Η Anthropic απενεργοποιεί κορυφαία AI μοντέλα μετά από εντολή των ΗΠΑ

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Τις πρακτικές συνέπειες της αμερικανικής εντολής που επηρεάζει την πρόσβαση στα πιο προηγμένα μοντέλα AI της Anthropic εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά την απόφαση της εταιρείας να απενεργοποιήσει τα μοντέλα Fable 5 και Mythos 5 για όλους τους χρήστες. Η κίνηση ήρθε μετά από οδηγία ελέγχου εξαγωγών της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η οποία ζητά την αναστολή πρόσβασης ξένων υπηκόων στα συγκεκριμένα μοντέλα, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η υπόθεση αποκτά άμεση σημασία για την Ευρώπη, καθώς η Κομισιόν αναφέρει ότι εξετάζει τις επιπτώσεις για τους Ευρωπαίους χρήστες των υπηρεσιών της Anthropic. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Thomas Regnier, δήλωσε ότι τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που λαμβάνονται σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς διακριτική μεταχείριση εις βάρος εταίρων, ενώ συνέδεσε την εξέλιξη με την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής τεχνολογικής κυριαρχίας.

Η αμερικανική εντολή και η αντίδραση

Η Anthropic ανακοίνωσε ότι θα απενεργοποιήσει «αιφνιδίως» τα πιο προηγμένα AI μοντέλα της, καθώς η εντολή των ΗΠΑ την υποχρεώνει να αναστείλει την πρόσβαση ξένων υπηκόων στα Fable 5 και Mythos 5. Η εταιρεία ανέφερε ότι δεν έλαβε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την ανησυχία εθνικής ασφάλειας που επικαλείται η αμερικανική πλευρά. Με βάση την κατανόηση της Anthropic, η κυβέρνηση θεωρεί ότι υπάρχει μέθοδος παράκαμψης, ή «jailbreaking», προστατευτικού μηχανισμού που θα απέτρεπε τη χρήση του Fable 5 για τον εντοπισμό ευπαθειών σε λογισμικό.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση παρουσίασε μόνο «προφορικά στοιχεία» για μια πιθανή, περιορισμένη και μη καθολική μέθοδο παράκαμψης. Στη δική της τοποθέτηση, η Anthropic διαφωνεί με το ότι ένα τέτοιο εύρημα μπορεί να δικαιολογεί την ανάκληση ενός εμπορικού μοντέλου που έχει ήδη αναπτυχθεί σε εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες. Η εταιρεία αναφέρει επίσης ότι εργάζεται για την αποκατάσταση της πρόσβασης στα μοντέλα, καθώς θεωρεί ότι υπάρχει «παρεξήγηση» γύρω από την υπόθεση.

Οι ανησυχίες για κυβερνοασφάλεια

Η συζήτηση γύρω από τα μοντέλα Fable 5 και Mythos 5 συνδέεται με τις δυνατότητες νέας γενιάς AI συστημάτων και τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την παράκαμψη των μηχανισμών ασφαλείας τους. Ο Regnier σημείωσε ότι μια νέα γενιά ιδιαίτερα ικανών AI μοντέλων φτάνει στην αγορά, προσφέροντας σημαντικά οφέλη, μεταξύ άλλων για την κυβερνοάμυνα, αλλά και δημιουργώντας σοβαρά ζητήματα κυβερνοασφάλειας που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Η Anthropic είχε παρουσιάσει το Claude Fable 5 ως νέο επίπεδο δυνατοτήτων, το οποίο η ίδια εντάσσει στην κατηγορία «Mythos-class». Το μοντέλο συνοδεύεται από guardrails που απαγορεύουν τη χρήση του σε τομείς υψηλού ρίσκου, όπως η κυβερνοασφάλεια, με την εταιρεία να αναφέρει ότι ορισμένοι χρήστες έχουν χαρακτηρίσει αυτούς τους περιορισμούς υπερβολικά ευρείς. Ειδικοί που επικαλείται το Reuters έχουν αναφέρει ότι τα μοντέλα Mythos, εφόσον βρεθούν σε λάθος χέρια, θα μπορούσαν να επιταχύνουν σύνθετες κυβερνοεπιθέσεις, ιδίως σε τομείς όπως οι τράπεζες, όπου λειτουργούν διασυνδεδεμένα και συχνά παλαιότερα τεχνολογικά συστήματα.

Η ευρωπαϊκή διάσταση της υπόθεσης Anthropic

Η παρέμβαση της Κομισιόν μεταφέρει την υπόθεση πέρα από το διμερές πλαίσιο ΗΠΑ-Anthropic, καθώς οι περιορισμοί πρόσβασης σε προηγμένα AI μοντέλα μπορούν να επηρεάσουν χρήστες και οργανισμούς εκτός ΗΠΑ. Η Επιτροπή αναφέρει ότι παρακολουθεί τις πρακτικές συνέπειες για τους Ευρωπαίους χρήστες, χωρίς να ανακοινώνει συγκεκριμένα μέτρα. Η τοποθέτηση Regnier, ωστόσο, βάζει στο επίκεντρο την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης εταίρων σε περιπτώσεις μέτρων που λαμβάνονται για λόγους ασφάλειας.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αμερικανικοί έλεγχοι γύρω από την AI φαίνεται να μετακινούνται πέρα από τα chips και τα εργαλεία που υποστηρίζουν την ανάπτυξη μοντέλων. Το Reuters σημειώνει ότι, για χρόνια, οι έλεγχοι εξαγωγών των ΗΠΑ εστίαζαν κυρίως στα υπολογιστικά συστήματα και στις τεχνολογίες που τροφοδοτούν την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ η συγκεκριμένη εντολή αφορά απευθείας την πρόσβαση σε AI μοντέλα.

Η αντιπαράθεση με τις αμερικανικές αρχές

Η κίνηση εντάσσεται και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έντασης ανάμεσα στην Anthropic και την αμερικανική κυβέρνηση. Η σχέση της εταιρείας με κυβερνητικούς αξιωματούχους επιδεινώθηκε φέτος, μετά την άρνησή της να επιτρέψει στον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιήσει τα AI μοντέλα της για εγχώρια παρακολούθηση και πλήρως αυτόνομα οπλικά συστήματα. Η κυβέρνηση απάντησε τοποθετώντας την Anthropic σε λίστα περιορισμών εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ αργότερα μέσα στο έτος.

Η επικεφαλής πληροφορικής του Πενταγώνου, Kirsten Davies, ανέφερε σε ανάρτηση στο X ότι το υπουργείο Άμυνας στηρίζει την προτεραιότητα της εθνικής ασφάλειας. Από την πλευρά της, η Anthropic υποστηρίζει ότι, εάν το ίδιο πρότυπο εφαρμοζόταν σε όλο τον κλάδο, θα μπορούσε ουσιαστικά να σταματήσει η ανάπτυξη νέων μοντέλων από όλους τους παρόχους frontier AI. Η Amazon Web Services ανέφερε ότι η Anthropic ζήτησε την ανάκληση πρόσβασης στα μοντέλα για όλους τους χρήστες και σε όλες τις περιοχές, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το υπουργείο Εμπορίου εξέδωσε την εντολή ελέγχου εξαγωγών.