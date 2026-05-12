Η Samsung αναβαθμίζει την εφαρμογή Try Galaxy

Η Samsung κυκλοφόρησε τη νέα έκδοση της εφαρμογής Try Galaxy, η οποία πλέον περιλαμβάνει τη σειρά Galaxy S26, επεκτείνοντας την πρόσβαση στις λειτουργίες Galaxy AI. Η πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να δοκιμάσουν λειτουργίες των νέων μοντέλων απευθείας στο δικό τους smartphone, ανεξαρτήτως brand. Παράλληλα, η ανανεωμένη εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα γνωριμίας με τις λειτουργίες της νέας σειράς ακουστικών Galaxy Buds4.

Η πρωτοβουλία ενισχύει το Try Galaxy ως ένα διαδραστικό εργαλείο που επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να εξερευνήσουν τη σειρά Galaxy S26 και να ανακαλύψουν λειτουργίες του οικοσυστήματος Galaxy.

Hands–on εξερεύνηση λειτουργιών της σειράς Galaxy S26

Μέσω της αναβάθμισης, το Try Galaxy αναπαράγει το περιβάλλον χρήσης και βασικές λειτουργίες της σειράς Galaxy S26 μέσα από μια διαδραστική ξενάγηση που προσομοιώνει καθημερινά σενάρια.

Η πλατφόρμα αναδεικνύει πώς το Galaxy AI υποστηρίζει εργασίες, όπως δημιουργία περιεχομένου, επικοινωνία και εξατομίκευση, προσφέροντας ξεκάθαρη εικόνα για το πώς αυτές οι λειτουργίες μπορούν να αξιοποιηθούν στην καθημερινότητα.

Η πλατφόρμα λειτουργεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα περιήγησης, συμπεριλαμβανομένων in-app και μη τυπικών browsers. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πρόσβαση παρέχεται μέσω προεπισκόπησης με βασικά highlights, ώστε να παραμένει διαθέσιμη ακόμη και σε συνθήκες περιορισμένης συμβατότητας.

Μεταξύ των λειτουργιών που είναι διαθέσιμες για δοκιμή περιλαμβάνονται:

Οθόνη Απορρήτου ( Privacy Display ): περιορίζει τις γωνίες θέασης για ενισχυμένη ιδιωτικότητα

περιορίζει τις γωνίες θέασης για ενισχυμένη ιδιωτικότητα Nightography Video : βελτιωμένη απόδοση εγγραφής βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού

βελτιωμένη απόδοση εγγραφής βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού Photo Assist με Galaxy AI : έξυπνη επεξεργασία εικόνας απευθείας στη Συλλογή (Gallery)

έξυπνη επεξεργασία εικόνας απευθείας στη Συλλογή (Gallery) Creative Studio: ειδικός χώρος για εξερεύνηση δημιουργικών εργαλείων με υποστήριξη AI

Πλοήγηση 3D και καθηλωτική εμπειρία

Η αναβάθμιση του Try Galaxy περιλαμβάνει διαδραστική 3D πλοήγηση για τα Galaxy S26, Galaxy S26+ και Galaxy S26 Ultra, προσφέροντας οπτικοποίηση των συσκευών και των χαρακτηριστικών τους. Προστέθηκαν επίσης διαδραστικά widgets, διευρύνοντας τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στο Try Galaxy

Το Try Galaxy είναι διαθέσιμο σε συμβατά smartphones παρακάτω:

Επισκεφθείτε το trygalaxy.com Σαρώστε το διαθέσιμο QR code Ακολουθήστε τις οδηγίες για να προσθέσετε το web app στην αρχική οθόνη και ξεκινήστε την εξερεύνηση

Το Try Galaxy είναι βελτιστοποιημένο για τις πρόσφατες εκδόσεις των Safari, Google Chrome και Samsung Internet. Η χρήση ενημερωμένου browser βελτιώνει την πρόσβαση και εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή εμπειρία προεπισκόπησης.