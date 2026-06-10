Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Accenture

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Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και η Accenture προχωρούν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας και την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Μνημόνιο θέτει το πλαίσιο για την υλοποίηση κοινών δράσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υποστήριξη της πρακτικής άσκησης φοιτητών, τη δημιουργία ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διαλέξεων και την ενίσχυση μεταπτυχιακών σπουδών μέσω υποτροφιών. Παράλληλα, προβλέπεται η ανταλλαγή γνώσης και τεχνογνωσίας καθώς και η συνεργασία σε ερευνητικά έργα και δράσεις καινοτομίας με επίκεντρο τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ενεργειακή μετάβαση, οι έξυπνες υποδομές και η Βιομηχανία 4.0.

Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Καθηγητής Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου, δήλωσε:

«Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο πιστεύουμε ότι η πρόοδος στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία συνδέεται άρρηκτα με τη συνεργασία με κορυφαίους φορείς και ηγέτες της επιχειρηματικής κοινότητας. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με την Accenture αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας του Ιδρύματος και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για την ακαδημαϊκή και ερευνητική μας κοινότητα. Μέσα από στρατηγικές συνέργειες με οργανισμούς που πρωταγωνιστούν στον τομέα της τεχνολογίας και του επιχειρηματικού μετασχηματισμού, ενδυναμώνεται ο ρόλος του ΕΜΠ στην κοινωνία και την εθνική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα δημιουργείται ουσιαστική προστιθέμενη αξία για τους φοιτητές, τους ερευνητές και τους αποφοίτους μας.»

Από την πλευρά της Accenture, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην Ελλάδα, Δρ. Κυριάκος Σαμπατακάκης, σημείωσε: «Η συνεργασία μας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αποτελεί μια επένδυση στη γνώση, στην καινοτομία και στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας. Πιστεύουμε βαθιά ότι η σύνδεση της ακαδημαϊκής αριστείας με την τεχνολογική εφαρμογή και τις ανάγκες της οικονομίας μπορεί να δημιουργήσει νέες προοπτικές για τη νέα γενιά επιστημόνων και να επιταχύνει τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Σε προσωπικό επίπεδο, ως απόφοιτος του Πολυτεχνείου, η συνεργασία αυτή έχει και ιδιαίτερη συμβολική αξία.»

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, τα δύο μέρη επιδιώκουν να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες για φοιτητές, νέους ερευνητές και αποφοίτους, να ενισχύσουν τη σύνδεση της πανεπιστημιακής γνώσης με τις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας και να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα.