Νέα αντιπαράθεση Apple και ΕΕ για το Siri AI και τον DMA

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Εκτός iPhone και iPad στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μείνει το νέο Siri AI με την κυκλοφορία των iOS 27 και iPadOS 27, καθώς η Apple συνδέει την καθυστέρηση με τον Digital Markets Act, τον ευρωπαϊκό νόμο για τις ψηφιακές αγορές. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι, με βάση τη σημερινή κατάσταση, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τη διάθεση της νέας έκδοσης του Siri σε iOS και iPadOS στην ΕΕ, ενώ οι χρήστες στην περιοχή θα έχουν πρόσβαση στις σχετικές δυνατότητες μόνο μέσω macOS 27 και visionOS 27.

Η απόφαση αφορά ένα από τα βασικά στοιχεία που παρουσίασε η Apple στο WWDC26, καθώς το Siri AI περιγράφεται από την εταιρεία ως πλήρως ανανεωμένη έκδοση του Siri, ενισχυμένη από το Apple Intelligence. Στις δυνατότητες που δεν θα είναι διαθέσιμες στους χρήστες της ΕΕ σε iPhone και iPad περιλαμβάνονται η νέα ειδική εφαρμογή για την αναδρομή σε συνομιλίες, η διευρυμένη εμπειρία Visual Intelligence, ενσωματωμένα εργαλεία γραφής, το Siri mode στην κάμερα του iOS και άλλες λειτουργίες που ανακοινώθηκαν στο συνέδριο. Επειδή το Siri AI στο watchOS 27 απαιτεί συνδεδεμένο iPhone με Siri AI, η καθυστέρηση επηρεάζει και το Apple Watch στην ΕΕ.

Η διαφωνία γύρω από την πρόσβαση

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η απαίτηση διαλειτουργικότητας που προβλέπει ο DMA για μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες. Η Apple υποστηρίζει ότι, με την ερμηνεία των ευρωπαϊκών αρχών, θα έπρεπε να επιτρέψει σε οποιοδήποτε σύστημα AI πρόσβαση σε μεγάλο εύρος δεδομένων και λειτουργιών της συσκευής, καθώς και τη δυνατότητα να πραγματοποιεί ενέργειες μέσα από εγκατεστημένες εφαρμογές. Η εταιρεία συνδέει αυτό το ενδεχόμενο με κινδύνους για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των χρηστών.

Η Apple αναφέρει ότι το Siri AI έχει σχεδιαστεί με on-device processing και Private Cloud Compute, ώστε να επεκτείνεται στο cloud το μοντέλο ιδιωτικότητας και ασφάλειας του iPhone. Ωστόσο, κατά την εταιρεία, η διάθεση του Siri AI στην ΕΕ υπό τους όρους που αποδίδει στους ρυθμιστές θα απαιτούσε να δοθεί σε άλλους εικονικούς βοηθούς πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και δυνατότητα ελέγχου εφαρμογών. Στα παραδείγματα που αναφέρει περιλαμβάνονται η ανάγνωση και αποστολή μηνυμάτων, οι αγορές, η πρόσβαση σε αρχεία και η εκτέλεση ενεργειών σε εφαρμογές.

Οι προτάσεις της Apple και η απάντηση της Κομισιόν

Η Apple δηλώνει ότι πρότεινε λύση με την ονομασία Trusted System Agent, έναν ενδιάμεσο μηχανισμό που θα επέτρεπε σε άλλους εικονικούς βοηθούς να έχουν πρόσβαση στις ίδιες λειτουργίες και δυνατότητες με το Siri AI, με πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι παρουσίασε επίσης σχέδιο για διάθεση του Siri AI στην ΕΕ με σταδιακή ανάπτυξη της λύσης σε περίοδο 18 μηνών, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχθηκε τις προτάσεις της.

Ο Craig Federighi, senior vice president of Software Engineering της Apple, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι «βαθιά απογοητευμένη» επειδή οι χρήστες στην ΕΕ δεν θα έχουν το Siri AI σε iPhone ή iPad όταν κυκλοφορήσουν οι νέες εκδόσεις λογισμικού. Πρόσθεσε ότι η Apple ελπίζει να φέρει τελικά το Siri AI στην ΕΕ και ότι θα συνεχίσει να συζητά με τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές για μια πιθανή λύση. Ο Greg Joswiak της Apple ανέφερε, σε ενημέρωση Τύπου, ότι η εταιρεία στηρίζει τη διαλειτουργικότητα, αλλά θεωρεί ότι η ερμηνεία του DMA από την ΕΕ θα απαιτούσε υπερβολικά εκτεταμένη πρόσβαση στο λειτουργικό σύστημα.

