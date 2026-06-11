Μόλις το 6% των οργανισμών είναι έτοιμο για την εποχή της AI

Όλες οι εξελίξεις σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία στο Google News! Ακολουθήστε το Infocom.gr για τις σημαντικότερες ειδήσεις της ψηφιακής αγοράς.

Μόλις το 6% των οργανισμών χαρακτηρίζεται future-ready για τις αλλαγές που φέρνει η εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως αναφέρει η νέα παγκόσμια έρευνα του Ομίλου Adecco, με τίτλο «The Human Premium: Leadership Beyond the Algorithm». Το ποσοστό είναι μειωμένο κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, στοιχείο που, κατά την έρευνα, αποτυπώνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις καθώς περνούν από τον αρχικό ενθουσιασμό γύρω από την AI στην εφαρμογή της σε μεγάλη κλίμακα.

Η έρευνα Business Leaders 2026 βασίστηκε στις απαντήσεις 2.000 ανώτατων στελεχών από 13 χώρες, τα οποία εκπροσωπούν οργανισμούς με συνολικό ανθρώπινο δυναμικό άνω των 8,6 εκατ. εργαζομένων. Τα ευρήματα του Ομίλου Adecco δίνουν έμφαση στο ότι η τεχνολογική ωριμότητα από μόνη της δεν αρκεί, καθώς πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε επίπεδο δεξιοτήτων, καθοδήγησης και εμπιστοσύνης.

Το κενό στην AI και τις δεξιότητες

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, μόνο το 36% των οργανισμών καταφέρνει να δείξει με σαφήνεια στους εργαζομένους ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί ευκαιρίες και δεν απειλεί τις θέσεις εργασίας τους. Παράλληλα, μόλις το 22% των στελεχών δηλώνει ότι η εταιρεία τους αναπτύσσει αποτελεσματικά τις απαραίτητες ψηφιακές και future-ready δεξιότητες, παρά την επιτάχυνση της υιοθέτησης της AI.

Ο Όμιλος Adecco περιγράφει τους future-ready οργανισμούς ως επιχειρήσεις που συνδυάζουν ανθρωποκεντρική λειτουργία, τεχνολογική ενδυνάμωση και στρατηγική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στην πράξη, αυτό αφορά οργανισμούς που προετοιμάζουν τις ηγετικές τους ομάδες για ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών, επενδύουν συστηματικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενισχύουν την προσαρμοστικότητα και την επαγγελματική κινητικότητα των εργαζομένων και χρησιμοποιούν την AI για τη βελτίωση της στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού.

Καλύτερες επιδόσεις στους πιο έτοιμους οργανισμούς

Οι οργανισμοί που κατατάσσονται ως future-ready εμφανίζουν, στην έρευνα, καλύτερες επιδόσεις σε συγκεκριμένους δείκτες. Το 76% αυτών των οργανισμών δηλώνει ότι το ανθρώπινο δυναμικό του είναι ιδιαίτερα προσαρμοστικό, έναντι 42% των υπόλοιπων οργανισμών. Την ίδια ώρα, το 83% αναφέρει εξοικονόμηση χρόνου των εργαζομένων μέσω της χρήσης της AI, έναντι 45% στους υπόλοιπους οργανισμούς.

Η εικόνα συμπληρώνεται από τη μέτρηση στοιχείων που συνδέονται με την εμπιστοσύνη και τις ανθρώπινες δεξιότητες. Η έρευνα αναφέρει ότι το 49% των future-ready οργανισμών διαθέτει ώριμη προσέγγιση στη μέτρηση της εμπιστοσύνης, έναντι 19% των υπόλοιπων οργανισμών. Οι ίδιοι οργανισμοί εμφανίζονται πιο πιθανό να παρακολουθούν δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων, η δημιουργικότητα, η στρατηγική σκέψη και η καινοτομία, συνδέοντάς τες με τη συνολική επιχειρησιακή απόδοση.

Η ανθρώπινη διάσταση της τεχνολογικής μετάβασης

Η έρευνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί αντιλαμβάνονται την τεχνολογία, την ηγεσία και το ανθρώπινο δυναμικό. Η AI μπορεί να επιταχύνει διαδικασίες, να βελτιώσει τη λήψη αποφάσεων και να ενισχύσει την παραγωγικότητα, όμως η αξία της συνδέεται, όπως αναφέρει η Adecco, με την κατανόηση των επιπτώσεων στους ρόλους των εργαζομένων, στην επαγγελματική τους εξέλιξη και στις νέες ευκαιρίες που μπορεί να δημιουργηθούν.

Στο ίδιο πλαίσιο, η μετάβαση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης παρουσιάζεται ως ζήτημα ολοκληρωμένης στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού. Η αναβάθμιση δεξιοτήτων, η διαφάνεια, η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας και η συστηματική μέτρηση της εμπιστοσύνης αναφέρονται ως παράγοντες που χρειάζεται να παρακολουθούνται με συνέπεια, αντίστοιχη με εκείνη που εφαρμόζεται στους οικονομικούς δείκτες.

Η θέση του Ομίλου Adecco για την AI

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, VP Adecco και Head του Ομίλου Adecco σε Ελλάδα και Βουλγαρία, δήλωσε ότι το γεγονός πως μόλις το 6% των οργανισμών χαρακτηρίζεται πραγματικά future-ready δείχνει πως η εποχή της AI απαιτεί πολλά περισσότερα από τεχνολογικές επενδύσεις. Όπως ανέφερε, οι καλύτερα προετοιμασμένες επιχειρήσεις είναι εκείνες που συνδέουν την τεχνολογία με τους ανθρώπους τους, επενδύουν στις δεξιότητες, ενισχύουν την εμπιστοσύνη, δημιουργούν σαφήνεια γύρω από τους νέους ρόλους και διαμορφώνουν κουλτούρα προσαρμοστικότητας.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η πρόκληση για τις επιχειρήσεις δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση της AI, αλλά αφορά και τη διασφάλιση ότι οι άνθρωποί τους μπορούν να εξελιχθούν μαζί της. Ο Όμιλος Adecco δραστηριοποιείται διεθνώς στην εύρεση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, μέσω των Adecco, Akkodis και LHH, σε 60 χώρες, ενώ στην Ελλάδα έχει παρουσία από το 2000, με δίκτυο υποκαταστημάτων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη και υπηρεσίες HR σε πανελλαδικό επίπεδο.