασίζουν και να ενεργούν αυτόνομα, εντός των παραμέτρων που ορίζει ο χειριστής και στο πλαίσιο της καθορισμένης διοικητικής αλυσίδας εντολών. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς αυτόνομους πιλότους που ακολουθούν προκαθορισμένες διαδρομές, το Hivemind προσαρμόζεται δυναμικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αποστολής, πραγματοποιεί αναδρομολόγηση σε πραγματικό χρόνο, αποφεύγει εμπόδια και εκτελεί σύνθετες αποστολές με ταχύτητα, ακρίβεια και υψηλή ανθεκτικότητα.

Το EFA GROUP είναι ένας ευρωπαϊκός όμιλος αμυντικής τεχνολογίας που παρέχει ολοκληρωμένες, κρίσιμης σημασίας επιχειρησιακές δυνατότητες σε όλο το φάσμα του σύγχρονου πεδίου μάχης. Συνδυάζοντας τεχνογνωσία στη συνδεσιμότητα μέσω 5G, στα συστήματα Διοίκησης & Ελέγχου (C2), στα τακτικά συστήματα Ζεύξης Δεδομένων (Data Links), στα Συστήματα Αποστολών (Mission Systems), στις μη επανδρωμένες πλατφόρμες και στα συστήματα για τον μαχητή του μέλλοντος, ο Όμιλος προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Παράλληλα, μέσω της ολοκλήρωσης πλατφορμών και λύσεων edge computing για επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζει την ασφαλή και άμεση διακίνηση κρίσιμων πληροφοριών, ενισχύοντας την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της λήψης αποφάσεων σε όλα τα επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Η Shield AI βρίσκεται στη Eurosatory στο Hall 5A, Stand A276, ενώ το EFA GROUP στο Hall 6, Stand F84.