Το Freenow στο πλευρό του Athens Pride ως επίσημος συνεργάτης μετακίνησης

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Κάθε πόλη είναι γεμάτη ιστορίες. Ιστορίες που ξεκινούν μέσα σε μια απλή διαδρομή. Ένα χέρι που βρίσκει το θάρρος να κρατήσει ένα άλλο δημόσια. Κάποιο άτομο που κοιτάζει το είδωλό του στο παράθυρο του ταξί και νιώθει λίγο πιο κοντά σε όσα αισθάνεται. Μια παρέα που γελά δυνατά, χωρίς να χρειάζεται να απολογηθεί για το ποια είναι. Άτομα που κατευθύνονται προς μια μέρα γιορτής, ορατότητας και διεκδίκησης.

Και κάπου ανάμεσα στα φώτα της πόλης, στις διαδρομές και στις στιγμές της καθημερινότητας, υπάρχει κάτι κοινό που όλα τα άτομα αναζητούν χωρίς πάντα να το λένε δυνατά: την αίσθηση ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Φέτος, το Freenow by Lyft στηρίζει το Athens Pride ως επίσημος συνεργάτης μετακίνησης, συμμετέχοντας σε έναν θεσμό που υπενθυμίζει πως η ορατότητα, η αποδοχή και η ελευθερία μας αφορά.

Και αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα πίσω από τη φετινή καμπάνια του Athens Pride, «ΣΕ ΑΦΟΡΑ»: ότι η ισότητα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια ούτε μια υπόθεση που αφορά μόνο όσα άτομα τη διεκδικούν πιο δυνατά. Είναι ο τρόπος που ζούμε μαζί. Ο τρόπος που μοιραζόμαστε την πόλη. Ο τρόπος που φροντίζουμε ώστε κάθε άνθρωπος να μπορεί να κινείται μέσα της άνετα και χωρίς φόβο.

Και αυτή η αίσθηση σιγουριάς χτίζεται μέσα από μικρές αλλά σημαντικές λεπτομέρειες. Από τη δυνατότητα να βλέπεις live πού βρίσκεται ο οδηγός πριν την επιβίβαση και να γνωρίζεις τα στοιχεία και την αξιολόγησή του, μέχρι τη δυνατότητα να κοινοποιείς τη διαδρομή σου σε ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Από την εύκολη αναζήτηση ξεχασμένων αντικειμένων έως και τον προγραμματισμό διαδρομής μέχρι 90 ημέρες πριν, κάθε λειτουργία συμβάλλει σε μια εμπειρία μετακίνησης με περισσότερη διαφάνεια, έλεγχο και εμπιστοσύνη.

Γιατί η μετακίνηση δεν είναι μόνο το να πας από την τοποθεσία Α στην τοποθεσία Β. Είναι το πώς αισθάνεσαι μέχρι να φτάσεις εκεί. Είναι η ηρεμία ότι μπορείς να επιστρέψεις σπίτι σου, να πας όπου θέλεις και να ζήσεις την καθημερινότητά σου χωρίς δεύτερη σκέψη. Χωρίς να μικραίνεις τον εαυτό σου για να χωρέσει, χωρίς η αίσθηση του ανήκειν να εξαρτάται από το ποιος, ποια, ποιο είσαι ή αγαπάς ή πώς επιλέγεις να εκφράζεσαι. Και αυτό είναι κάτι που ΣΕ ΑΦΟΡΑ.

Καθόλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Athens Pride και με αποκορύφωμα την κεντρική εκδήλωση στις 13 Ιουνίου, το Freenow επιφυλάσσει ένα αποκλειστικό δώρο στην εφαρμογή για όλα τα άτομα, αρκεί να επιλέξουν ως προορισμό ή σημείο επιβίβασης το ‘Athens Pride’.