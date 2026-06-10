10 ρυθμίσεις του ChatGPT που πρέπει να ξέρεις

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Μπορεί το ChatGPT να αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας, οι περισσότεροι όμως χρήστες αξιοποιούν ένα πολύ μικρό μέρος των δυνατοτήτων του. Σε αυτό το άρθρο θα σου δείξω 10 βασικά features που θα αλλάξουν τον τρόπο που χρησιμοποιείς το ChatGPT.

Μέσα από αυτές τις ρυθμίσεις θα μπορείς να καθοδηγείς ουσιαστικά το εργαλείο να σου δίνει πιο στοχευμένες, πρακτικές και εξατομικευμένες απαντήσεις.

Ακολουθεί μία σύνοψη με τις πιο σημαντικές ρυθμίσεις που αξίζει να ενεργοποιήσεις και να δοκιμάσεις:

Φωνητική υπαγόρευση: Ιδανική όταν θέλεις να καταγράψεις γρήγορα μια ιδέα χωρίς πληκτρολόγηση.

Ιδανική όταν θέλεις να καταγράψεις γρήγορα μια ιδέα χωρίς πληκτρολόγηση. Φωνητική συνομιλία: Μπορείς να έχεις πλήρη διάλογο με το ChatGPT, σαν να μιλάς με έναν άνθρωπο.

Μπορείς να έχεις πλήρη διάλογο με το ChatGPT, σαν να μιλάς με έναν άνθρωπο. Μνήμη: Το ChatGPT μπορεί να θυμάται πληροφορίες για εσένα και να βελτιώνει τις απαντήσεις του με βάση αυτές.

Το ChatGPT μπορεί να θυμάται πληροφορίες για εσένα και να βελτιώνει τις απαντήσεις του με βάση αυτές. Διαχείριση μνήμης: Έχεις πλήρη έλεγχο – μπορείς να προσθέσεις, να διαγράψεις ή να απενεργοποιήσεις ό,τι θυμάται.

Έχεις πλήρη έλεγχο – μπορείς να προσθέσεις, να διαγράψεις ή να απενεργοποιήσεις ό,τι θυμάται. Προσωρινή συνομιλία: Λειτουργεί σαν incognito mode – τίποτα δεν αποθηκεύεται ή δεν επηρεάζει μελλοντικές συνομιλίες.

Λειτουργεί σαν incognito mode – τίποτα δεν αποθηκεύεται ή δεν επηρεάζει μελλοντικές συνομιλίες. Προσαρμοσμένες οδηγίες : Ορίζεις πώς θέλεις να σου απαντά (ύφος, ρόλος, πληροφορίες για σένα).

Ορίζεις πώς θέλεις να σου απαντά (ύφος, ρόλος, πληροφορίες για σένα). Custom GPTs: Δημιουργείς το δικό σου “εξειδικευμένο” ChatGPT χωρίς καμία γνώση προγραμματισμού.

Δημιουργείς το δικό σου “εξειδικευμένο” ChatGPT χωρίς καμία γνώση προγραμματισμού. Αλλαγή φωνής: Επιλέγεις τη φωνή με την οποία θέλεις να σου μιλάει το εργαλείο ώστε να ταιριάζει στα γούστα σου.

Επιλέγεις τη φωνή με την οποία θέλεις να σου μιλάει το εργαλείο ώστε να ταιριάζει στα γούστα σου. Αλλαγή γλώσσας περιβάλλοντος: Μπορείς να έχεις το interface στα ελληνικά για μεγαλύτερη ευκολία.

Μπορείς να έχεις το interface στα ελληνικά για μεγαλύτερη ευκολία. Οργάνωση συνομιλιών: Με την αρχειοθέτηση και τη λειτουργία export μπορείς να κρατάς το workspace σου καθαρό και οργανωμένο.

Με την αρχειοθέτηση και τη λειτουργία export μπορείς να κρατάς το workspace σου καθαρό και οργανωμένο. Κοινοποίηση συνομιλιών: Μοιράσου εύκολα χρήσιμες απαντήσεις με συνεργάτες ή κοινό.

Οι περισσότερες από αυτές τις ρυθμίσεις μπορεί να έχουν μικρή ή τεράστια επίδραση.

Αφιέρωσε λίγο χρόνο για να τις ρυθμίσεις σωστά και θα δεις άμεσα διαφορά στην ποιότητα των απαντήσεων και στη συνολική εμπειρία σου. Το ChatGPT δεν είναι απλώς ένα εργαλείο — μπορεί να γίνει ένας πραγματικός προσωπικός βοηθός, προσαρμοσμένος ακριβώς στις ανάγκες σου

Για να δεις αναλυτικά πως μπορείς να κάνεις αυτές τις ρυθμίσεις αλλά και να δεις συγκεκριμενα παραδείγματα παρακολούθησε το ακόλουθο βίντεο.