Η Κομισιόν απορρίπτει τις αιτιάσεις

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίπτει την εικόνα ότι ο DMA εμποδίζει την Apple να λανσάρει νέες υπηρεσίες στην ΕΕ. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ricardo Cardoso, δήλωσε στο The Verge ότι τίποτα στον DMA δεν απαγορεύει στην Apple να εισαγάγει νέα προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανέφερε επίσης ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε τακτική επαφή με την Apple για το θέμα, αλλά υποστήριξε ότι η εταιρεία δεν ανέπτυξε προτάσεις για λύσεις διαλειτουργικότητας συμβατές με τον DMA.

Η τοποθέτηση αυτή συγκρούεται με τη θέση της Apple, η οποία υποστηρίζει ότι οι προτάσεις της δεν έγιναν αποδεκτές και ότι οι ευρωπαϊκές αρχές δεν συνεργάστηκαν εποικοδομητικά για λύσεις που θα διατηρούσαν, κατά την εταιρεία, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια. Ο Joswiak ανέφερε ότι η Apple δεν έχει σήμερα «λύση που μπορεί να υλοποιήσει τεχνικά», ενώ η Κομισιόν επιμένει ότι οι κανόνες της αποσκοπούν στο να περιορίσουν τη δυνατότητα μεγάλων πλατφορμών να αποκλείουν ανταγωνιστές και επιλογές για τους καταναλωτές.

Οι υπηρεσίες που επηρεάζονται στην ΕΕ

Η καθυστέρηση δεν περιορίζεται στην κύρια λειτουργία του Siri AI. Οι προγραμματιστές που βρίσκονται στην ΕΕ δεν θα μπορούν να δοκιμάσουν ή να χρησιμοποιήσουν τις νέες λειτουργίες του Siri AI για τις εφαρμογές τους σε iOS 27, iPadOS 27 και watchOS 27. Για τους τελικούς χρήστες, η Apple διευκρινίζει ότι η πρόσβαση σε Siri AI θα παραμείνει διαθέσιμη σε macOS 27 και visionOS 27, κάτι που δημιουργεί διαφοροποίηση ανάμεσα στις πλατφόρμες της εταιρείας εντός της ίδιας αγοράς.

Η Apple έχει συνδέσει και άλλες καθυστερήσεις λειτουργιών στην ΕΕ με τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας του DMA, όπως τη ζωντανή μετάφραση στα AirPods, το iPhone mirroring και λειτουργίες στους Χάρτες. Για το Siri AI, όμως, η διαφωνία αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς η νέα έκδοση του βοηθού παρουσιάζεται ως κεντρικό τμήμα της στρατηγικής της εταιρείας γύρω από το Apple Intelligence και τις λειτουργίες AI στις συσκευές της.

Το επόμενο στάδιο της αντιπαράθεσης

Με τα σημερινά δεδομένα, η Apple δεν δίνει ημερομηνία για τη διάθεση του Siri AI σε iPhone και iPad στην ΕΕ. Η εταιρεία δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις επαφές με τις ευρωπαϊκές αρχές, ενώ η Κομισιόν επιμένει ότι οι κανόνες της δεν εμποδίζουν την κυκλοφορία νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Το αποτέλεσμα είναι μια ρυθμιστική και τεχνική εκκρεμότητα που επηρεάζει άμεσα τους χρήστες iPhone και iPad στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την κυκλοφορία των iOS 27 και iPadOS 27.

Η Κίνα επίσης δεν θα λάβει το Siri AI στην ίδια φάση, με την Apple να αποδίδει την καθυστέρηση σε ρυθμιστικές προκλήσεις. Ωστόσο, στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εταιρεία επέλεξε να αφιερώσει ξεχωριστή δημόσια τοποθέτηση στο ζήτημα του DMA, καθιστώντας τη διαφωνία με τις Βρυξέλλες κεντρικό μέρος της επικοινωνίας της για το νέο Siri AI.