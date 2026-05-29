Samsung και Google παρουσιάζουν για πρώτη φορά τα νέα έξυπνα γυαλιά στην έκθεση Google I/O 2026

Η Samsung Electronics και η Google παρουσίασαν νέα έξυπνα γυαλιά στην έκθεση Google I/O 2026, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά δύο premium σχέδια που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με τις Gentle Monster και Warby Parker. Σχεδιασμένα να λειτουργούν ως επέκταση του smartphone, τα νέα έξυπνα γυαλιά επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε βοήθεια μέσω φωνητικής αλληλεπίδρασης και να συνδέονται απρόσκοπτα με το κινητό τους, όλα μέσα από ένα οικείο και καθημερινό αξεσουάρ.

Δημιουργημένα σε συνεργασία με οίκους οπτικών, τα έξυπνα γυαλιά συνδυάζουν δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης με άνεση και στυλ, ενώνοντας την τεχνογνωσία της Samsung στον σχεδιασμό hardware και την AI τεχνολογία της Google με τον premium σχεδιασμό γυαλιών. Κάθε brand προσδίδει τη δική του αισθητική προσέγγιση στη συσκευή. Η Gentle Monster, γνωστή για τη fashion-forward ταυτότητά της, παρουσιάζει τολμηρά αλλά εκλεπτυσμένα σχέδια, ενώ η Warby Parker εστιάζει σε διαχρονικές και κομψές γραμμές.

Σχεδιασμένα ώστε να αντιλαμβάνονται τον κόσμο μαζί με τον χρήστη σε πραγματικό χρόνο, τα νέα έξυπνα γυαλιά προσφέρουν καθημερινή υποστήριξη, επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν τα χέρια τους ελεύθερα και το βλέμμα στραμμένο μπροστά. Οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν βοήθεια πλοήγησης μιλώντας στο Gemini στις υποστηριζόμενες γλώσσες, να αποκτούν εξατομικευμένες προτάσεις — όπως για ένα κοντινό καφέ στη διαδρομή τους — ή ακόμη και να πραγματοποιούν παραγγελίες για παραλαβή. Παράλληλα, μπορούν να ενημερώνονται συνοπτικά για σημαντικά μηνύματα και να προσθέτουν εκδηλώσεις στο ημερολόγιό τους. Σε συνδυασμό με το οικοσύστημα Galaxy, η συσκευή βοηθά τους χρήστες να διαχειρίζονται εύκολα τις καθημερινές τους εργασίες ή να απαθανατίζουν αυθόρμητα στιγμές, χωρίς να χρειάζεται να βγάλουν το τηλέφωνό τους από την τσέπη.

«Αυτά τα έξυπνα γυαλιά σηματοδοτούν ένα σημαντικό βήμα στο όραμα της Samsung για την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Jay Kim, Executive Vice President και Επικεφαλής του Customer Experience Office, Mobile eXperience (MX) Business στη Samsung Electronics. «Με αυτή τη νέα μορφή AI συσκευής, επεκτείνουμε το οικοσύστημα Galaxy, όπου κάθε συσκευή φιλοδοξεί να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες AI, προσαρμοσμένες ιδανικά στις ανάγκες των χρηστών».

«Τα έξυπνα γυαλιά αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό βήμα στο κοινό μας όραμα με τη Samsung, ώστε να κάνουμε την τεχνητή νοημοσύνη πιο χρήσιμη και προσβάσιμη στην καθημερινή ζωή», δήλωσε ο Shahram Izadi, Vice President και GM του Android XR στην Google. «Συνδυάζοντας λειτουργίες AI και το οικοσύστημα Android της Google με την τεχνογνωσία της Samsung στο mobile hardware και τον premium σχεδιασμό των Gentle Monster και Warby Parker, βοηθάμε τους χρήστες να παραμένουν συνδεδεμένοι και στιλάτοι με έναν hands-free τρόπο».

«Τα έξυπνα γυαλιά πρέπει να είναι τόσο συναισθηματικά εκφραστικά όσο και τεχνολογικά προηγμένα», δήλωσε ο Hankook Kim, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Gentle Monster. «Το όραμά μας ήταν να συνδυάσουμε τη μόδα με την τεχνολογία με έναν τρόπο τολμηρό, όμορφο και ανθρώπινο, μεταφέροντας τη σχεδιαστική ταυτότητα της Gentle Monster σε μια νέα εποχή έξυπνων γυαλιών μαζί με τη Samsung και την Google».

«Τα γυαλιά είναι κάτι προσωπικό, γι’ αυτό και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία όταν ενσωματώνεις προηγμένη τεχνολογία σε σκελετούς που οι άνθρωποι φορούν καθημερινά», δήλωσε ο Dave Gilboa, Συνιδρυτής και Συν-Διευθύνων Σύμβουλος της Warby Parker. «Τα έξυπνα γυαλιά μας έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι διαισθητικά και άνετα, συνδυάζοντας το χαρακτηριστικό design της Warby Parker με οπτικά ακριβείας, για να βοηθούν τους ανθρώπους να παραμένουν συγκεντρωμένοι στις στιγμές που έχουν μπροστά τους».

Η πρώτη συλλογή έξυπνων γυαλιών αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο σε επιλεγμένες αγορές, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες.