Το νέο Papaki καινοτομεί με AI και ολοκληρωμένες λύσεις που απλοποιούν το digital

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Το Papaki παρουσιάζει την πιο εκτενή ανανέωση των υπηρεσιών του μέχρι σήμερα, με νέα αλλά και αναβαθμισμένα προϊόντα, ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης (AI) και ένα ανανεωμένο περιβάλλον πλοήγησης που προσφέρει ολοκληρωμένη και φιλική εμπειρία στους χρήστες.

Ειδικότερα, το Shared hosting ενισχύεται με νέα χαρακτηριστικά, το Reseller hosting αναβαθμίζεται ,ενώ οι επιλογές unmanaged και managed φιλοξενίας με WordPress αποκτούν έναν προηγμένο βοηθό AI, για δημιουργία site βήμα-βήμα, με ταχύτητα και εντυπωσιακή ευκολία. Επιπλέον, προσφέρεται νέα λύση Website/eShop Builder που κάνει δυνατή τη δημιουργία site/eShop σε λίγα λεπτά, ακόμα και από όσους δεν έχουν τεχνικές γνώσεις, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ανανεωμένη, επίσης, είναι και η λύση Email hosting, απαραίτητη για κάθε επαγγελματία που δραστηριοποιείται online.

Παράλληλα, το Papaki καινοτομεί διευρύνοντας την γκάμα του με εξειδικευμένες επιλογές που υποστηρίζουν κάθε στάδιο της ψηφιακής παρουσίας. Με τα νέα GDPR πλάνα η συμμόρφωση γίνεται απλή, σκανάροντας και δημιουργώντας εύκολα cookies policy, privacy policy και όρους χρήσης. Στις νέες προσθήκες, συγκαταλέγονται επίσης Virtual Private Servers (VPS) τελευταίας γενιάς για κορυφαία απόδοση, Οnline Brand Protection για προστασία επωνυμίας μεγάλων επιχειρήσεων, All-in-one πλατφόρμα για Influencer Marketing για agencies και brands, Acronis Cloud Backup για ασφαλή αποθήκευση αρχείων, και η σουίτα Microsoft 365 με τα αγαπημένα εργαλεία Word, Excel, Microsoft Exchange, Teams, για καλύτερη οργάνωση και συνεργασία.

“Έχοντας αφουγκραστεί τις ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των λύσεών μας, ενσωματώνοντας παράλληλα τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Κοινός γνώμονας, η υψηλή απόδοση, η καινοτομία και η ευχρηστία, απαραίτητα στοιχεία για την απλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και την ενδυνάμωση της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που όσα σχεδιάζουμε τόσο καιρό γίνονται σταδιακά διαθέσιμα. Είναι μόνο η αρχή μιας νέας εποχής, καθώς το πορτφόλιό μας θα ενισχύεται διαρκώς και θα υπάρξουν επιπλέον νέες, εντυπωσιακές προσθήκες μέχρι το τέλος του 2026», δήλωσε ο Commercial Director του Papaki, Νίκος Στουιλούδης.

Όλες οι νέες λύσεις του Papaki είναι διαθέσιμες στο ανανεωμένο του site, ενώ η διαχείρισή τους γίνεται μέσα από ένα καινούργιο περιβάλλον.

Το Papaki, by team.blue, αποτελεί κορυφαίο digital enabler στην Ελλάδα. Για περισσότερα από 22 χρόνια, στηρίζει επαγγελματίες και επιχειρήσεις σε ό,τι χρειάζονται για την ψηφιακή τους παρουσία, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη γκάμα λύσεων τεχνολογίας.